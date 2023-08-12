«Зенит»: «Малком оплатил все штрафы. Очередное вранье»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Футбол

«Зенит» заявил, что Малком оплатил все штрафы за нарушение ПДД.

Ранее появилась информация, что бывший футболист «Зенита» объявлен в розыск ФССП за неоплату 60 штрафов за нарушения ПДД на 64 тысячи рублей.

«Малком оплатил все штрафы. Очередное вранье», – сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

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30 комментариев

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Александр Беляков
64 т.р для Малкома это даже не в пятёрочку за хлебом сходить)
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Алексей Родионов
Ответ Этот Райола хочет денег
Я бы не оплатил вовремя, даже не зная, 1000 руб и пожелал выехать на отдых, мне бы в путевки наплевали и "пожелали хорошего отпуска". А тут отпустили, под козырек взяли и потом заныли.
Выезд без ограничений до 30 000. Не надо бред писать
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vasyamen
Ответ Алексей Родионов
Выезд без ограничений до 30 000. Не надо бред писать
В случае неисполнения должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) превышает 10 000 рублей.
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Groondler
для него это сущие копейки

чего там платить-то

просто, видимо, не знал, как оплачивать. или рассеянный просто.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Александр Беляков
64 т.р для Малкома это даже не в пятёрочку за хлебом сходить)
Копейка рубль бережет. Любой русский знает, он в том числе.
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Назар Игорь
Детский стишок-
" На столе стоит арбуз
На арбузе муха
Муха злится на арбуз
Что не лезет в брюхо"
В этой ситуации арбуз -Малком, мухи злопыхатели Зенита. Хоть чем то но подна.. ать.
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Зелёный гопник
В розыск объявили даже 😂
Цирк самый натуральный)))
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NMTEG
Ответ Алексей Родионов
Выезд без ограничений до 30 000. Не надо бред писать
Враньё, у меня 13к и выезд закрыт.
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Groznyi2024
Ответ Александр Беляков
64 т.р для Малкома это даже не в пятёрочку за хлебом сходить)
Это весь светофор скупить можно)
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Anton Vasilev
Интересно доколе клуб будет терпеть вбросы заремовских выкормышей
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hulk&boloto
Ответ Назар Игорь
Детский стишок- " На столе стоит арбуз На арбузе муха Муха злится на арбуз Что не лезет в брюхо" В этой ситуации арбуз -Малком, мухи злопыхатели Зенита. Хоть чем то но подна.. ать.
Сам оплатил штраф?
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Сергей Ганжа
Ответ Глыба
А почему при таком количестве нарушений не отбирают права, это же нарушитель-рецедивист, который опасен для общества
По закону хочешь? Тогда промеса на поле вообще выпускать нельзя.
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hulk&boloto
Ответ Groondler
для него это сущие копейки чего там платить-то просто, видимо, не знал, как оплачивать. или рассеянный просто.
Можно главное не париться условие для новых русских....
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Этот Райола хочет денег
Ответ Алексей Родионов
Выезд без ограничений до 30 000. Не надо бред писать
Поэтому Малком выехал с 64 тыс штрафа? ну подумаешь, бред же, плюс-минус 34 тыс правда?
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Владимир Дзяворук
Ответ Этот Райола хочет денег
Я бы не оплатил вовремя, даже не зная, 1000 руб и пожелал выехать на отдых, мне бы в путевки наплевали и "пожелали хорошего отпуска". А тут отпустили, под козырек взяли и потом заныли.
Санкции применяют начиная с 20 или 30 т. р. долга
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аноним анонимович
Ответ Aleksandr Dubovik
Вы ведь тоже оплачиваете все штрафы в стране в которую никогда не вернётесь?
ну у него гражданство этой страны как минимум ( а дальше хз)
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kolokolo22
Поиск по ФИО и д.р. на сайте ФССП покажет, кто врёт)
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Артем Галкин
Это его карманные расходы.Чисто так,перексить,проехаться.
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Aleksandr Saraban
ФССП почему границу не закрыли?
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benjamin92
"Это фейк"
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Murkin Monksik
да не знал про них или забыл ,для него это деньги ,а пыль
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