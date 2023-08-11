«Барса» за 120 млн евро продала 29,5% акций в Barça Vision. Эти деньги позволят зарегистрировать игроков

«Барселона» продала 29,5% акций в Barça Vision за 120 млн евро .

Каталонский клуб объявил, что компания LIBERO football finance AG и частные инвесторы, консультируемые NIPA Capital B.V., стали новыми партнерами в Bridgeburg Invest, холдинговой компании Barça Vision.

Инвесторы приобрели в общей сложности 29,5% акций Barça Vision (Bridgeburg) за 120 млн евро, что соответствует части доли, принадлежащей Socios.com и Orpheus Media.

Barça Vision – проект «Барсы» по интеграции всего цифрового контента на основе Web3 и blockchain, включая NFT (вид уникальных криптографических токенов – Sports.ru) и метавселенную (постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары – Sports.ru), которые являются частью стратегии клуба.

Как пишет Diario Sport, вырученные деньги используют для регистрации новых футболистов и контрактов, так как до сих пор клуб смог зарегистрировать только 13 игроков из всего состава.

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