Кейну запретили лететь в Мюнхен. «Тоттенхэм» пытается изменить условия сделки с «Баварией» (Каве Солекол)

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейну запретили лететь в Мюнхен.

Как сообщает журналист Sky Sports Каве Солекол, сегодня утром форварда «Тоттенхэма» везли в аэропорт Станстед, но вдруг сказали не лететь в Мюнхен и вернули обратно.

Дело в том, что «Тоттенхэм» пытается изменить условия сделки в последний момент. Сейчас Кейн находится в доме своей семьи недалеко от аэропорта и ждет разрешения на вылет. 

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72 комментария

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SCHOKKKK
Леви делает всё, чтоб его прокляли 🤣
+116
-6
+110
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Redhead One
12 лет рабства
+88
-4
+84
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Rainn
Это уже какой-то сюжет гая ричи
Через пару часов Кейна закроют в бойлерной и потребуют обещание: за каждый взятый трофей с баварией Харри оправляет по пальцу из мюнхена
+67
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+65
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FC BAYERN 1900
Боже мой, какой же 🤡 этот Леви.. Лучше договориться с Кейном зимой и взять свободным агентом, чем платить больше, чем 120+ за игрока, которому 30 лет и 1 год по контракту
+45
-4
+41
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Фанат спорта01
Ответ Тухель
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зачем пепу Кейн когда есть Холланд?
+35
-3
+32
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MUSA17
Леви когда-то в цирке работал
+35
-4
+31
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kilcher
хотят, чтобы не успел на Суперкубок Германии. а то первый день в клубе и первый трофей, это жёстко)
+16
0
+16
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Денис Мареев
Ответ MUSA17
Леви когда-то в цирке работал
Он там вице-президент
+14
-1
+13
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dr. cage
Бэйл и Модрич смогли уйти за мечтой только обьявив бойкот.. По другому от Леви уйти нереально.. Ну или покупатель выполняет все прихоти, как это было с Уокером..
+17
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Leo_89
Ответ SCHOKKKK
Леви делает всё, чтоб его прокляли 🤣
Леви рассчитывает, что Кейн откажется от перехода в Баварию, если трансфер не состоится до старта АПЛ, поэтому продолжает цирк.
+14
-2
+12
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S. A.
Харри, как тебя угораздило связаться с этим клоуном?
+8
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Alex Morhan
Ответ Тухель
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Дружище, тебе бы успокоится. Где речь о Сити, да и зачем им и Холланд и Кейн одновременно?
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llolishe
Когда Леви понял что в атаке Ришарлисон
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Локоть Артеста
С Леви невозможно вести дела. В любой момент жди от него какой-нибудь подлянки.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Redhead One
12 лет рабства
Но если он улетит, то - Кейн Освобожденный
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dr. cage
Ответ llolishe
Когда Леви понял что в атаке Ришарлисон
Возьмут Лукаку.. Клуб по уровню как раз его. Свои 17-20 положит..
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JealousOne
Ответ FC BAYERN 1900
Боже мой, какой же 🤡 этот Леви.. Лучше договориться с Кейном зимой и взять свободным агентом, чем платить больше, чем 120+ за игрока, которому 30 лет и 1 год по контракту
За Кейна платят 100+20, а не 120+.
+4
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Redhead One
Ответ llolishe
Когда Леви понял что в атаке Ришарлисон
Можно взять трехногого топаря из синей части Лондона)
+4
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Apol
Этот курятник должны отправить в чемпионшип на прочищение
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SopTecret
клоуны. кто теперь захочет к ним переходить, глядя на такое
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Treq Qert
Ответ Тухель
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В лиге одной команды (Сити) он играет всю жизнь
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ZMaestro
Ответ Leo_89
Леви рассчитывает, что Кейн откажется от перехода в Баварию, если трансфер не состоится до старта АПЛ, поэтому продолжает цирк.
Так зачем ему немотивированный игрок, который через год бесплатно уйдёт
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Ответ Мурад Сабиев
Леви конечно говнюк еще тот, но когда это делается по отношению к Баварии, у меня это вызывает только улыбку. Не надо забывать, как вела и ведет себя Бавария, как они всегда жлобились и забирали за бесценок игроков-лидеров своих прямых конкурентов в Германии, за счет чего и создалась эту гегемонию.
аутяга
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dr. cage
Ответ che kaif
Расскажи это Бейлу. Модричу итд
Они уходили только после того, как начинали саботировать по-жёсткому..
+3
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tw1st37
Ответ DonaldBrashear 2.0
давай Леви топи, надо выжать из Баварии еще 5-10 миллионов за трансфер и еще 5-10 на бонусы различные. Увидел, что за Кайседо столько дают наверное, вот и передумал, захотел больше. Очень буду рад, если Леви разденет Баварию так сильно, они заслужили это своими постоянными кражами в бундеслиге.
В итоге Леви разденет сам себя, когда Кейн через год бесплатно уйдёт)
+2
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