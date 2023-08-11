ФХР сообщила, что американец Менелл может играть за сборную России. Защитник «Динамо» перестал быть легионером в КХЛ

ФХР сообщила, что американец Бреннан Менелл может играть за сборную России.

Защитник « » больше не считается легионером в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Такое решение приняла комиссия по определению статуса игроков, имеющих право выступать в составе национальной команды.

27 июля президент России Владимир Путин предоставил 26-летнему хоккеисту российское гражданство.

В сезоне-2023/24 российские клубы могут вносить в заявку на матчи КХЛ не более 3 иностранных игроков (ранее – не более 5). Легионерскую бригаду «Динамо» составят форварды Джордан Уил, Седрик Пакетт и Эрик О’Делл.

не выступал ни за одну из национальных сборных. Согласно правилам ИИХФ, если игрок после смены гражданства выразил желание принять участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации впервые, он должен играть в той стране, за которую хочет выступать, два года подряд.

Отметим, что Бреннан отыграл в России только один сезон – прошлый. С его статистикой можно ознакомиться здесь.