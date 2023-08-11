Малком объявлен в розыск приставами за неоплату 60 штрафов за нарушения ПДД на 64 тысячи рублей («Мутко против»)

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком деньги Футбол

Малком объявлен в розыск приставами за неоплату штрафов за нарушения ПДД.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», бывший полузащитник «Зенита» объявлен в розыск ФССП за неоплату 60 штрафов за нарушения ПДД на 64 тысячи рублей.

Материалы по штрафам получили сотрудники Федеральной службы судебных приставов, после чего были открыты исполнительные производства.

В ближайшее время российские счета Малкома могут быть заблокированы. Отмечается, что футболист раньше оплачивал штрафы, но ближе к лету 2023 года прекратил это делать.

Бразильский футболист ранее перешел в «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии.

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70 комментариев

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Дядя ТУРА
ахахха. подсказать где он? завтра вообще точное время даже знаю и местонахождение
+183
-6
+177
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Little-lawyer
ну а что будет? Арест на карту МИР наложат?)
+116
-3
+113
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Прекрасная РФПЛ будущего
Приставы просто хотят съездить в служебную командировку с пересадкой в Дубае
+97
-1
+96
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igls54
Руки у вас коротки. Так что нет у вас методов против Малкома Филипе Силва де Оливейра
+41
-3
+38
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el shaarawy92
когда паспорт выдавали не заметили что-ли?))
+32
-1
+31
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zzzeeerrrooo
Ответ theuser
интересно, обычного человека с 60к штрафа из страны выпустят?
Если нет запрета то без проблем
+26
-1
+25
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Михаил1970
Надо подключать интерпол.
+19
0
+19
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theuser
интересно, обычного человека с 60к штрафа из страны выпустят?
+25
-7
+18
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stas82
Ответ igls54
Руки у вас коротки. Так что нет у вас методов против Малкома Филипе Силва де Оливейра
против Малкома Сапрыкина
+13
-1
+12
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Dark.Babysitter
С огнем играет Малком. Через 3 года когда вернется пени накапают до 65 тысяч
+11
0
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L1berty
Ответ Little-lawyer
ну а что будет? Арест на карту МИР наложат?)
Наложат, только сначала подождать надо, когда деньги все оттуда переведёт. Иначе обидится.
+7
-1
+6
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tankist231
10 штрафов не оплатил, лишать прав на полгода, это повысит дисциплину водителей и снизит частоту нарушений пдд
+8
-3
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Руслан Узденов
Интересно, у бразильца прямо сейчас есть российские счета?
И зачем их арестовывать, если согласно закону, можно просто снять требуемую сумму?
+5
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Jedef
Ладно, у кого из нас не было проблем с оплатой счетов, налогов и приставами, работающими через Ж. Другое дело, как он за пару месяцев умудрился 60 штрафов нахватать...
+6
-1
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Телохранитель Джеймса Уорти
В этой новости прекрасно всё
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Антон Лукашов
Какой русский не любит быстрой езды?! Понять, простить...
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Крыло советов
Ответ theuser
интересно, обычного человека с 60к штрафа из страны выпустят?
Приставы не всегда накладываю запрет на выезд за долги.
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PsichoEscape
Вот это криминал! Не то что, один там, родственника чуть не зарезал…
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Ivan Balashov
У российских силовиков хобби такое - объявлять в розыск знаменитостей, которые находятся за пределами РФ?
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LaffyTaffy
Ответ Little-lawyer
ну а что будет? Арест на карту МИР наложат?)
да
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Dmitry_1986
Они Малкома в розыск объявили или ищут его имущество?
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Donatello1707
Ответ Jedef
Ладно, у кого из нас не было проблем с оплатой счетов, налогов и приставами, работающими через Ж. Другое дело, как он за пару месяцев умудрился 60 штрафов нахватать...
Достаточно не пристёгиваться и можно больше
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Uragan Boy
беги 🏃‍♀️ плыви малком
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Millencolin
64 тысячи рублей - это его зарплата за сколько минут/секунд нахождения на планете?
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timerassl
Переведите это в доллары и новость станет комичной
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