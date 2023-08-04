Саутгейт о критике Хендерсона ЛГБТ-сообществами: «Что теперь, не переходить в «Ньюкасл»? Не покупать у саудитов нефть? Мы живем в сложном мире»

Гарет Саутгейт готов вызывать Джордана Хендерсона в сборную Англии, несмотря на критику.

Talksport передает, что ЛГБТ-организации осудили полузащитника за трансфер в «Аль-Иттифак».

«Я разговаривал с ним летом, он хотел узнать, будет ли автоматически исключен из сборной в случае трансфера.

Было бы глупо так поступить. С чего бы исключать кого-то на основании того, где он выступает? Мы должны смотреть на то, как футболист играет.

У нас есть представление о том, как будет выглядеть эта лига, но наверняка мы узнаем лишь тогда, когда начнем смотреть матчи.

Если бы три месяца назад вы спросили у меня, как будет выглядеть эта лига, я бы представлял ее совсем иначе, нежели сейчас, когда все больше и больше игроков туда едет. Это игроки с громким именем. Среди них не так много футболистов, находящихся в расцвете сил, но это и не те, кого пора списывать. Думаю, самое захватывающее в этом проекте – перспективы его развития, его вид в ближайшие несколько лет.

Но Хендерсон не будет играть в . Он не будет играть в Лиге чемпионов. Это самый простой способ оценить уровень его игры.

Я не думаю, что он изменит свои взгляды. Мы сейчас живем в сложном мире, и что нам теперь говорить: не переходите в « »? Или, может, никто не должен работать в лондонских компаниях, которыми владеют саудиты? Никто не должен покупать у них нефть?

Думаю, все очень сложно. Я понимаю аргументы на тему того, что Джордан поддерживал ЛГБТ-сообщество, и могу понять, почему они жестко об этом высказываются.

Но разве Джордан говорил, что больше не будет их поддерживать? Нет. Но, разумеется, люди будут говорить, что его слова расходятся с делом», – заявил главный тренер сборной Англии в эфире Talksport.

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