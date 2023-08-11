Хавбек «Краснодара» Кади: «Главный соперник в борьбе за чемпионство – «Зенит». Разве «Спартак» становился чемпионом за последние 4 года?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Краснодар Кади Спорт-Экспресс Футбол

Хавбек «Краснодара» Кади заявил о желании побороться за чемпионство.

«Мы нацелены не просто на первую тройку в чемпионате, а на борьбу за чемпионство. У нас качественные игроки, хорошая команда.

Кто наш самый главный соперник? «Зенит», конечно. Разве «Спартак» становился чемпионом за последние 4 года? Да, у них хорошее начало сезона, но у нас тоже», — сказал Кади.

После трех туров в Мир РПЛ «Спартак» и «Краснодар» делят 1-е место в турнирной таблице, набрав по 9 очков. «Зенит» – 8-й (4 очка).

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
А Краснодар боролся за чемпионство последние 4 года?
+77
-15
+62
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Ответ Никита Самарин
А Краснодар боролся за чемпионство последние 4 года?
А Краснодар когда-нибудь вообще боролся за чемпионство?
+70
-10
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
За эти годы Спартак становился чемпионом неоднократно. Обычно, после пятого тура, а в этом году постарались и сумели уже после третьего.
+51
-19
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Пичугин
Госпожа супруга Леонида Арнольдыча,ваш выход.
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
coldwar
Ответ Odin Odin
Однако Спартак вас уже обыграл без шанцев
Шанцев - это зам Лужкова был, а потом еще и руководителем Нижнего Новгорода около 10 лет назад.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роберт Дауни-средний
бомбежка глоров красно-белого покорителя балтик и пари нн через 3, 2, 1...
+21
-15
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivas715
Краснодар максимум своих высот при Кононове достиг. Тогда реально казалось, что еще 1-2 шага и реально чемпионами станут. Но в итоге уже который год максимум претендент в пятерку. И то с переменным успехом.
Откуда такие амбиции? Из игроков, кто реально может соответствует таким амбициям Сафонов, Сперцян, да Кордоба. Остальные не сильно лучше состава условных Крыльев наверно.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Самсонов
Краснодар поборется, но чемпионом не станет - важных матчах они слишком комплексуют
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Severfan
нормально приложил)
+13
-8
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Дорн
Ответ Игорь Пичугин
Госпожа супруга Леонида Арнольдыча,ваш выход.
у неё рот занят, в данный момент
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RWMen
Ответ Oleg Olegov
За эти годы Спартак становился чемпионом неоднократно. Обычно, после пятого тура, а в этом году постарались и сумели уже после третьего.
Что ты такое, потешное?)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spamos11
Ответ coldwar
Шанцев - это зам Лужкова был, а потом еще и руководителем Нижнего Новгорода около 10 лет назад.
всё верно, без него и обыгрывали
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Petr Denisov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Никита Самарин
А Краснодар боролся за чемпионство последние 4 года?
Последние годы поставлял очки Спартаку, ибо слаб духом.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Captain_Noname
Ответ Роберт Дауни-средний
бомбежка глоров красно-белого покорителя балтик и пари нн через 3, 2, 1...
Почему бомбёжка? Конечно Зенит для Краснодара опаснее сейчас - именно в силу прошлых многократных чемпионств. Глупо спорить, глупо не понимать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pyritanza
Ответ Никита Самарин
А Краснодар боролся за чемпионство последние 4 года?
А Спартак?!)

Чисто для справки: Краснодар за последние 5 лет(и за 4 тоже)в среднем набрал очков больше, чем Спартак, и меньше 40 очков за сезон не зарабатывал, тогда как Спартак дважды опускался ниже этой планки)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ceito X The Colya
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Petr Denisov
Последние годы поставлял очки Спартаку, ибо слаб духом.
А боролся ли Спартак за чемпионство, нет, ибо слаб духом и поставлял очки Зениту.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Эсперов
Ответ Ivas715
Краснодар максимум своих высот при Кононове достиг. Тогда реально казалось, что еще 1-2 шага и реально чемпионами станут. Но в итоге уже который год максимум претендент в пятерку. И то с переменным успехом. Откуда такие амбиции? Из игроков, кто реально может соответствует таким амбициям Сафонов, Сперцян, да Кордоба. Остальные не сильно лучше состава условных Крыльев наверно.
При Мусаеве скорее. Выход в ЛЧ через квалификацию при не самом сильном составе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RWMen
Ответ Константин Эсперов
Комментарий удален модератором
Сам с собой болтаешь?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RWMen
Ответ Petr Denisov
Последние годы поставлял очки Спартаку, ибо слаб духом.
Регулярно!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Игорь Пичугин
Госпожа супруга Леонида Арнольдыча,ваш выход.
ой! и я её вспомнил. Ща ее пучить начнёт.))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Odin Odin
Однако Спартак вас уже обыграл без шанцев
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Никифоров
Да что он себе позволяет вообще?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RWMen
Ответ Егор Крид58
спартачи не обижайтесь
Если Кади таким образом хотел принизить Спартак, то он знатно пукнул в лужу. Т.к. уже в этом сезоне Краснодар успел проиграть Спартаку у себя дома...смешной персонаж.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мельников Михаил
Без шансов. Никакого титула Краснодару не светит. Титулы, при прочих равных, выигрывают наглецы. Наглецы. А не дрессированные мальчики.
Ну и тренеры, что умеют с наглецами работать.
У Семина в последнем чемпионском Локо были Денисов и Мануэль Фернандеш. Мало того, что топовые по меркам РПЛ игроки, но и наглецы первостатейные.
У Спартака в его титульный сезон в отличной форме был Глушаков.
А в Краснодаре постоянно рафинируют команду от таких футболистов. Тихую мирную раздевалку они получают.
Но именно характера им, в итоге, и не хватает. Вредности, поперечности, резкости и эгоизма.
Чемпион - это эгоист, прежде всего.
Чемпион в командном виде - эгоист, сумевший подчинить себе ситуацию. Пусть и на коротком отрезке.
"Хороший парень" командам нужен. Но такой человек не лидер по своей сути. Он молча работает через не могу. Пашет и пашет. Но никогда не заставит идущих рядом делать что-то сверх меры. А отбывающих контракт всегда много в любой команде. И только сильный характер может заставить их работать больше обычного. Сильный характер в Краснодаре только один. И он не терпит других сильных.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Второй легионер Краснодара говорит о чемпионстве! Прекрасно! Настроили по ходу их на победу! Мотивация такая вызывает уважение. Тем интереснее будет наблюдать за чемпионатом!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий