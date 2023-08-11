Гари Линекер: «Месси – величайший футболист, делает то, что простые смертные не могут. Он закрыл все споры»
Гари Линекер объяснил, почему считает Лионеля Месси величайшим футболистом.
«На мой взгляд, Лионель Месси – величайший футболист, за которым мне посчастливилось наблюдать.
Месси доставлял мне огромную радость в течение двух десятилетий. Он делает то, что простые смертные не могут сделать. За ним просто приятно наблюдать. Я смотрю каждый матч, в котором он принимает участие.
Даже в обычные дни он делает три или четыре вещи в одном матче, которые я, думаю, ни разу не сделал хоть раз за всю свою карьеру.
Поэтому в некотором смысле он прекратил все споры [о величайшем игроке]», – сказал бывший форвард сборной Англии и «Барселоны».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Я тоже фанат Роналдиньо, потому что у него эстетичная невероятная техника была, но даже его дриблинг очень далек от длиблинга Месси по эффективности.
А то, что ты имеешь в виду, это уже называется в простонародье «финты».
Роналду доминирует в одном аспекте (голы)
Вот и всё. ЗМ, ЗБ, ЧМ, ЛЧ - это полная туфта на фоне главного
PS а глоромесмы реально считают вот это вот - предобводки, предодборки, предпредатаки и пр.? или это просто цифры из головы для пущей статы?
PPS когда ауты уже запомнят, что нельзя выиграть кого-то? Кого-то можно победить, выигрывают трофеи и турниры! Где вы этого набрались, сверхразумы?