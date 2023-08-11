«Ливерпуль» за 110 млн фунтов согласовал с «Брайтоном» трансфер Кайседо. Это рекорд АПЛ

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон деньги Мойсес Кайседо Футбол

«Ливерпуль» за 110 млн фунтов согласовал с «Брайтоном» трансфер Мойсеса Кайседо.

Об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что этот трансфер станет самым дорогим в истории АПЛ.

Личные условия Кайседо с «Ливерпулем» еще не согласованы, но это будет формальностью. На пятницу запланирован медосмотр.

Стоит отметить, что на футболиста также претендовал «Челси», но «Ливерпуль» согласился заплатить больше.

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364 комментария

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maximilian_15
Ответ dr. cage
Респект Клоппу.. Без дорогостоящих трансферов держит Ливерпуль в топе и постоянно выращивает лютых топарей из обычных игроков.. В который раз..
Респект руководству Брайтона
+167
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+164
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Andrey_kst
Ну это уже полный бред платить за типа с 1 сезоном 110 млн
+160
-11
+149
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Leo_89
Ответ Graf_007
Какого сочного чапалаха Ливерпуль Челси отвесил. Даже в моем Мухосранске слышен этот мощнейший звон.
Агась, если бы Челси его за за столько взял, то сейчас бы началось, что Боэли развели, Челси мешок, а Лавиа гораздо дешевле, но если Ливерпуль покупает за 130 миллионов с одним сезоном, то это чапалах. Да, Челси уже такой чапалах сделал с Кукурельей у Сити, поэтому удачи)
+145
-9
+136
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AlexKhokhlov
Беллингем за 100 - дорого
Лавиа за 50 - дорого
Кайседо за 110- заверните
Я хотел бы знать, что это такое, но я не знаю, что это такое
+101
-4
+97
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dr. cage
Респект Клоппу..

Без дорогостоящих трансферов держит Ливерпуль в топе и постоянно выращивает лютых топарей из обычных игроков.. В который раз..
+103
-47
+56
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llolishe
Ответ dr. cage
Респект Клоппу.. Без дорогостоящих трансферов держит Ливерпуль в топе и постоянно выращивает лютых топарей из обычных игроков.. В который раз..
Не то что Пеп покупая каждое лето ЦЗ за 100 млн
+57
-9
+48
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JealousOne
Ответ AlexKhokhlov
Беллингем за 100 - дорого Лавиа за 50 - дорого Кайседо за 110- заверните Я хотел бы знать, что это такое, но я не знаю, что это такое
За Беллингема 100 млн ЕВРО зажмотили, а за кайседо выплатили 110 млн ФУНТОВ. Чтобы ты понимал, это 130 млн евро))))
+48
-3
+45
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Graf_007
Какого сочного чапалаха Ливерпуль Челси отвесил. Даже в моем Мухосранске слышен этот мощнейший звон.
+81
-41
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Born is the King
Спасибо. Где Ливер был когда Челси покупал Кукурелю?)
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Veni-Vidi-Vici
Всё-таки феерические олухи сидят в руководстве Челси. Несколько месяцев гонялись за игроком, столько времени потратили, раздали всех полузащитников, отказались от нескольких других вариантов и всё ради того, чтобы за день до начала чемпионата его упустить. Не, ну сейчас, по всей видимости, спешно кинут деньгами в Лавию, иных вариантов на рынке не просматривается. И будут в центре полузащиты играть Энцо, Галлахер (старательный, полезный, но с довольно низким потолком), ничем не примечательный середняк Адамс (который ещё и травмат), да три юниора - Лавия, Сантос и Угочукву. Прекрасный комплект. Как с таким суповым набором выгрызать место в топ-4 у двух Манчестеров, Арсенала, Ливерпуля - не представляю. А ведь будут и другие претенденты.

А Брайтон стоит поздравить. Твёрдо стояли на своём, даже когда на Кайседо кроме Челси никто не претендовал, и в итоге сорвали куш. Продают даже дороже Райса, хотя раньше это казалось невероятным.
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SaH4r.
Ответ DolJun
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King_X
Как фанат Ливерпуля рад любым трансферам
И может, конечно, Мак и Кайседо будут выжигать центр годами, сжирая всех соперников без шансов,
но как-то 100+ лямов кажутся дикими, особенно на фоне Беллингема
Игрок пока только год отыграл топово, и то не прям решала (их того, что я видел) уровня Канте в Лестере
Ну и понятно, почему шейхи плачут, когда видят 180 млн за мега Мбаппе, на фоне таких трансферов 100 вообще стартовая цена для игроков выше среднего 😂

Ну и останутся у Ливерпуля деньги на защиника нормального - тож вопрос
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Владимир Тищенко
Макалистер - Кайсейдо будут выжигать центр поля Ливера 🔥
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DolJun
вопрос к тем, кто рассуждает про сумму, особенно из ливерпульских - это ваши деньги? чего вы так паритесь, лол) в ситуации где выбираешь быть мешком или не мешком - лучше быть мешком. через год будет понятно, сыграла ставка ливерпуля или это очередной кейта. но сейчас это выглядит как серьезное усиление проблемной позиции плюс самоутверждение на фоне конкурента за топ4, так почему просто не порадоваться?
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TravenS
Ответ Graf_007
Какого сочного чапалаха Ливерпуль Челси отвесил. Даже в моем Мухосранске слышен этот мощнейший звон.
Ха-ха, назло мамке не одену шапку и отморожу уши) и тут так же
+15
-2
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Vladislav Asadullin
Ответ Panurge From hell
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МакАклистер с одним сезоном взятый за «копейки», имеешь виду?
Ты наверное и зп так получаешь кто-то 500, ты 50, в среднем 275?
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answer89
Боже, какая дичь
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rigobersong
Красиво челси опрокинули:))
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kotopandych
Ответ Владимир Тищенко
Макалистер - Кайсейдо будут выжигать центр поля Ливера 🔥
С полузащитой Брайтона бороться за место в ЛЕ самое то
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Ходжа Насреддин Афанди
Какой же Клопп миллиардер!
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Красный чай
Ответ DolJun
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У Боули такая теперь репутация и вполне заслуженная.
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Alex Serpen
Вот что животворящие три сезона в Локо творят!
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Борщ со сметанкой
Ответ Born is the King
Спасибо. Где Ливер был когда Челси покупал Кукурелю?)
Это вам за Вернера )))))😂😂
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Фанат спорта01
если бы Челси взял кайседо за 110млн фунтов то над ними бы смеялись все.
но ведь это другое.
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Blaumerc
а вчера на спортсе глумились, типо откуда у Ливера деньги, если они не могут дать 50 млн за Лавиа.
вот вам и скупой Ливерпуль. Отличное усилиение, поздравления красным.
А синебус дальше будет рофлить смешными трансферами типо Кукурелья, Фофана и Мудрик.
+12
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