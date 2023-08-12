«Зенит»: «Малком оплатил все штрафы. Очередное вранье»

«Зенит» заявил, что Малком оплатил все штрафы за нарушение ПДД.

Ранее появилась информация, что бывший футболист «Зенита» объявлен в розыск ФССП за неоплату 60 штрафов за нарушения ПДД на 64 тысячи рублей.

«Малком оплатил все штрафы. Очередное вранье», – сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?