«Ливерпуль» за 110 млн фунтов согласовал с «Брайтоном» трансфер Кайседо. Это рекорд АПЛ

«Ливерпуль» за 110 млн фунтов согласовал с «Брайтоном» трансфер Мойсеса Кайседо.

Об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что этот трансфер станет самым дорогим в истории АПЛ.

Личные условия Кайседо с «Ливерпулем» еще не согласованы, но это будет формальностью. На пятницу запланирован медосмотр.

Стоит отметить, что на футболиста также претендовал «Челси», но «Ливерпуль» согласился заплатить больше.

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