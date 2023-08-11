Александра Трусова подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Aleksandra Trusova

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова подала заявку в Роспатент на регистрацию собственного бренда.

Фигуристка зарегистрирует бренд Aleksandra Trusova. 

Согласно классификации товаров и услуг, под этим брендом можно будет производить и продавать одежду, обувь и сумки, парфюмерию и косметику, ювелирные изделия и драгоценные камни, бижутерию, фармпрепараты и препараты для очищения кожи, сувениры, канцтовары, кухонную утварь, женское нижнее белье, коньки и другой спортивный инвентарь.

Кроме того, можно будет проводить обучение, в том числе открывать академии и устраивать мастер-классы, организовывать спортивные состязания, оказывать услуги в сфере косметологии и массажа. 

Заявку подала индивидуальный предприниматель Трусова Александра Вячеславовна.

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56 комментариев

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Ростов-на-Дону
Трусы будут нарасхват!
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Александр Скворцов
ТрусЫ от Трусовой!
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Док Аксель
В лице бренда Александры Трусовой итальянский дом моды класса люкс Труссарди получил серьёзного конкурента...
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Ягун Ягунини
Наверное, так и нужно в наше время. Из всех наших звёздочек ФК особняком стоит Юля Липницкая. Единственная, кто не стала монетизировать свои медали и огромную популярность. Хотя возможности для этого были колоссальные. Тихо мирно работает тренером, при этом умудряется, будучи в штате у Рудковских, не участвовать в шоу и разных пиар акциях.
+21
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Olga.t
Ого, как замахнулась Александра)))
+17
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Sveta Arhipova
Грамотное решение (странно, что это не было сделано раньше)
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Лакс
Поздновато что-то. Было очевидно ранее что это цель, а ныне уже этап карьеры. По крайней мере уж точно для семьи.
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Алексей Токарев
Теперь будут везде пихать рекламу этого бренда.
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Lesana
вот прям так, вражеской латиницей? )))
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vanessa2021
Ответ ДИОНИС
А кто помогал Саше в подаче заявки на регистрацию бренда: Яна Рудковская или Всемогущий ПапаСлава? И только не надо говорить, что Саша всё "сама-сама"! P.S. Интересно узнать примерную стоимость товаров от бренда Aleksandra Trusova!
а в чем там помогать? Обычный человек легко зарегистрирует бренд, если хотя бы 4 класса школы окончил им грамоте обучен)))
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Бильм@н
Ответ Большой Влад
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А с чего вы вообще взяли, будто Марк ушел от Саши? Сплетен от недоброжелателей наслушались или сами такие вбросы делаете?
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vanessa2021
Ответ Свет19
А разве уже не подавала? Мне казалось, что я читала подобную новость.
Саша свое ИП вроде регистрировала год назад. Сразу как ей 18 лет исполнилось
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vanessa2021
Ответ ДИОНИС
Ну, тогда дерзайте! Ждём от Вас появления нового бренда Vanessa2021. И вы мне первому лично сообщите об этом!
мне не надо. Я вас проинформировала, что зарегистрировать бренд очень просто и любой нормальный взрослый человек с этим легко справится)))
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Маргарита В Сафронова
Александра будет успешна. Бренд яркий, сильный. Зпработала.
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Оксана Иванова
все правильно делают. Свое имя она прославила спортивными достижениями. Да, сейчас она не может конкурировать на соревнованиях с собой прежней, но для дальнейшего продвижения и жизни, бренд пригодится.
А то сейчас кто-нибудь изменит фио на такое же сочетание и назовет какой-нибудь массажный салон или еще что-то «салон Александры Трусовой» вот и думай потом, имеет ли знаменитая фигуристка к нему отношение или нет
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ДИОНИС
А кто помогал Саше в подаче заявки на регистрацию бренда: Яна Рудковская или Всемогущий ПапаСлава? И только не надо говорить, что Саша всё "сама-сама"!
P.S. Интересно узнать примерную стоимость товаров от бренда Aleksandra Trusova!
+14
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vanessa2021
Ответ Ростов-на-Дону
Трусы будут нарасхват!
Я думаю, что спортивную одежду будет продвигать.

И это очень хорошо,: страна огромная, а своего спортивного бренда нет до сих пор.

Пусть молодежь дерзает, открывает, новое делает.
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Сергей Жарковский
Молодец Александра, волевая и целеустремлённая.У неё всё получится!
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KMR
Особенности ФК - 8 месяцев сплетнеи и 4 месяца соревнований. В итоге 1 час соревнований
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Свет19
А разве уже не подавала? Мне казалось, что я читала подобную новость.
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Alla Belova
Ответ Ягун Ягунини
Наверное, так и нужно в наше время. Из всех наших звёздочек ФК особняком стоит Юля Липницкая. Единственная, кто не стала монетизировать свои медали и огромную популярность. Хотя возможности для этого были колоссальные. Тихо мирно работает тренером, при этом умудряется, будучи в штате у Рудковских, не участвовать в шоу и разных пиар акциях.
И этим вызывает огромное увaжение, наибольшее, я бы сказала... Не смотря на огромную любовь к остальным
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Александр Скворцов
Под этим брендом можно будет производить и продавать ... драгоценные камни...
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Александриты от Александры!
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ftv0101
Ответ vanessa2021
я эти бренды кроме как в Гуме нигде не видела в продаже. Там цены такие... Саша может будет развивать свой массовый спортивный бренд типа российского адидаса или найка.
Смешная)) особенно про Адидас с найком смешно))
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Свет19
Ответ vanessa2021
Саша свое ИП вроде регистрировала год назад. Сразу как ей 18 лет исполнилось
Понятно, я просто помню, что бурно обсуждали список деятельности ИП. Думала при этом сразу и бренд регистрируют.
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kenwood
Какое прекрасное название у бренда, главное редкое
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