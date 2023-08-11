Неймар согласовал с «Барсой» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 13 млн евро в год. Осталось расторгнуть соглашение с «ПСЖ»

Неймар согласовал контракт с «Барселоной».

По данным El Chiringuito, стороны согласовали контракт по схеме «2+1» с зарплатой 13 млн евро в год.

Теперь для перехода нужно, чтобы расторг контракт с « », а «Барса» рассталась с несколькими игроками.

«Барса» за 120 млн евро продала 29,5% акций в Barça Vision. Эти деньги позволят зарегистрировать игроков

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