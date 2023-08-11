Холанд забил впервые за семь матчей за «Ман Сити» – дубль «Бернли» в 1-м туре АПЛ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Бернли Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил первый гол в сезоне АПЛ.

Нападающий «Манчестер Сити» отличился на четвертой минуте матча 1-го тура чемпионата Англии против «Бернли». На 36-й минуте Эрлинг оформил дубль.

Норвежский форвард забил впервые после шести игр без голов в официальных играх за клуб.

До этого Эрлинг Холанд забивал за «Манчестер Сити» 14 мая в матче АПЛ против «Эвертона» (3:0).

В прошлом сезоне нападающий 36 голов в 35 матчах АПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Манчестер Сити».

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46 комментариев

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Ебздрогыч
Правильно Кейн делает, что уезжает: он бы побил рекорд Ширера, но ненадолго
+67
-9
+58
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Великий Алонсо
Примерно такая же результативность у Володи Дядюна и Бухарова была, этот бегунок просто смешон.
+30
-12
+18
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SaH4r.
Ответ Ебздрогыч
Правильно Кейн делает, что уезжает: он бы побил рекорд Ширера, но ненадолго
будет забавно, если Дортмунд возьмёт чемпионство и кубок
+13
-2
+11
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FilinMD
Ответ Великий Алонсо
Примерно такая же результативность у Володи Дядюна и Бухарова была, этот бегунок просто смешон.
Не надо сравнивать это норвежское полено с Дядюном
+10
-1
+9
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Football poet
Ну да, Бернли это не Реал, Интер, Арсенал, да и это не какой-то там полуфинал-финал, а первый тур)))
+14
-7
+7
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Enotaz24
Начало положено
+9
-2
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Большой Сэми
Злой Холланд проснулся против типичных для себя команд
+10
-4
+6
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ponso
Если напряжётся - догонит по мячам Кейна ещё до отъезда того в Мюнхен.
+5
-1
+4
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A.B.W.
Ну всё, опять стал лучшим бомбардиром АПЛ
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-1
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noti22
Не дубль Орландо, но тоже ничего
+4
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Ansu Fati
Ответ SaH4r.
будет забавно, если Дортмунд возьмёт чемпионство и кубок
Дортмунд? Чемпионство?)))
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Старик Стариканов
Короче как обычно набьет стату против Бернли,Лутонов и Шеффилдов а в топ-матчах будет невидимкой
+4
-3
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Усатая Козляра
Ответ DolJun
без голов холанда для типичных ему команд сити бы вместо требла имел квадрупл, но виртуальный
как у ливерпуля сезоном ранее
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elondarer
Ответ Football poet
Ну да, Бернли это не Реал, Интер, Арсенал, да и это не какой-то там полуфинал-финал, а первый тур)))
Гений, он Арсеналу забивал
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Алексей Елистратов
Многие смеются, что гроза Бернлей, а по факту - у многих команд как раз с такими коллективами проблемы. На топ-матчи у Сити были Гюндоган и Родри. А с Бернли нужна реализация, Холланд ее дает, вопросов нет.
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Direct free kick
И ведь его золотой мяч отдадут пешему
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Direct free kick
Ответ Старик Стариканов
Короче как обычно набьет стату против Бернли,Лутонов и Шеффилдов а в топ-матчах будет невидимкой
мюмю, Бавария, РБ значит не топы
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Direct free kick
Ответ bulldozer
Всего лишь не забивал в шести матчах до этого, из которых было три финала. Подумаешь.
1 реально большой финал, где всё решил 1 гол. Ух провалище. То ли дело Хвича 0+0 с середины марта
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Murkin Monksik
Холланд свои 40 мячей за сезон в любом случае положит )
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serginn
вынимайте второй
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cektor
Кстати уже дубль !!
Зверюга )
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King_X
Ответ SaH4r.
будет забавно, если Дортмунд возьмёт чемпионство и кубок
Если в прошлом сезоне не взяли, когда Бавария все делала для них - то в ближ время и подавно
Скорее Лейпциге возьмёт, чем шмели
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Always_sam
Ответ Football poet
Ну да, Бернли это не Реал, Интер, Арсенал, да и это не какой-то там полуфинал-финал, а первый тур)))
В каких именно турах надо забирать? Есть гайд? А то чувак зря напрягается. Да и Пеп вряд ли просил его сегодня забивать, наоборот сказал подождать до полуфинала лч
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Adams
Интрига в борьбе за золотую бутсу прожила невероятно долгие 4 минуты
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muslim1978
Ну, началось!!!
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