Саутгейт о критике Хендерсона ЛГБТ-сообществами: «Что теперь, не переходить в «Ньюкасл»? Не покупать у саудитов нефть? Мы живем в сложном мире»

Теги Ньюкасл Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак ЛГБТ Политика дискриминация Футбол

Гарет Саутгейт готов вызывать Джордана Хендерсона в сборную Англии, несмотря на критику.

Talksport передает, что ЛГБТ-организации осудили полузащитника за трансфер в «Аль-Иттифак».

«Я разговаривал с ним летом, он хотел узнать, будет ли автоматически исключен из сборной в случае трансфера.

Было бы глупо так поступить. С чего бы исключать кого-то на основании того, где он выступает? Мы должны смотреть на то, как футболист играет.

У нас есть представление о том, как будет выглядеть эта лига, но наверняка мы узнаем лишь тогда, когда начнем смотреть матчи.

Если бы три месяца назад вы спросили у меня, как будет выглядеть эта лига, я бы представлял ее совсем иначе, нежели сейчас, когда все больше и больше игроков туда едет. Это игроки с громким именем. Среди них не так много футболистов, находящихся в расцвете сил, но это и не те, кого пора списывать. Думаю, самое захватывающее в этом проекте – перспективы его развития, его вид в ближайшие несколько лет.

Но Хендерсон не будет играть в АПЛ. Он не будет играть в Лиге чемпионов. Это самый простой способ оценить уровень его игры.

Я не думаю, что он изменит свои взгляды. Мы сейчас живем в сложном мире, и что нам теперь говорить: не переходите в «Ньюкасл»? Или, может, никто не должен работать в лондонских компаниях, которыми владеют саудиты? Никто не должен покупать у них нефть?

Думаю, все очень сложно. Я понимаю аргументы на тему того, что Джордан поддерживал ЛГБТ-сообщество, и могу понять, почему они жестко об этом высказываются.

Но разве Джордан говорил, что больше не будет их поддерживать? Нет. Но, разумеется, люди будут говорить, что его слова расходятся с делом», – заявил главный тренер сборной Англии в эфире Talksport.

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17 комментариев

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Главное отменить Россию, а для всего остального есть объяснение. Мы поняли.
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Ох, уж эти британские болелы со своим ЛГБТ:)
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Ответ counsel
Главное отменить Россию, а для всего остального есть объяснение. Мы поняли.
Ну да, просто так взяли и отменили. От плохой запад и Омерика.
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после недавнего парада в Ливерпуле, неудивительно, что старичок Хэндерсон подвергся критике.
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Ответ counsel
Главное отменить Россию, а для всего остального есть объяснение. Мы поняли.
А России только на руку ее отмена. Можно до последнего эксплуатировать статус обиженных на весь мир, строить вокруг этого национальную идею (ну туда можно еще добавить кумовство и ненависть к геям), продолжать свой курс на полное уничтожение собственной экономики.
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ЛГБТфилия и ЛГБТфобия в одном флаконе 🤡...
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Лицемер. Томори не вызывает из Милана, из клуба полуфиналиста ЛЧ, Балогуна не вызывал из Франции, мол его голы в этом чемпионате ничего особо не стоят, мол не АПЛ же (думаю после того как Саутгейт высказался в этом стиле Балогун и решил выбрать сборную США), а вот чемпионат Садовской Аравии достаточно хорош для поддержания формы.....
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Это же тот самый главный борец с Катаром?
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А что еще ожидать от этих людей, их слова ничего не стоят, сотрясают только воздух ради собственной выгоды:) Хотя они скоро сами себя самоуничтожат, ведь каждый день в левацкую европу едуь тысячи Африканских беженцев, что бы не работать, а получать пособие и устанавливать свои правила:))
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Ответ Рычаг им. Лапорты Каталанского
Это же тот самый главный борец с Катаром?
Бабло побеждает зло
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