Холанд забил впервые за семь матчей за «Ман Сити» – дубль «Бернли» в 1-м туре АПЛ
Эрлинг Холанд забил первый гол в сезоне АПЛ.
Нападающий «Манчестер Сити» отличился на четвертой минуте матча 1-го тура чемпионата Англии против «Бернли». На 36-й минуте Эрлинг оформил дубль.
Норвежский форвард забил впервые после шести игр без голов в официальных играх за клуб.
До этого Эрлинг Холанд забивал за «Манчестер Сити» 14 мая в матче АПЛ против «Эвертона» (3:0).
В прошлом сезоне нападающий 36 голов в 35 матчах АПЛ.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Манчестер Сити».
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