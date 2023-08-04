«Вашингтон» продлил контракт с Уилсоном на 7 лет с кэпхитом 6,5 млн долларов. Он играет за команду с 2013-го

Теги Вашингтон НХЛ Том Уилсон Хоккей

Нападающий Том Уилсон подписал новый контракт с «Вашингтоном».

Срок соглашения рассчитан на 7 лет. Общая сумма контракта составит 45,5 млн долларов (6,5 млн долларов в год в среднем).

Действующий контракт Уилсона с зарплатой 5,16 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2023/24.

Канадский форвард набрал 22 (13+9) очка при полезности «минус 13» в 33 матчах минувшего регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист пропустил часть сезона, поскольку восстанавливался от травмы.

Уилсон выступает за «Вашингтон» с 2013 года. Он выиграл с командой Кубок Стэнли в 2018 году.

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30 комментариев

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Маклелан, отдай че куришь,какие семь лет,какие 6.5 в год,окнись
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Ответ Cube Litening C:68X
Ну,для вашиков пойдёт..😁
Ваня,это все равно лучше ,чем у медбрата в мазуте)но кошмарно,по срокам и ценнику)
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Хорошие новости. Главный шаман всея НХЛ надолго в "Вашингтоне"!
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Задача у Вашингтона одна - 895 шайб, а дальше трава не расти
и как это связано, с 7 летним контрактом ТоммиГана?)
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Нормально.
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На его фоне контракт Кузнецова выглядит не таким уж плохим ))
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Ответ Melnikov1968
Это перебор. Ну 5 или 5,5 было бы адекватные.
Ага, если бы ему 5,5 млн предложили, то Уилсон по истечении контракта точно вышел бы на рынок. И нашлись бы клубы, которые дали бы больше. Ему будет 30 лет, время подписывать самый большой контракт в жизни, а не на 5,5 млн на 3 года идти. Тем более потолок поднимут. А на 7 лет дали чтобы кэпхит уменьшить и точно оставить в клубе.
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Ответ Direct free kick
Бруксу Лайку платили за вылеты от Монреалей 4,5 10 лет назад ещё. Уилсону накинули за кубок, правде уже во второй раз
дк, вот
,Лайк докатывал и был обузой,ну там ладно ,скостим на человечность,по отношению к нему,ну тут та...?)че за преференции)
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Ответ Direct free kick
калабунга в хоккее разбирается как Дарья Миронова
зато свободный удар о хоккее знает все и понты кидает
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Ответ e1ther - e1ther
Вардан,я в гневе,Томми играл в верхних звеньях,и поэтому набирал стату,да,безусловно,он прокачался и отличается от себя 13-15 годов,но столько отсыпать силовику,без особых скиллов,это уже что-то ,с чем-то))
Бруксу Лайку платили за вылеты от Монреалей 4,5 10 лет назад ещё. Уилсону накинули за кубок, правде уже во второй раз
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Ответ Direct free kick
калабунга в хоккее разбирается как Дарья Миронова
Вардан,я в гневе,Томми играл в верхних звеньях,и поэтому набирал стату,да,безусловно,он прокачался и отличается от себя 13-15 годов,но столько отсыпать силовику,без особых скиллов,это уже что-то ,с чем-то))
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Ответ e1ther - e1ther
и как это связано, с 7 летним контрактом ТоммиГана?)
омоложения состава не будет, пока не достигнут этой отметки и будут играть более-менее боеспособным составом. 6,5 через некоторое время будут не самым большим грузом
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Ответ e1ther - e1ther
и как это связано, с 7 летним контрактом ТоммиГана?)
калабунга в хоккее разбирается как Дарья Миронова
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Ответ Melnikov1968
Это перебор. Ну 5 или 5,5 было бы адекватные.
какие семь лет,а главное, зачем?не говоря про сумму,не удивлюсь если его капитаном после ухода Овечкина обозначат,но перестройкой,уже не пахнет,куда писать жалобы?)
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Ответ TBFTT
С учетом инфляции норм, через пару лет она уже будет не так ощущаться.
а смысл?)я бы понял, будь он не игроком боттома,по хорошему,но по факту уйдет Овечкин ,Кузнецов,Оши ,Бекс,и вдруг начнет творить Уилсон?)
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Ответ e1ther - e1ther
Маклелан, отдай че куришь,какие семь лет,какие 6.5 в год,окнись
С учетом инфляции норм, через пару лет она уже будет не так ощущаться.
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это конец)
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Уилсан!!!
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Вашингтон, спасибо за сезонЫ.
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хватило бы 5 млн на 3 года (15млн) ну какие 7 лет!?!?
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Women love him
Men wanna be like him
He`s Tom Wilson
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может ,у Леонсиса диссонанс,и он решил всех кто прошел школу "без КС",а затем кубок взял ,отметить навсегда?)Том боец,но не игровик, чтобы такие цифры иметь)
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Ээээ, ну двояко. Ценность Уилсона в нормальной форме несомненна, но нынешнее состояние Столичных не говорит о том что ему надо отсыпать такой контракт.
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