В Минспорта заявили, что 67 спортсменов сборных сменили гражданство с начала 2022 года

Теги МОК Олимпийская сборная России Министерство спорта России Легкая атлетика

67 спортсменов с начала 2022 года сменили российское гражданство на другое.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта России.

«По имеющейся информации, в 2022 и 2023 годах количество спортсменов сборных, сменивших спортивное гражданство, составляет 67 человек.

Из них 47 человек – представители летних олимпийских видов спорта, 8 человек – зимних олимпийских видов спорта и 12 – неолимпийских видов спорта», – заявили в Минспорте. 

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к соревнованиям из-за ситуации на Украине. 

28 марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия. 

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20 комментариев

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Cruel Snake
А сколько просто людей уехала? А сколько уже не вернутся, после некой операции? И всё из-за одного ########
+37
-4
+33
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Ебздрогыч
Что там недавно министр-нейросеть говорил, что это будет носить единичный характер? Ну-ну
+9
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+9
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Superkenguroo
То ли ещё будет.
Скоро у нас останутся только сильнейшие, наш спорт будет на уровне лучшего в мире - северокорейского
+10
-2
+8
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Илья Владимирович
Если не будет игр хотя бы уровня стран БРИКС, то уйдет еще больше. И сложно их в этом винить.
+6
-1
+5
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Ебздрогыч
Спортсмены пошли за мечтой, удачи им в этом!
+6
-2
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Сергей Барановский
границы на замок! и комитет по идеологической чистке рядов... собрание в каждом коллективе с повесткой - "смерть предателям" ну и поставить на колёса столыпинские теплушки по маршруту Москва - Магадан
+4
-2
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генгбенг
почалось
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Max Kolimbos
интересно из-за чего
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Рус Киссенжер
Ответ Сергей Барановский
границы на замок! и комитет по идеологической чистке рядов... собрание в каждом коллективе с повесткой - "смерть предателям" ну и поставить на колёса столыпинские теплушки по маршруту Москва - Магадан
соловйоб так прямо и говорит.
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Gondeira
Ответ Tima_Milan
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их просто меньше
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Superkenguroo
То ли ещё будет. Скоро у нас останутся только сильнейшие, наш спорт будет на уровне лучшего в мире - северокорейского
Граждане свидомые, марш на свои ресурсы
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Superkenguroo
Ответ AERN
Так ваш украинский спорт и так даже хуже северокорейского. На ЧМ по водным видам 1-серебро и 1 - бронза завоевано ахахахаха за то на нашем сайте петушитесь.
При чём тут Украина вообще.
Наш российский спорт гибнет в отсутствие конкуренции.
А ты гонишь про Украину тут.
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DenizKios
Ответ Сергей Барановский
границы на замок! и комитет по идеологической чистке рядов... собрание в каждом коллективе с повесткой - "смерть предателям" ну и поставить на колёса столыпинские теплушки по маршруту Москва - Магадан
Интригант?
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Fentezi Wolf
Ответ Cruel Snake
А сколько просто людей уехала? А сколько уже не вернутся, после некой операции? И всё из-за одного ########
Берег Свидомой Кости будет ZAчищен.алга
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Atsuktuvas
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IrbIS
дальше больше...
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Tima_Milan
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