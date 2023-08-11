Холанд забил впервые за семь матчей за «Ман Сити» – дубль «Бернли» в 1-м туре АПЛ

Эрлинг Холанд забил первый гол в сезоне АПЛ.

Нападающий «Манчестер Сити» отличился на четвертой минуте матча 1-го тура чемпионата Англии против « ». На 36-й минуте Эрлинг оформил дубль.

Норвежский форвард забил впервые после шести игр без голов в официальных играх за клуб.

До этого забивал за « » 14 мая в матче АПЛ против «Эвертона» (3:0).

В прошлом сезоне нападающий 36 голов в 35 матчах .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Манчестер Сити».

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