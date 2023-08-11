Неймар согласовал с «Барсой» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 13 млн евро в год. Осталось расторгнуть соглашение с «ПСЖ»
Неймар согласовал контракт с «Барселоной».
По данным El Chiringuito, стороны согласовали контракт по схеме «2+1» с зарплатой 13 млн евро в год.
Теперь для перехода нужно, чтобы Неймар расторг контракт с «ПСЖ», а «Барса» рассталась с несколькими игроками.
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