Хавбек «Краснодара» Кади: «Главный соперник в борьбе за чемпионство – «Зенит». Разве «Спартак» становился чемпионом за последние 4 года?»
Хавбек «Краснодара» Кади заявил о желании побороться за чемпионство.
«Мы нацелены не просто на первую тройку в чемпионате, а на борьбу за чемпионство. У нас качественные игроки, хорошая команда.
Кто наш самый главный соперник? «Зенит», конечно. Разве «Спартак» становился чемпионом за последние 4 года? Да, у них хорошее начало сезона, но у нас тоже», — сказал Кади.
После трех туров в Мир РПЛ «Спартак» и «Краснодар» делят 1-е место в турнирной таблице, набрав по 9 очков. «Зенит» – 8-й (4 очка).
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Откуда такие амбиции? Из игроков, кто реально может соответствует таким амбициям Сафонов, Сперцян, да Кордоба. Остальные не сильно лучше состава условных Крыльев наверно.
Чисто для справки: Краснодар за последние 5 лет(и за 4 тоже)в среднем набрал очков больше, чем Спартак, и меньше 40 очков за сезон не зарабатывал, тогда как Спартак дважды опускался ниже этой планки)
Ну и тренеры, что умеют с наглецами работать.
У Семина в последнем чемпионском Локо были Денисов и Мануэль Фернандеш. Мало того, что топовые по меркам РПЛ игроки, но и наглецы первостатейные.
У Спартака в его титульный сезон в отличной форме был Глушаков.
А в Краснодаре постоянно рафинируют команду от таких футболистов. Тихую мирную раздевалку они получают.
Но именно характера им, в итоге, и не хватает. Вредности, поперечности, резкости и эгоизма.
Чемпион - это эгоист, прежде всего.
Чемпион в командном виде - эгоист, сумевший подчинить себе ситуацию. Пусть и на коротком отрезке.
"Хороший парень" командам нужен. Но такой человек не лидер по своей сути. Он молча работает через не могу. Пашет и пашет. Но никогда не заставит идущих рядом делать что-то сверх меры. А отбывающих контракт всегда много в любой команде. И только сильный характер может заставить их работать больше обычного. Сильный характер в Краснодаре только один. И он не терпит других сильных.