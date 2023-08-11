Кейну запретили лететь в Мюнхен. «Тоттенхэм» пытается изменить условия сделки с «Баварией» (Каве Солекол)
Харри Кейну запретили лететь в Мюнхен.
Как сообщает журналист Sky Sports Каве Солекол, сегодня утром форварда «Тоттенхэма» везли в аэропорт Станстед, но вдруг сказали не лететь в Мюнхен и вернули обратно.
Дело в том, что «Тоттенхэм» пытается изменить условия сделки в последний момент. Сейчас Кейн находится в доме своей семьи недалеко от аэропорта и ждет разрешения на вылет.
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Через пару часов Кейна закроют в бойлерной и потребуют обещание: за каждый взятый трофей с баварией Харри оправляет по пальцу из мюнхена