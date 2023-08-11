Форварду «Монако» Бен-Йеддеру предъявлены обвинения в изнасиловании. Его отпустили под залог 900 тысяч евро, идет расследование
Против Виссама Бен-Йеддера выдвинули обвинения в сексуальном насилии.
Прокуратура Ниццы официально предъявила обвинения нападающему «Монако», начато расследование.
Игроку выдвинули обвинение в «изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии».
Футболиста поместили под надзор, но сразу отпустили под залог в размере 900 тысяч евро. Также обвинения по этому делу были предъявлены брату Бен-Йеддера Виссаме.
Ранее сообщалось, что две девушки в возрасте 19 и 20 лет обвиняют Виссама Бен-Йеддера и еще одного человека в принуждении к сексу после мероприятия, которое они провели вместе.
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