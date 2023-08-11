«Челси» готов предложить за Кайседо более 110 млн фунтов, перебив предложение «Ливерпуля»

«Челси» готов увеличить предложение по Мойсесу Кайседо.

По данным The Guardian, лондонский клуб готов заплатить за футболиста « » более 110 млн фунтов, тем самым перебив предложение « ».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Брайтон» согласовали трансфер за рекордные 110 млн, однако сам хочет перейти только в « ».

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