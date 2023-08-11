Александра Трусова подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Aleksandra Trusova
Александра Трусова подала заявку в Роспатент на регистрацию собственного бренда.
Фигуристка зарегистрирует бренд Aleksandra Trusova.
Согласно классификации товаров и услуг, под этим брендом можно будет производить и продавать одежду, обувь и сумки, парфюмерию и косметику, ювелирные изделия и драгоценные камни, бижутерию, фармпрепараты и препараты для очищения кожи, сувениры, канцтовары, кухонную утварь, женское нижнее белье, коньки и другой спортивный инвентарь.
Кроме того, можно будет проводить обучение, в том числе открывать академии и устраивать мастер-классы, организовывать спортивные состязания, оказывать услуги в сфере косметологии и массажа.
Заявку подала индивидуальный предприниматель Трусова Александра Вячеславовна.
Вернется ли Трусова? В ее графике – шоу, модные вечеринки и фотосессии, но нет тренировок
А то сейчас кто-нибудь изменит фио на такое же сочетание и назовет какой-нибудь массажный салон или еще что-то «салон Александры Трусовой» вот и думай потом, имеет ли знаменитая фигуристка к нему отношение или нет
P.S. Интересно узнать примерную стоимость товаров от бренда Aleksandra Trusova!
И это очень хорошо,: страна огромная, а своего спортивного бренда нет до сих пор.
Пусть молодежь дерзает, открывает, новое делает.
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Александриты от Александры!