Малком объявлен в розыск приставами за неоплату 60 штрафов за нарушения ПДД на 64 тысячи рублей («Мутко против»)
Малком объявлен в розыск приставами за неоплату штрафов за нарушения ПДД.
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», бывший полузащитник «Зенита» объявлен в розыск ФССП за неоплату 60 штрафов за нарушения ПДД на 64 тысячи рублей.
Материалы по штрафам получили сотрудники Федеральной службы судебных приставов, после чего были открыты исполнительные производства.
В ближайшее время российские счета Малкома могут быть заблокированы. Отмечается, что футболист раньше оплачивал штрафы, но ближе к лету 2023 года прекратил это делать.
Бразильский футболист ранее перешел в «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
И зачем их арестовывать, если согласно закону, можно просто снять требуемую сумму?