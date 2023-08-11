Малком объявлен в розыск приставами за неоплату 60 штрафов за нарушения ПДД на 64 тысячи рублей («Мутко против»)

Малком объявлен в розыск приставами за неоплату штрафов за нарушения ПДД.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», бывший полузащитник « » объявлен в розыск ФССП за неоплату 60 штрафов за нарушения ПДД на 64 тысячи рублей.

Материалы по штрафам получили сотрудники Федеральной службы судебных приставов, после чего были открыты исполнительные производства.

В ближайшее время российские счета могут быть заблокированы. Отмечается, что футболист раньше оплачивал штрафы, но ближе к лету 2023 года прекратил это делать.

Бразильский футболист ранее перешел в «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии.

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