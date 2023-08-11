«Ливерпуль» за 110 млн фунтов согласовал с «Брайтоном» трансфер Кайседо. Это рекорд АПЛ
«Ливерпуль» за 110 млн фунтов согласовал с «Брайтоном» трансфер Мойсеса Кайседо.
Об этом сообщает The Athletic.
Отмечается, что этот трансфер станет самым дорогим в истории АПЛ.
Личные условия Кайседо с «Ливерпулем» еще не согласованы, но это будет формальностью. На пятницу запланирован медосмотр.
Стоит отметить, что на футболиста также претендовал «Челси», но «Ливерпуль» согласился заплатить больше.
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Лавиа за 50 - дорого
Кайседо за 110- заверните
Я хотел бы знать, что это такое, но я не знаю, что это такое
Без дорогостоящих трансферов держит Ливерпуль в топе и постоянно выращивает лютых топарей из обычных игроков.. В который раз..
А Брайтон стоит поздравить. Твёрдо стояли на своём, даже когда на Кайседо кроме Челси никто не претендовал, и в итоге сорвали куш. Продают даже дороже Райса, хотя раньше это казалось невероятным.
И может, конечно, Мак и Кайседо будут выжигать центр годами, сжирая всех соперников без шансов,
но как-то 100+ лямов кажутся дикими, особенно на фоне Беллингема
Игрок пока только год отыграл топово, и то не прям решала (их того, что я видел) уровня Канте в Лестере
Ну и понятно, почему шейхи плачут, когда видят 180 млн за мега Мбаппе, на фоне таких трансферов 100 вообще стартовая цена для игроков выше среднего 😂
Ну и останутся у Ливерпуля деньги на защиника нормального - тож вопрос
Ты наверное и зп так получаешь кто-то 500, ты 50, в среднем 275?
но ведь это другое.
вот вам и скупой Ливерпуль. Отличное усилиение, поздравления красным.
А синебус дальше будет рофлить смешными трансферами типо Кукурелья, Фофана и Мудрик.