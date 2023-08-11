Хавбек «Краснодара» Кади: «Главный соперник в борьбе за чемпионство – «Зенит». Разве «Спартак» становился чемпионом за последние 4 года?»

Хавбек «Краснодара» Кади заявил о желании побороться за чемпионство.

«Мы нацелены не просто на первую тройку в чемпионате, а на борьбу за чемпионство. У нас качественные игроки, хорошая команда.

Кто наш самый главный соперник? « », конечно. Разве « » становился чемпионом за последние 4 года? Да, у них хорошее начало сезона, но у нас тоже», — сказал .

После трех туров в Мир «Спартак» и « » делят 1-е место в турнирной таблице, набрав по 9 очков. «Зенит» – 8-й (4 очка).

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