ФХР сообщила, что американец Менелл может играть за сборную России. Защитник «Динамо» перестал быть легионером в КХЛ

Теги ФХР Сборная России по хоккею КХЛ Динамо Министерство спорта России лимит на легионеров натурализация ТАСС Бреннан Менелл Хоккей

ФХР сообщила, что американец Бреннан Менелл может играть за сборную России.

Защитник «Динамо» больше не считается легионером в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

Такое решение приняла комиссия по определению статуса игроков, имеющих право выступать в составе национальной команды.

27 июля президент России Владимир Путин предоставил 26-летнему хоккеисту российское гражданство.

В сезоне-2023/24 российские клубы могут вносить в заявку на матчи КХЛ не более 3 иностранных игроков (ранее – не более 5). Легионерскую бригаду «Динамо» составят форварды Джордан Уил, Седрик Пакетт и Эрик О’Делл.  

Менелл не выступал ни за одну из национальных сборных. Согласно правилам ИИХФ, если игрок после смены гражданства выразил желание принять участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации впервые, он должен играть в той стране, за которую хочет выступать, два года подряд.

Отметим, что Бреннан отыграл в России только один сезон – прошлый. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

8 комментариев

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Montenegro Serbian
Я всё не въеду: в ускоренном режиме гражданство дают за особые достижения в спорте. У него какие достижения?
И нафига его вообще натурализовать решили?
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юрий кварт
Вот это усиление сборной, перед очередной серийный с Беларусь и Сев.Кореей
+1
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Вячеслав Котов
ну и зачем он нужен
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Beloded2007
Звёздно-полосатая машина!
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ivan555navi
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Было бы правильным, после получения гражданства, ещё 2 года считать хоккеиста легионером, что-бы отсеять тех, кому нужно гражданство только для игры в КХЛ.
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Serezhik
Не понимаю: с одной стороны, ужесточаем лимит на легионеров, с другой - легко даём им натурализоваться (скорее всего, ещё и с дополнительным материальным стимулированием такого решения игрока). У нас что в сборной играть некому... да и с кем сейчас играть.
Вы уж либо крестик снимите...
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Olenyuksi
Ответ юрий кварт
Вот это усиление сборной, перед очередной серийный с Беларусь и Сев.Кореей
Может повезет и сможет с Казахстаном сыграть. Будет потом внукам рассказывать!
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brig_Mercury
Ответ Montenegro Serbian
Я всё не въеду: в ускоренном режиме гражданство дают за особые достижения в спорте. У него какие достижения? И нафига его вообще натурализовать решили?
Законодатели придумывают неуместные ограничения, затем клубы через административный ресурс их успешно обходят. Результат нулевой, зато все при делах.
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