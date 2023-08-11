Гари Линекер: «Месси – величайший футболист, делает то, что простые смертные не могут. Он закрыл все споры»

Теги МЛС Лионель Месси Гари Линекер Интер Майами Футбол

Гари Линекер объяснил, почему считает Лионеля Месси величайшим футболистом.

«На мой взгляд, Лионель Месси – величайший футболист, за которым мне посчастливилось наблюдать.

Месси доставлял мне огромную радость в течение двух десятилетий. Он делает то, что простые смертные не могут сделать. За ним просто приятно наблюдать. Я смотрю каждый матч, в котором он принимает участие. 

Даже в обычные дни он делает три или четыре вещи в одном матче, которые я, думаю, ни разу не сделал хоть раз за всю свою карьеру.

Поэтому в некотором смысле он прекратил все споры [о величайшем игроке]», – сказал бывший форвард сборной Англии и «Барселоны».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EKSPERT
Вроде и футбол менялся,куча фишек,стилей,подстраховок но Месси было наплевать.Он что шел в дриблинг на пятерых и до сих пор делает а ведь регулярно это у него получилось успешно.
+41
-10
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Ответ Surviving
Комментарий скрыт
Бежать с мячом сквозь соперников это высшая разновидность дриблинга, намного круче переступрв и тд
+33
-5
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marshalericsson1357
Все так, Гари... все так
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justadamso@icloud.com
Ответ koshaus
Горецка - хозяин Месси хихикает, вместе с Баварией. Карлан 8 лет подряд жидко ходил по себя в ЛЧ и убежал из Европы потому что его стали освистывать за его бесполезность, но зато ему и Аргентине судьи на блюдечке принесли ЧМ. Месси - продукт пиара и подковёрных игр. Без Хави и Иньесты он пустышка, Человек-Фейк.
Хватит уже скулить ) по началу вы были просто смешны , а сейчас уже тошно
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ Xabi Alonso78
Единственный футболист с купленными золотыми мячами, ЧМ и КА
Эти награды продаются?)) А что кришти себе не покупает?)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Профессор из Кобхэма
Ответ Surviving
Для меня дриблинг это то что делал Роналдиньо.
Дриблинг - это когда ты с мячом обыграл игрока. И в этом Месси с огромным отрывом лучший в истории. Никто и рядом не стоял.
Я тоже фанат Роналдиньо, потому что у него эстетичная невероятная техника была, но даже его дриблинг очень далек от длиблинга Месси по эффективности.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Крид58
Ответ distress of ignorance
Пятница вечер)
что школа закончилась?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Ответ Surviving
Комментарий скрыт
Дриблинг это как раз искусство владения мячом, у Месси он на высочайшем уровне. Его особый дриблинг можно даже назвать «микродриблингом», настолько он владеет совершенно мячом.

А то, что ты имеешь в виду, это уже называется в простонародье «финты».
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Этот Райола хочет денег
Кто бы за кого не болел в этой жизни, думаю стоит признать: Мы "Попали в сети настоящему колдуну, он загубил таких тысяч не одну")). Неординарная личность и бесспорно гений
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uragan Boy
Месси это слишком круто!!!!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Ashhabadskiy
и в сотый раз я повторю. Месси лучший игрок в истории футбола это факт!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leon01
да и споров то не было...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AF007
Месси доминирует в трёх аспектах (голы, плеймейкинг, дриблинг)

Роналду доминирует в одном аспекте (голы)

Вот и всё. ЗМ, ЗБ, ЧМ, ЛЧ - это полная туфта на фоне главного
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
qiqe
НЕ ПРИПОМИНАЮ, ЧТОБЫ ОН ДЕЛАЛ ВЕЛИКУЮ ДУГУ КРИША
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dooomer
Ответ Surviving
Комментарий скрыт
А Зубастик вроде тоже бежал с мячом. Он не дриблер?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Ответ Surviving
Меня забанят если скажу, живи в своем мире Чемпион Катара по пенальти)
Я не чемпион мира по пенальти(упс). Вообще не фанат Месси, но отрицать действительность я не могу - он гений.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AF007
Ответ Surviving
Комментарий скрыт
Тех, кто такое говорит, обычно даже во дворе как мешков обходят)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scorpio
Ответ Человек1991
Месси Легенда Футбола ! Учитывая абсолютно все матчи во взрослой карьере, 1100 игр , 910 голов, более 400 голевых передач , более 300 предголевых пасов, более 5000 успешных обводок, 5000 созданных голевых моментов. Чемпион Мира 2022 ! лучший игрок турнира ! Вицэ Чемпион Мира 2014 лучший игрок турнира , Обладатель Кубка Америки 2021 лучший игрок турнира , 3 Серебра Кубка Америки, Олимпийский Чемпион Мира по футболу 2008 лучший игрок турнира , Чемпион Мира по Футболу до 20 лет 2005 лучший игрок турнира, обладатель Суперкубка Мира Финалиссима 2022 выиграли Чемпиона Европы Италию 3-0 . 10 Ла Лиг , 4 Лиги Чемпионов , 18 Кубков и Суперкубков Испании , 3 Суперкубка УЕФА , 3 Кубка Клубного Чемпа Мира, 2 раза Чемпион Франции,1 Суперкубок Франции. Самый титулованный футболист в истории !
"Вицэ" - проорал )
PS а глоромесмы реально считают вот это вот - предобводки, предодборки, предпредатаки и пр.? или это просто цифры из головы для пущей статы?

PPS когда ауты уже запомнят, что нельзя выиграть кого-то? Кого-то можно победить, выигрывают трофеи и турниры! Где вы этого набрались, сверхразумы?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Surviving
Ответ B-a-r-c-e-l-o-n-a
дриблинг не обязательно фристайл)
Отлично, всем отвечать не собираюсь, пишете, Я просто высказал свое мнение...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
B-a-r-c-e-l-o-n-a
Ответ Surviving
Для меня дриблинг это то что делал Роналдиньо.
дриблинг не обязательно фристайл)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Surviving
Ответ SaH4r.
Роналду никогда не забивал голы, он просто ногой перемещает мяч в сетку
При чем тут Роналду, тебя откуда принесло🤦
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SaH4r.
Ответ Surviving
Комментарий скрыт
Роналду никогда не забивал голы, он просто ногой перемещает мяч в сетку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заборостроитель
Ответ Scorpio
"Вицэ" - проорал ) PS а глоромесмы реально считают вот это вот - предобводки, предодборки, предпредатаки и пр.? или это просто цифры из головы для пущей статы? PPS когда ауты уже запомнят, что нельзя выиграть кого-то? Кого-то можно победить, выигрывают трофеи и турниры! Где вы этого набрались, сверхразумы?
А были времена, он и просто Олимпийским чемпионом уже был величайшим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Ответ Surviving
Для меня дриблинг это то что делал Роналдиньо.
Обезоружил🤦🏻‍♂️ это маг был, один из любимых футболистов, причем думаю у всех
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LiNE LiNE
Ответ Surviving
Для меня дриблинг это то что делал Роналдиньо.
То что делал Роналдиньо это скиллы, дриблинг это Месси
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий