Александра Трусова подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Aleksandra Trusova

Александра Трусова подала заявку в Роспатент на регистрацию собственного бренда.

Фигуристка зарегистрирует бренд Aleksandra Trusova.

Согласно классификации товаров и услуг, под этим брендом можно будет производить и продавать одежду, обувь и сумки, парфюмерию и косметику, ювелирные изделия и драгоценные камни, бижутерию, фармпрепараты и препараты для очищения кожи, сувениры, канцтовары, кухонную утварь, женское нижнее белье, коньки и другой спортивный инвентарь.

Кроме того, можно будет проводить обучение, в том числе открывать академии и устраивать мастер-классы, организовывать спортивные состязания, оказывать услуги в сфере косметологии и массажа.

Заявку подала индивидуальный предприниматель Трусова Александра Вячеславовна.

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