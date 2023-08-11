«Челси» готов предложить за Кайседо более 110 млн фунтов, перебив предложение «Ливерпуля»
«Челси» готов увеличить предложение по Мойсесу Кайседо.
По данным The Guardian, лондонский клуб готов заплатить за футболиста «Брайтона» более 110 млн фунтов, тем самым перебив предложение «Ливерпуля».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Брайтон» согласовали трансфер за рекордные 110 млн, однако сам Кайседо хочет перейти только в «Челси».
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А в итоге
- мы хотим 100
Да, конечно, вот 110
На месте руководств Челси и Ливера, сделал бы тоже самое. На Кайседо свет клином не сошёлся, а Брайтон в край обнаглел