В Минспорта заявили, что 67 спортсменов сборных сменили гражданство с начала 2022 года

67 спортсменов с начала 2022 года сменили российское гражданство на другое.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта России.

«По имеющейся информации, в 2022 и 2023 годах количество спортсменов сборных, сменивших спортивное гражданство, составляет 67 человек.

Из них 47 человек – представители летних олимпийских видов спорта, 8 человек – зимних олимпийских видов спорта и 12 – неолимпийских видов спорта», – заявили в Минспорте.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к соревнованиям из-за ситуации на Украине.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

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