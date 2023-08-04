«Вашингтон» продлил контракт с Уилсоном на 7 лет с кэпхитом 6,5 млн долларов. Он играет за команду с 2013-го
Нападающий Том Уилсон подписал новый контракт с «Вашингтоном».
Срок соглашения рассчитан на 7 лет. Общая сумма контракта составит 45,5 млн долларов (6,5 млн долларов в год в среднем).
Действующий контракт Уилсона с зарплатой 5,16 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2023/24.
Канадский форвард набрал 22 (13+9) очка при полезности «минус 13» в 33 матчах минувшего регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист пропустил часть сезона, поскольку восстанавливался от травмы.
Уилсон выступает за «Вашингтон» с 2013 года. Он выиграл с командой Кубок Стэнли в 2018 году.
,Лайк докатывал и был обузой,ну там ладно ,скостим на человечность,по отношению к нему,ну тут та...?)че за преференции)
Men wanna be like him
He`s Tom Wilson