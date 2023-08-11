«Барса» за 120 млн евро продала 29,5% акций в Barça Vision. Эти деньги позволят зарегистрировать игроков

Теги Барселона Ла Лига деньги бизнес и маркетинг Футбол

«Барселона» продала 29,5% акций в Barça Vision за 120 млн евро .

Каталонский клуб объявил, что компания LIBERO football finance AG и частные инвесторы, консультируемые NIPA Capital B.V., стали новыми партнерами в Bridgeburg Invest, холдинговой компании Barça Vision.

Инвесторы приобрели в общей сложности 29,5% акций Barça Vision (Bridgeburg) за 120 млн евро, что соответствует части доли, принадлежащей Socios.com и Orpheus Media.

Barça Vision – проект «Барсы» по интеграции всего цифрового контента на основе Web3 и blockchain, включая NFT (вид уникальных криптографических токенов – Sports.ru) и метавселенную (постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары – Sports.ru), которые являются частью стратегии клуба.

Как пишет Diario Sport, вырученные деньги используют для регистрации новых футболистов и контрактов, так как до сих пор клуб смог зарегистрировать только 13 игроков из всего состава.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

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95 комментариев

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Комрон Махбубов
благодаря тебасу Ла лига катится вниз из 92 игроков зарегистрировали только 42 плюс минус, многие думают что проблемы с регистрацией только у барсы из глобальности клуба, хотя только Вильярреал и Реал зарегистрировали своих игроков а остальные нет
+110
-12
+98
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Bazilic
Ответ GuruFutbola
Лапорта делает второй год подряд деньги из пустоты, просто гений)
Причем это перепродажа тех акций, что уже продавали
+62
-10
+52
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Фарид Харисов
Ответ Молодой Френки
Надо еще разбираться как Реал зарегал своих игроков. Учитывая что Тебас упоротый мадридиста, вряд ли это было законно. Самого Тебаса нужно проверять что он там крутит и вертит. Очень мутный тип. Уверен, к нему будут вопросы в рамках уголовного дела о чем нибудь в будущем.
С больной головы на здоровую не перекидывай.

Реал не платил такие зарплаты, много сезонов провел на экономной закупке или вообще без трансферов.
+46
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гель кристины
Не продали, а перепродали, т.к. прошлогодние инвесторы нарушили контракт
+14
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+14
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Sakata Gintoki
Продать мертвый, как и сам блокчейн акив за 120 миллионов, неплохо.
+17
-5
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2vdhrvmmzf
Ответ dr. cage
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Пока только в ваших влажных местах барса никого не региструет, на выходе пачка трансферов дорогих что в прошлое окно, что в это)
+20
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GuruFutbola
Лапорта делает второй год подряд деньги из пустоты, просто гений)
+44
-33
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Муслим Салаев
Ответ Комрон Махбубов
благодаря тебасу Ла лига катится вниз из 92 игроков зарегистрировали только 42 плюс минус, многие думают что проблемы с регистрацией только у барсы из глобальности клуба, хотя только Вильярреал и Реал зарегистрировали своих игроков а остальные нет
📝 | 1) Октябрь 2016 года, клубы Ла Лиги и Сегунды голосуют за переизбрание Хавьера Тебаса - 37 голосов за, 5 против.

Клубы, проголосовавшие против кандидатуры Тебаса - «Атлетик», «Реал Мадрид», «Эльче», «Эйбар» и «Овьедо».

2) Февраль 2018 года, клубы Ла Лиги и Сегунды проголосовали за повышение зарплаты Хавьера Тебаса.

Из клубов Ла Лиги против повышения зарплаты Тебаса были только «Реал Мадрид», «Атлетик» и «Сельта».

Сами виноваты🤷🏻‍♂️
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Raul14
🤣🤣🤣

Люпорта продает будущее "клуба".

фантики спотифой-шапито: Лапорта гений😆😆😆
+35
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Комрон Махбубов
Ответ GuruFutbola
Посмотри лучше сколько клубы Ла Лиги потратили на трансферы и сравни с другими топами) https://ibb.co/VY2kVjp
о чем я говорил тебас гробит ла лигу
+11
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Sakata Gintoki
Ответ korysh
Только глупый человек может так думать. Ты думаешь, есть настолько глупые люди, которые 120 миллионов отдадут за пустоту? Благодаря этой пустоте популярные клубы зарабатывают немалые деньги. А Барса просто будущие заработки отдала за то, чтоб получить сиюминутную выгоду на текущие расходы. Но однажды такие «рычаги» кончатся. Это все равно что продавать доли в своих компаниях ради того, чтоб купить себе новый феррари.
Все это конечно замечательно, ну к NFT движу это не имеет никакого отношения, мыльный пузырь картинок с метками переживает не лучшие времена, крупные компании как быстро подхватили тренд блокчейна, так и побежали от него отказываться, так что тут в прямом смысле, деньги из воздуха или скорее на воздухе.
+7
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korysh
Ответ GuruFutbola
Лапорта делает второй год подряд деньги из пустоты, просто гений)
Только глупый человек может так думать. Ты думаешь, есть настолько глупые люди, которые 120 миллионов отдадут за пустоту? Благодаря этой пустоте популярные клубы зарабатывают немалые деньги. А Барса просто будущие заработки отдала за то, чтоб получить сиюминутную выгоду на текущие расходы. Но однажды такие «рычаги» кончатся. Это все равно что продавать доли в своих компаниях ради того, чтоб купить себе новый феррари.
+13
-7
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Parce
Ответ Raul14
🤣🤣🤣 Люпорта продает будущее "клуба". фантики спотифой-шапито: Лапорта гений😆😆😆
https://www.sports.ru/amp/news/1109072483-real-zaklyuchil-sdelku-na-360-mln-s-investkompaniej-sixth-street-ona-p/
Перец получается тоже сливочное будущее продал ?
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-3
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Parce
Ответ Raul14
ухахаах😆😆😆 почитай ещё раз пожалуйста)) Там не акции клуба продаются, а про аренду стадиона для мероприятий)) Это абсолютно разные вещи😆😆😆
Тогда почему продажа акций компании, которая занимается нфт (то есть пустышек просто в блокчейне) это продажа будущего?
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Великолепные управленческие способности Лапорты снова выручают Барселону.
Лучший президент
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GuruFutbola
Ответ Surviving
А Супер Лапорта рассказывал сказки, что Месси вернёт домой)
Так это выбор Месси, ты где был всё лето?)
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Bazilic
Ответ DolJun
фк мем уже не знает кому продаться по частям, чтобы хоть гюндо не ушел, иначе останутся с пассажирами гави и педри в центре поля)
Настоящий синий фу мем хоть спонсора найдет на свою футболку?
И кстати, удачи в аукционе с Кайседо)
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Дмитрий Дементьев
Ответ Комрон Махбубов
благодаря тебасу Ла лига катится вниз из 92 игроков зарегистрировали только 42 плюс минус, многие думают что проблемы с регистрацией только у барсы из глобальности клуба, хотя только Вильярреал и Реал зарегистрировали своих игроков а остальные нет
Ну спорное заявление. При Тебасе Испанские клубы выйграли нехилое количество евротрофеев. ну и почему стремление всех заставить жить по средствам это плохо?
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Bazilic
Ответ Raul14
Комментарий удален пользователем
А я про Челси то не писал? Вот видишь, фк мем даже у тебя с Челси ассоциируется
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azikevich
Ответ AC_Milan_7
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по сути, это не новый, а прошлогодний рычаг. уметь дернуть за один рычаг дважды - Лапорта гений
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DolJun
Ответ Bazilic
Настоящий синий фу мем хоть спонсора найдет на свою футболку? И кстати, удачи в аукционе с Кайседо)
настоящий фк мем распродает акции всем желающим чтобы гюндо зарегать)
+3
-2
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GuruFutbola
Ответ Комрон Махбубов
благодаря тебасу Ла лига катится вниз из 92 игроков зарегистрировали только 42 плюс минус, многие думают что проблемы с регистрацией только у барсы из глобальности клуба, хотя только Вильярреал и Реал зарегистрировали своих игроков а остальные нет
Посмотри лучше сколько клубы Ла Лиги потратили на трансферы и сравни с другими топами)

https://ibb.co/VY2kVjp
+7
-6
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4:0 на Эттихаде
Ответ GuruFutbola
Лапорта делает второй год подряд деньги из пустоты, просто гений)
Ну Лапорта спустя 3 года вернул "Барсе" чемпионский титул, хотя у меня тоже есть вопросы к нем.

Интересно, чем ответит Перес в этом сезоне со своими влажным мечтами о Мбаппе, без Бензема и Куртуа.
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sebastian1410
Ответ Комрон Махбубов
благодаря тебасу Ла лига катится вниз из 92 игроков зарегистрировали только 42 плюс минус, многие думают что проблемы с регистрацией только у барсы из глобальности клуба, хотя только Вильярреал и Реал зарегистрировали своих игроков а остальные нет
Тебас вице-президент Ла Лиги с 2001, с 2013 года президент Ла Лиги. Вот уже 22 года подряд убивает испанский футбол. За это время 12 титулов ЛЕ/Кубок УЕФА, 10 титулов ЛЧ. Про массовое банкротство испанских клубов, задолженности по зарплатам, забастовку футболистов и срыв начала чемпионата вспоминать конечно не будем. Ведь именно эти события привели к введению испанского ФФП за которые проголосовали все клубы Ла Лиги и Сегунды. Но виноват именно Тебас.
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гель кристины
Ответ Молодой Френки
Надо еще разбираться как Реал зарегал своих игроков. Учитывая что Тебас упоротый мадридиста, вряд ли это было законно. Самого Тебаса нужно проверять что он там крутит и вертит. Очень мутный тип. Уверен, к нему будут вопросы в рамках уголовного дела о чем нибудь в будущем.
Они на использование стадиона продали права. Тот же рычаг
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-2
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