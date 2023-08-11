Фирмино сделал хет-трик в первом матче «Аль-Ахли» в сезоне. У Мареза ассист

Роберто Фирмино забил три мяча в первом матче за «Аль-Ахли».

Бразильский форвард «Аль-Ахли» сделал хет-трик в матче первого тура чемпионата Саудовской Аравии против « » (3:1, второй тайм).

отметился дублем в течение трех минут, забив на 7-й и 10-й минутах игры, а хет-трик оформил на 72-й минуте, забив третий мяч в матче.

записал на свой счет результативную передачу в эпизоде со вторым голом Фирмино. Бывший полузащитник «Манчестер Сити» был заменен на 66-й минуте игры.

Добавим, что в стартовом составе « » также сыграли вратарь Эдуар Менди, защитник Рожер Ибанес, хавбек Франк Кессиэ и вингер Аллан Сен-Максимен.

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