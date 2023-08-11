«Сосьедад» договорился с Захаряном и готов заплатить 12 млн евро + бонусы. Переговоры с «Динамо» продвигаются (Mundo Deportivo)

Хавбек «Динамо» Арсен Захарян договорился с «Реал Соьседад».

По данным Mundo Deportivo, клуб также продвигается в переговорах с « ». Вероятная сумма трансфера – 12 млн евро плюс бонусы.

В «Сосьедаде» уверены, что сделку получится закрыть в ближайшие дни.

Альтернативой Захаряну был хавбек «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек, однако «Сосьедад» не устроили финансовые условия перехода.

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