Неймар согласовал с «Барсой» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 13 млн евро в год. Осталось расторгнуть соглашение с «ПСЖ»

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Неймар согласовал контракт с «Барселоной».

По данным El Chiringuito, стороны согласовали контракт по схеме «2+1» с зарплатой 13 млн евро в год.

Теперь для перехода нужно, чтобы Неймар расторг контракт с «ПСЖ», а «Барса» рассталась с несколькими игроками.

«Барса» за 120 млн евро продала 29,5% акций в Barça Vision. Эти деньги позволят зарегистрировать игроков

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46 комментариев

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gtj42s2xnw
Пока романо не скажет, не поверю.
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Ilya Shilovskiy
Осталось проснуться
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Ложный Латераль
Возвращение очень блудного сына
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Михаил Зюбин
Пятничная утятина... но, было бы весело..
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Kaloyan Yalamov
Продолжаю считать, что его время в Барсе закончилось, по его же велению.
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Дмитрий Махаев
А че происходит то? Больше никто не любит Париж?))
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avAngard
Пацан жизнь понял😎
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Футбол, хоккей итд
Барселона Неймара, против Реала Мбаппе. 👍 Классико интересно будет смотреть.
Если, конечно, эти трансферы состоятся.
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Сикарио
Ответ gtj42s2xnw
Пока романо не скажет, не поверю.
А то Романо не трындел никогда)
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Dinar Ibragimov
Обмен одного травмата и кидалы на другого. Только приходит более старый и требовательный по зарплате
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Bazilic
Неймар теперь сильнейший в индивидуальном плане игрок Европы, а учитывая проблемы Барсы в атаке, Ней очень нужен
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DolJun
ахахахахахахахах
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Aktan
Они на полном серьёзе думают что ПСЖ его бесплатно отпустит?
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Итачи Учиха
Фати на выход, я так понимаю. Сделали выбор в пользу более продуктивного стекла здесь и сейчас)))
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Azat Muratbaev
Впишется ли он в стиль Барсы при Хави?
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St.7
Если это правда,это будет бомба этого трансферного окна наравне с Лео Месси!Будет интересно посмотреть на Неймара в нынешней Барсе.
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Стахович
Влажные мечты каталонцев.Так и отпустили Неймара бесплатно
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Burel
Ну да, а Ривалдо не согласовал ?
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Sergey Kuznetsov
5 к 1, что останется в ПСЖ
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Atash Yoldashow
Неужели
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Pavel Tyazhev
Новость от "эль peace’da’ball"?
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Дмитрий Махаев
Элитный пригород Парижа наконец сможет выспаться))
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KMR
Какая-то нищенская зп. Может конечно прибавки в стиле легенды предусмотрены...
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Lindeman
Не верю
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Radik_2.0
рычаг?
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