Фирмино сделал хет-трик в первом матче «Аль-Ахли» в сезоне. У Мареза ассист
Роберто Фирмино забил три мяча в первом матче за «Аль-Ахли».
Бразильский форвард «Аль-Ахли» сделал хет-трик в матче первого тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хазема» (3:1, второй тайм).
Роберто Фирмино отметился дублем в течение трех минут, забив на 7-й и 10-й минутах игры, а хет-трик оформил на 72-й минуте, забив третий мяч в матче.
Рияд Марез записал на свой счет результативную передачу в эпизоде со вторым голом Фирмино. Бывший полузащитник «Манчестер Сити» был заменен на 66-й минуте игры.
Добавим, что в стартовом составе «Аль-Ахли» также сыграли вратарь Эдуар Менди, защитник Рожер Ибанес, хавбек Франк Кессиэ и вингер Аллан Сен-Максимен.
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