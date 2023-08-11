Фирмино сделал хет-трик в первом матче «Аль-Ахли» в сезоне. У Мареза ассист

Теги премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Аль-Хазем Роберто Фирмино Рияд Марез Футбол

Роберто Фирмино забил три мяча в первом матче за «Аль-Ахли».

Бразильский форвард «Аль-Ахли» сделал хет-трик в матче первого тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хазема» (3:1, второй тайм).

Роберто Фирмино отметился дублем в течение трех минут, забив на 7-й и 10-й минутах игры, а хет-трик оформил на 72-й минуте, забив третий мяч в матче.

Рияд Марез записал на свой счет результативную передачу в эпизоде со вторым голом Фирмино. Бывший полузащитник «Манчестер Сити» был заменен на 66-й минуте игры.

Добавим, что в стартовом составе «Аль-Ахли» также сыграли вратарь Эдуар Менди, защитник Рожер Ибанес, хавбек Франк Кессиэ и вингер Аллан Сен-Максимен.

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36 комментариев

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Aibek Mak
Фирмино еще года три мог бы феерить в условном Интере, но он мне кажется рано уехал. Топовый игрок
+47
-3
+44
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Gio Vasadze
Ответ Dexter Morgan
А давно Фирмино снова стал полузащитником?
ведь он всегда был опорным нападающим
+39
0
+39
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Dexter Morgan
А давно Фирмино снова стал полузащитником?
+15
-1
+14
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trav
Ответ Dexter Morgan
А давно Фирмино снова стал полузащитником?
центральный опорный нападающий
+9
0
+9
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Ложный Латераль
Ответ Overkiller
Настоящие топы подъехали, не то что некоторые ранее...
Значит саудовская лига стала сильнее? Или всё ещё пустыня? Сами там с собой не поссортесь в конце)
+12
-4
+8
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Dexter Morgan
Ответ prutikanne
Почему у Фирмино 0 игр 3 гола написано спортс
Меня ещё больше смущает, что в новости он полузащитник. Будто я в прошлое вернулся.
+5
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Андрей Лавров
Ответ Aibek Mak
Фирмино еще года три мог бы феерить в условном Интере, но он мне кажется рано уехал. Топовый игрок
Там почти все рано уехали
+3
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+3
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prutikanne
Почему у Фирмино 0 игр 3 гола написано спортс
+3
0
+3
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ prutikanne
Почему у Фирмино 0 игр 3 гола написано спортс
ещё не завершившийся матч не отмечается в статистике, в отличие от голевых действий. Вполне логично.
+2
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Михо
Приехали взрослые парни😃
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Человек1991
Мальком и Фирминьо поспорят за Золотую Бутсу ) в лиге Аравии )
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Человек1991
Представьте сколько бы забивал Месси в этой медиапустынной лиге )) но он мужик отказался от контракта на 2 МИЛЛИАРДА ! ))
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Sinister Kid
Понятно, что так Холанд завёлся. Скажите ему, что Фирмино в Саудовской Аравии, а не АПЛ.
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prutikanne
Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
ещё не завершившийся матч не отмечается в статистике, в отличие от голевых действий. Вполне логично.
Там у Мареза уже был написан 1 матч и 1 ассист, а у Фирмино просто 0 матчей и 3 гола. Но уже это исправили
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S H A R K
Ответ Ложный Латераль
Значит саудовская лига стала сильнее? Или всё ещё пустыня? Сами там с собой не поссортесь в конце)
Конечно пришли более топовые игроки, чем тот, что пришёл зимой, но этого пустыня не стала оазизом. 2-3 игрока из 11 явно ничего глобально не поменят.
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Overkiller
Ответ Иван Лапин
любители барселонки с любителями меськи
При чём тут вообще Барселона? У вас перегрев мозга или что? Вы что за чушь несёте? Вы про какие то "сами с собой там" - это про что вообще?
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ prutikanne
Там у Мареза уже был написан 1 матч и 1 ассист, а у Фирмино просто 0 матчей и 3 гола. Но уже это исправили
хм, интересно, ни разу не видел такого. Обычно на спорте именно по такому алгоритму и работают.
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Dexter Morgan
Ответ Gio Vasadze
ведь он всегда был опорным нападающим
И правда.
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Dexter Morgan
Ответ trav
центральный опорный нападающий
Точно)))
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petr0f
Я так в фифе команду собирал в ультимейт как саудиты собирают. у кого-то химия по лиге, у кого по национальности))))
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Ilya_Panchenko
А езе в команде есть Алиоски и Будебуз, похоже они одни из главных претендентов на чемпионство
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Gio Vasadze
посмотрел обзор. ещё один красивый гол, с левой слету ему отменили, офсайд
и Менди привез гол в свои ворота
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Murkin Monksik
Топ нап в лиге бедуинов и шейхов.
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Этот Райола хочет денег
Как же летит время...Буквально недавно эти парни в АПЛ разрывали, а вот уже звезды СА!
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хавбек+
2018 Арсенал, 21 Уотфорд, Хазем в неплохой компании))
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