Дело против Гинера на Украине, победа «Краснодара», Самоделкина собирается в Казахстан, Швед ушел из ЦСКА, реакции на «безызбежно» Загитовой и другие новости

1. В стартовом матче 3-го тура Мир РПЛ «Краснодар» обыграл «Пари НН» (1:0). «Быки» впервые выиграли 3 из 3 матчей со старта чемпионата и лидируют с 9 очками.

2. На Украине завели уголовное дело на Евгения Гинера. Президента ЦСКА обвиняют в том, что он входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России и дал указание одной из своих компаний обеспечить бесперебойную поставку патронов.

3. Спортивные комментаторы активно обсуждают придуманное Алиной Загитовой слово «безызбежно». Станислав Минин предположил, что слово «описывает процесс урбанизации деревни», Василий Уткин назвал фигуристку ребенком и задался вопросом, почему она не взрослеет, Дмитрий Губерниев иронично поддержал девушку. Сильно досталось Роману Нагучеву, также пошутившему о Загитовой: под его постом поставили более 30 тысяч отрицательных реакций, а самому журналисту желали смерти.

4. ЦСКА подписал контракт с вингером Узбекистана Файзуллаевым на 3 года с опцией продления. Это первый трансфер армейцев в летнее трансферное окно.

5. Другие трансферные новости. «Бавария» сделала финальное предложение по Кейну – более 100 млн евро и бонусы 20 млн евро. Самому англичанину предлагают 29 млн евро в год. Гвардиол подписал контракт с «Ман Сити», защитник, которого берут за 90 млн евро, успешно прошел медосмотр. «Челси» за 45 млн евро купил защитника «Монако» и сборной Франции Дисаси. Захарян не считает «Страсбур» хорошим местом для развития карьеры, а трансфер из него в «Челси» нереалистичен. «Барса» и «Аль-Ахли» согласовали трансфер Кессиэ за 15 млн евро.

6. Софья Самоделкина планирует перейти в сборную Казахстана. При этом ФФКР не хочет отпускать российскую фигуристку. В Союзе конькобежцев Казахстана заявили, что спортсменка, скорее всего, отказалась от российского гражданства.

7. Алексей Швед ушел из ЦСКА. Баскетболист склоняется к переходу в китайский чемпионат.

8. «Лейкерс» и форвард Энтони Дэвис договорились о продлении контракта на 3 года и 186 млн долларов.

9. «Вашингтон» продлил контракт с Уилсоном на 7 лет с кэпхитом 6,5 млн долларов. Он играет за команду НХЛ с 2013-го.

10. «Феррари» планирует создать радикально новый болид к следующему сезону «Формулы-1» – «с чистого листа».

11. На Кубке мира по шахматам завершился тай-брейк в играх 1/64 финала. Есипенко, Накамура и Со прошли в следующий раунд, Грищук выбыл.

12. Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Илона Маска для боя против Марка Цукерберга.

13. Уборщика, работавшего на стадионе «Интер Майами», уволили за взятый у Лионеля Месси автограф. Мужчина не расстроен: «Это стоило каждой секунды».

Цитаты дня.

Шнякин об Уткине: «Говномет поставлен на режим массового поражения. Керимов ужасно работает? Минин, Пирожков, Трушечкин, Нагучев, которого он неоднократно называл топом?»

«130 тысяч русских приехало в Сербию за последние полтора года. Съемная квартира – 500 евро в месяц, молоко вдвое дороже стало». Чернышов о ценах

Генич – Дзюбе о поцелуе с Уткиным: «Ты че, не целовался с мужиком никогда? Ты Азмуна ###### в раздевалке и еще рассказываешь мне»

«Чехи не пускают с русскими паспортами – нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. В Австрию – без проблем». Караваев об отпуске

Саутгейт о критике Хендерсона ЛГБТ-сообществами: «Что теперь, не переходить в «Ньюкасл»? Не покупать у саудитов нефть? Мы живем в сложном мире»

Зарема о Промесе: «Главный медиа-актив РПЛ. Его обсуждают, боготворят, ему завидуют. На него как на Месси сейчас все смотрят»

Пеп про защитника Гвардиола, который переходит в «Ман Сити»: «Какая красивая фамилия»

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