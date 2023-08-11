Гари Линекер: «Месси – величайший футболист, делает то, что простые смертные не могут. Он закрыл все споры»

Гари Линекер объяснил, почему считает Лионеля Месси величайшим футболистом.

«На мой взгляд, – величайший футболист, за которым мне посчастливилось наблюдать.

Месси доставлял мне огромную радость в течение двух десятилетий. Он делает то, что простые смертные не могут сделать. За ним просто приятно наблюдать. Я смотрю каждый матч, в котором он принимает участие.

Даже в обычные дни он делает три или четыре вещи в одном матче, которые я, думаю, ни разу не сделал хоть раз за всю свою карьеру.

Поэтому в некотором смысле он прекратил все споры [о величайшем игроке]», – сказал бывший форвард сборной Англии и «Барселоны».

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