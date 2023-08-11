«Челси» готов предложить за Кайседо более 110 млн фунтов, перебив предложение «Ливерпуля»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

«Челси» готов увеличить предложение по Мойсесу Кайседо.

По данным The Guardian, лондонский клуб готов заплатить за футболиста «Брайтона» более 110 млн фунтов, тем самым перебив предложение «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Брайтон» согласовали трансфер за рекордные 110 млн, однако сам Кайседо хочет перейти только в «Челси».

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94 комментария

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ponso
Брайтон готов расстаться с Кайседо за 110 млн, но Боули цена не устраивает и он намерен сторговаться на 120.
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Bazilic
Боули красавчик, не прогнулся и переиграл Брайтон. Все лето требовали 100 - получите 110
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Leon Beast
Кайседо будет вторым человеком, в истории футбола, который станет легендой ещё до прихода в клуб. Первым таким человеком был Джон Терри, который является легендой Спартака.
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Бенисио Дель Пьеро
В руководстве Брайтона работают настоящие гении. Где там те пенсы, которые все лето писали, что они в итоге останутся без денег и немотивированным игроком ?) Не зря ведь стояли на своем. Просили 100, а Челси выплатил все 110+
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red blue Tyumen’
Какие 110? 😁 у него в фифе рейтинг 78
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Alar Asus
Похоже на договорняк Брайтона с Ливерпулем чтобы развести Челси)
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Leo_89
Ответ Alar Asus
Похоже на договорняк Брайтона с Ливерпулем чтобы развести Челси)
Да только Клопп, увы, был не в курсе. Думал, что реально ему наконец-то дадут денег, но нет. )
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Leo_89
Все лето валять дурака и строить позицию силы, чтоб в итоге предложить больше того, что изначально просил Брайтон в панике. Провал менеджеров Челси, а уж если Кайседо не заиграет, то просто можно убирать этих гениев переговоров.
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Rad0
Так он бездарь или не бездарь?
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Egor Aleksandrovich
Ответ Степан Каррин
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они себя клоунами на весь мир выставляют, с такими переплатами и перебивкой предложений.
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Диер Ташкент
Ну раз Кайседо сам хочет в Челси смысл клубу перебивать. Брайтон ведь готов за те же деньги продать игрока
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Bazilic
Ответ Бенисио Дель Пьеро
В руководстве Брайтона работают настоящие гении. Где там те пенсы, которые все лето писали, что они в итоге останутся без денег и немотивированным игроком ?) Не зря ведь стояли на своем. Просили 100, а Челси выплатил все 110+
Тоже это смешит. Все лето строили из себя большой клуб, которые будет разговаривать с позиции силы
А в итоге
- мы хотим 100
Да, конечно, вот 110
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QWertY
Боули в очередной раз доказал, что от него требовать ни у кого не получится, тем более у Брайтона. Чайки требовали 100, а в итоге Боули их подмял под 110. Красава, Тедд
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Bazilic
В чем была проблема в июне заплатить 100, дать Кайседо провести предсезонку, встроиться в команду и привыкнуть к Почеттино?
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Wekil Halylow
Ответ Batt Monner
Ну разве можно назвать АПЛ серьезной лигой, типа НБА и НХЛ, когда пришел связанный с саудитами кекс и поломал всю экосистему лиги? Конкуренция двигатель прогресса, а тут вновь сила в бешеных деньгах, а не в эффективности развития, тренерстве и так далее
Последние 5 финалов в ЛЧ играет Ангилские команди 2 изни чисто Англиский финал
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Stewart D.
Ответ Alar Asus
Похоже на договорняк Брайтона с Ливерпулем чтобы развести Челси)
да и теперь ливерпуль всё ещё без опорника.
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Стахович
Почему бы Ливерпулю не предложить те деньги за Тчуамени?
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Сергей Клочков
Ответ Степан Каррин
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Вряд ли их можно считать клоунами, если игрок передумал. Тем более если Кайседо не заиграет, то клоунами будут уже называть Боули
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Джа-Джа Бинкс
Ответ Стахович
Почему бы Ливерпулю не предложить те деньги за Тчуамени?
Потому что тот также скажет, что хочет играть в Реале. Так что опять теперь придётся искать игроков, которые по сути больше никому и не нужны. Такова трансферная политика у Ливерпуля.
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S. A.
Очень рад, что мой любимый клуб отказался от него.

На месте руководств Челси и Ливера, сделал бы тоже самое. На Кайседо свет клином не сошёлся, а Брайтон в край обнаглел
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Aibek Roostemoff
Ответ nata shima
Клопп сказал что клуб договорился с клубом - в чем подстава? Была инфа что клубы официально договорились, наверняка там есть какой-нибудь binding agreement со штрафом за односторонний выход из сделки. Даже если все сорвется, Юрген все равно не будет посмешищем
Какой binding agreement, если игрок отказывается? Если бы все решалось только соглашением клубов, то это был бы другой мир
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Wekil Halylow
Ответ S. A.
Очень рад, что мой любимый клуб отказался от него. На месте руководств Челси и Ливера, сделал бы тоже самое. На Кайседо свет клином не сошёлся, а Брайтон в край обнаглел
трансфер Райса вийгледит одекватним
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Leo_89
Ответ bogdan fedyuk
выбора нет. у челси просто нет людей на ключевую позицию, альтернативы кайседо ещё более сомнительны. да, менеджмент облажался - пусть делают выводы. но упускать сейчас кайседо - это минус сезон и минус вся работа за лето, которая была сделана
Так говоришь, будто Кайседо - это прям 100 % гарантия успеха. Обычный кот в мешке с одним сезоном за огромную сумму, напоминающий Кукурелью. Не факт, что он вообще будет топ игроком без системы Брайтона. Также непонятно, почему Челси так в него вцепился, а ведь были альтернативы.
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Bazilic
Все лето строили из себя крутых, а в итоге)))
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Roman Boroveev
Ответ S. A.
Очень рад, что мой любимый клуб отказался от него. На месте руководств Челси и Ливера, сделал бы тоже самое. На Кайседо свет клином не сошёлся, а Брайтон в край обнаглел
Лучше бы в Мбаппе 100+ вложили или в Холланда год назад.
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