«Сосьедад» договорился с Захаряном и готов заплатить 12 млн евро + бонусы. Переговоры с «Динамо» продвигаются (Mundo Deportivo)
Хавбек «Динамо» Арсен Захарян договорился с «Реал Соьседад».
По данным Mundo Deportivo, клуб Ла Лиги также продвигается в переговорах с «Динамо». Вероятная сумма трансфера – 12 млн евро плюс бонусы.
В «Сосьедаде» уверены, что сделку получится закрыть в ближайшие дни.
Альтернативой Захаряну был хавбек «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек, однако «Сосьедад» не устроили финансовые условия перехода.
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Это идеальный клуб для Арсена, который играет в подходящий ему футбол. Единственное опасение - потянет ли он ментально, физически и интеллектуально этот футбол. У Альгуасиля очень сложная система, которая предполагает контроль мяча, но быстрое его передвижение и интенсивность.
В любом случае для российского футбола это было бы супер событием. Только бы все случилось.
Интересно, боссы Сосьедада еще общаются с Валерием Карпиным? Если интерес реальный, то его мнение что процентов узнавали.