Форварду «Монако» Бен-Йеддеру предъявлены обвинения в изнасиловании. Его отпустили под залог 900 тысяч евро, идет расследование

Теги Монако лига 1 Франция происшествия Виссам Бен-Йеддер Футбол

Против Виссама Бен-Йеддера выдвинули обвинения в сексуальном насилии.

Прокуратура Ниццы официально предъявила обвинения нападающему «Монако», начато расследование.

Игроку выдвинули обвинение в «изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии».

Футболиста поместили под надзор, но сразу отпустили под залог в размере 900 тысяч евро. Также обвинения по этому делу были предъявлены брату Бен-Йеддера Виссаме.

Ранее сообщалось, что две девушки в возрасте 19 и 20 лет обвиняют Виссама Бен-Йеддера и еще одного человека в принуждении к сексу после мероприятия, которое они провели вместе.

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36 комментариев

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Слава18
Походу у баб какой то чат и они по очереди разводят футболистов
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Ложный Латераль
Походу мужчинам придётся ходить с видеорегистратором что бы не стать жертвой таких женщин.
+27
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s.varf
Ответ Shadow1882
Самое время купить Чалова за много денег. Или Захаряна
а потом и их обвинить
+23
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+23
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Shadow1882
Самое время купить Чалова за много денег. Или Захаряна
+17
-1
+16
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Отец Абду
Не опять, а снова... Это тренд какой то?:)
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therealgreenman
Ответ Shadow1882
Самое время купить Чалова за много денег. Или Захаряна
Ну Чалов то ладно, тут хоть по позиции, а Захарян им зачем?
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Ничего Смешного
Ответ Ложный Латераль
Походу мужчинам придётся ходить с видеорегистратором что бы не стать жертвой таких женщин.
У Неймара типа такой истории была вроде. Видеофиксация гарант безопасности, пока эти шкуры могут безнаказанно обвинять спортсменов в изнасиловании и ломать карьеры ради денег.
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Blue Monster
Ответ Слава18
Походу у баб какой то чат и они по очереди разводят футболистов
Так и есть, meToo называется
+9
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+7
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red hikkikomori
Надо было ему милфхантером становиться, а то с малолетками проблем не оберешься
+6
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Геннадий Тёкин
Ответ Отец Абду
Не опять, а снова... Это тренд какой то?:)
Ничего личного...просто бизнес.
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Vadim Medvedev
Ответ Ложный Латераль
Походу мужчинам придётся ходить с видеорегистратором что бы не стать жертвой таких женщин.
или вести чуть более спокойный образ жизни
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Streetbor
Звоните адвокату Менди 2 сезон))
+3
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Сергей Григорьев
очередное разводилово. если докажут,что он не виноват,думаю пора начинать сажать этих шкур всех за клевету
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KOT_B_yHTAX
да вы задрали. Там что - целая индустрия что ли на это?
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Иван Меркушев
Лишь бы обвинить кого-то в изнасиловании)
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BZB
После истории с Менди, особо не верится. Гулящим бабенкам надо уже что-то более креативное придумывать.
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ArnoNeputevy
Каким чудом ещё остались футболисты, которым пока не предъявлены обвинения в изнасиловании? Не могу понять!
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Stas Zaitsev
Ответ s.varf
а потом и их обвинить
в шпионаже
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Vlad Kel
Ответ ponso
Богатые футболёры сами виноваты, что оказываются в подобной ситуации. Могут же пользоваться услугами специализированных агентв, где не будет подобного гемора.
Ничего не мешает женщинам из этих агенств провернуть такой же фентиль. Никакие предварительные договорённости суд не будет принимать во внимание. Ну и плюс камон, это же кринж, на успешных мужиков красивые женщины прыгают, какие нахер спец услуги)
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AlexZhano__
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ну может все эти гетеросексуальные публичные личности такие озабоченные? (Нет)
Дело в том, что футболистам нет смысла кого-то насиловать, женщины сами к ним в койку залезут.
Та шутка Питера Крауча про девственность без большого футбола - это вовсе не шутка!
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Владислав Романов
О, в "команде" и нападающий появился
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GregoryGoodmaN
Да чтож они всех насилуют - то, неужели девушек лёгкого поведения недостаточно?))
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mootoo
Франшиза
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Гекдениз Кардениз
если не докажут надо чтобы эти шкуры возместили все издержки футболиста тогда такие случаи прекратятся
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LaffyTaffy
Ответ Ola BP
Есть замечательная сказка про мальчика и волка.
расскажи
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