«Сосьедад» договорился с Захаряном и готов заплатить 12 млн евро + бонусы. Переговоры с «Динамо» продвигаются (Mundo Deportivo)

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Донни ван де Бек деньги Арсен Захарян Футбол

Хавбек «Динамо» Арсен Захарян договорился с «Реал Соьседад».

По данным Mundo Deportivo, клуб Ла Лиги также продвигается в переговорах с «Динамо». Вероятная сумма трансфера – 12 млн евро плюс бонусы.

В «Сосьедаде» уверены, что сделку получится закрыть в ближайшие дни.

Альтернативой Захаряну был хавбек «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек, однако «Сосьедад» не устроили финансовые условия перехода.

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65 комментариев

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Отец Абду
В таком молодом возрасте успел поиграть во всех топ клубах и думал, что он отправится в СА и там завершить карьеру... Молодец, нашел мотивацию и решил перейти в Сосьедад:)
+105
-6
+99
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Любезный Коссутий
все кругом договариваются с игроками. это вообще ничего не значит. по сути, это самая простая часть переговоров.
+46
-5
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Vamosalaplaya
Успехов в серьезном клубе из серьезного чемпионата, надеюсь, подпишут.
+31
-3
+28
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Aleksey Yashin
В Сосьедаде много игроков раскрылось в последнее время. Плюс Лига чемпионов есть. Отличный вариант для Захаряна. А Карпин посоветует старые кафешки какие-нибудь)
+31
-3
+28
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Roman
С каким Динамо, если он давно арендован Страсбургом у Лацио?
+33
-7
+26
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ALMANAC
Ответ Cruel Snake
«Сосьедад» Захаряна, может появиться в Ла Лиге. Если клуб из Москвы «Динамо» не включит
Также как и Лацио Захаряна, Фейенорд Захаряна, Аякс Захаряна
+20
-1
+19
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Серый
Ответ dr. cage
Альгуасиль может вытащить его на следующий уровень.. Как это было с тем же Эдегором..
Ты что, Эдегора слепил величайший КВНщик России!
+18
-3
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Гоп-стоп
Мундо Депортивно так себе источник, но более надежные источники в Испании уже подтвеждают, что сделка на мази. Скорее всего перейдет на следующей неделе.

Это идеальный клуб для Арсена, который играет в подходящий ему футбол. Единственное опасение - потянет ли он ментально, физически и интеллектуально этот футбол. У Альгуасиля очень сложная система, которая предполагает контроль мяча, но быстрое его передвижение и интенсивность.

В любом случае для российского футбола это было бы супер событием. Только бы все случилось.
+19
-4
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savvaresh
Ответ Серый
Ты что, Эдегора слепил величайший КВНщик России!
Вообще-то, Слуцкий действительно очень помог Эдегору. Может, в плане уровня игры он не сильно спрогрессировал при ЛВС, но психологически очень сильно улучшился. Даже сам Эдегор это говорит
+5
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pulyalke
Ответ Гоп-стоп
Мундо Депортивно так себе источник, но более надежные источники в Испании уже подтвеждают, что сделка на мази. Скорее всего перейдет на следующей неделе. Это идеальный клуб для Арсена, который играет в подходящий ему футбол. Единственное опасение - потянет ли он ментально, физически и интеллектуально этот футбол. У Альгуасиля очень сложная система, которая предполагает контроль мяча, но быстрое его передвижение и интенсивность. В любом случае для российского футбола это было бы супер событием. Только бы все случилось.
максимально сложный вариант я бы сказал - думаю в старте появляться не будет, только кубок
+5
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Koulmann
Ответ ALMANAC
Также как и Лацио Захаряна, Фейенорд Захаряна, Аякс Захаряна
Скоро можно будет проводить розыгрыш Кубка потенциальных команд Захаряна.
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Trash Talking
Такие тренеры как Личка продвигают еще и игроков своим футболом. Трудно увидеть настоящие качества футболиста, если он весь матч держит ср@ку у ворот, а при атакующей игре вроде как неплохой потенциал оказывается у российских молодых футболистов. Такими темпами и Тюкавин скоро отправится в Европу. Хотя как по мне он первым должен это сделать, а за ним уже Захарян.
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tolobas
Ответ Roman
С каким Динамо, если он давно арендован Страсбургом у Лацио?
У Вас устаревшая информация. Он из Страсбура транзитом в Аякс перешёл. Теперь с ними надо договариваться
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dr. cage
Альгуасиль может вытащить его на следующий уровень.. Как это было с тем же Эдегором..
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Balt39
Ответ Отец Абду
В таком молодом возрасте успел поиграть во всех топ клубах и думал, что он отправится в СА и там завершить карьеру... Молодец, нашел мотивацию и решил перейти в Сосьедад:)
Такой молодец, в каждой Новости про Захаряна одну и ту же шутку пишешь:)
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Артур Кузьминский
Сосьедаду нужен ребрендинг: "Реал Сосьедад Захаряна из Сан-Себастьяна".
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Александр Трофимов
Ответ ALMANAC
Также как и Лацио Захаряна, Фейенорд Захаряна, Аякс Захаряна
Челси и Страсбур
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SMART789
Всю Европу уже объездил
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Peter Parker
Ну и кто говорил, что из Рпл нельзя перейти в Реал? Шах и мат
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jacks76
Ответ Виктор Тимошков
Крутой вариант, будет интересно посмотреть
15 лимонов + % от перепродажи и посмотрим )
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Алексей Гусев
Ответ Новый тренер ФК Спартак
А в итоге купят Арсена Яцунюка
яйценюха купили уже давно...
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Виктор Тимошков
Крутой вариант, будет интересно посмотреть
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SopTecret
Ответ kidur
Если это реально, то Арсен должен знать, что там необходимо будет выкладываться в каждой игре максимально, не зависимо от силы противника
беда для многих наших игроков...
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Дмитрий Калашников
Не лучший выбор для Арсена, он там будет плотненько сидеть
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xamer 9
Интересно будет посмотреть на желчных комментаторов, которые выпихивали Арсена в Страсбург без еврокубков, если в итоге договорятся с Сосьедадом, который в ЛЧ играет.
Интересно, боссы Сосьедада еще общаются с Валерием Карпиным? Если интерес реальный, то его мнение что процентов узнавали.
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