«Зенит»: «Малком оплатил все штрафы. Очередное вранье»
«Зенит» заявил, что Малком оплатил все штрафы за нарушение ПДД.
Ранее появилась информация, что бывший футболист «Зенита» объявлен в розыск ФССП за неоплату 60 штрафов за нарушения ПДД на 64 тысячи рублей.
«Малком оплатил все штрафы. Очередное вранье», – сообщили в пресс-службе петербургского клуба.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
чего там платить-то
просто, видимо, не знал, как оплачивать. или рассеянный просто.
" На столе стоит арбуз
На арбузе муха
Муха злится на арбуз
Что не лезет в брюхо"
В этой ситуации арбуз -Малком, мухи злопыхатели Зенита. Хоть чем то но подна.. ать.
Цирк самый натуральный)))