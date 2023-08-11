«Барса» за 120 млн евро продала 29,5% акций в Barça Vision. Эти деньги позволят зарегистрировать игроков
«Барселона» продала 29,5% акций в Barça Vision за 120 млн евро .
Каталонский клуб объявил, что компания LIBERO football finance AG и частные инвесторы, консультируемые NIPA Capital B.V., стали новыми партнерами в Bridgeburg Invest, холдинговой компании Barça Vision.
Инвесторы приобрели в общей сложности 29,5% акций Barça Vision (Bridgeburg) за 120 млн евро, что соответствует части доли, принадлежащей Socios.com и Orpheus Media.
Barça Vision – проект «Барсы» по интеграции всего цифрового контента на основе Web3 и blockchain, включая NFT (вид уникальных криптографических токенов – Sports.ru) и метавселенную (постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары – Sports.ru), которые являются частью стратегии клуба.
Как пишет Diario Sport, вырученные деньги используют для регистрации новых футболистов и контрактов, так как до сих пор клуб смог зарегистрировать только 13 игроков из всего состава.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Реал не платил такие зарплаты, много сезонов провел на экономной закупке или вообще без трансферов.
Клубы, проголосовавшие против кандидатуры Тебаса - «Атлетик», «Реал Мадрид», «Эльче», «Эйбар» и «Овьедо».
2) Февраль 2018 года, клубы Ла Лиги и Сегунды проголосовали за повышение зарплаты Хавьера Тебаса.
Из клубов Ла Лиги против повышения зарплаты Тебаса были только «Реал Мадрид», «Атлетик» и «Сельта».
Сами виноваты🤷🏻♂️
Люпорта продает будущее "клуба".
фантики спотифой-шапито: Лапорта гений😆😆😆
Перец получается тоже сливочное будущее продал ?
Лучший президент
И кстати, удачи в аукционе с Кайседо)
https://ibb.co/VY2kVjp
Интересно, чем ответит Перес в этом сезоне со своими влажным мечтами о Мбаппе, без Бензема и Куртуа.