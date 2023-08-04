Гвардиол проходит медосмотр в «Ман Сити» перед трансфером за 90 млн евро из «Лейпцига»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Йошко Гвардиол Футбол

Йошко Гвардиол завершает трансфер из «Лейпцига» в «Манчестер Сити».

Сегодня рано утром 21-летний защитник пройдет медосмотр для «Манчестер Сити» в Англии.

Уже подписаны все документы между командами. Вскоре хорват заключит контракт с клубом АПЛ.

Ранее стало известно, что «Ман Сити» купит Гвардиола за 90 млн евро, игрок станет самым дорогим защитником в истории футбола.

Гвардиол перешел в «Лейпциг» из загребского «Динамо» в 2021 году за 18 миллионов евро. Статистику футболиста можно найти здесь

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34 комментария

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Ответ Анхолик
Блин, пацану 21 год, и покажи кого Мессии не отправлял на медосмотр 🤦🏻‍♂️
Да и тем более он огромный ЦЗ, а его бросили одного против Месси на фланге
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может хоть он поможет им выиграть АПЛ и лч, хотя постойте
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Хочется читать новость с грузинским акцентом. "Гвардиол переходит в новый команд!"
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Ответ Акира_1
Сити, конечно, красавцы в том плане, что никаких переговоров месяцами об уменьшении цены, как у Челси с Брайтоном. Сказал Лейпциг 100 - окей без проблем 90 + 10 бонусами, а не переговоры все лето, чтоб потом в итоге те же 100 лямов и просил Брайтон.
4 августа на календаре, а об их интересе было известно с весны)
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Ответ Борис Энгельгардт
4 августа на календаре, а об их интересе было известно с весны)
Ты понимаешь разницу между интересом и переговорами конкретными? Они им с прошлого окна интересовались, но переговоры прошли очевидно быстро. Не было кучи новостей о том, что Лейпциг отклонил 1,2, 3 и 4 предложения Сити о переходе. Сити просто сразу откинул 90 лямов, а остальное бонусами.
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Ответ Акира_1
Сити, конечно, красавцы в том плане, что никаких переговоров месяцами об уменьшении цены, как у Челси с Брайтоном. Сказал Лейпциг 100 - окей без проблем 90 + 10 бонусами, а не переговоры все лето, чтоб потом в итоге те же 100 лямов и просил Брайтон.
романо сказал что просто 90. информация про 90+10 это фейк.
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Ответ выходец из убежища
Лапорт на выход? Иначе я не понимаю, зачем нужен ещё один цз.
если и дальше Пеп продолжит играть с 4 цз, то, учитывая травмативность Аке и Стоунза, игровое время по сезону всем цз достанется.
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Ответ Budabuda
Гвардиол же проходил уже медосмотр после того, с ним сделал Месси?
Блин, пацану 21 год, и покажи кого Мессии не отправлял на медосмотр 🤦🏻‍♂️
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Ответ Budabuda
Гвардиол же проходил уже медосмотр после того, с ним сделал Месси?
Ну если ты утверждаешь, что Месси никчёмный футболист и пешеход, то да, медосмотр он провалит
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люди не вкупают, что команде, которая проводит больше 60 матчей в году и ставит своей целью победу в каждом турнире, то им ужно два состава?
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Ответ де Фюне́с
теперь "Ман Сити" Гвардиола,или Гвардиола?
Гвардиолы
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Ответ гель кристины
А Аймерика Лапорта куда?
в Аймерику
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Ответ гель кристины
А Аймерика Лапорта куда?
к Лапорте в американскую Барселону
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Ответ DolJun
стонс и лапорт - еще два памятника проф непригодности гвардиолы как тренера
Если Гвардиола с треблами профнепригодный, кто же тогда пригоден?
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Ответ Дмитрий Фурсов
Если Гвардиола с треблами профнепригодный, кто же тогда пригоден?
Сердце Челси, диспетчер Челси - Фрэнк Лэмпард
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Ответ Дмитрий Фурсов
Если Гвардиола с треблами профнепригодный, кто же тогда пригоден?
сын маминой подруги
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Ответ Дмитрий Фурсов
Если Гвардиола с треблами профнепригодный, кто же тогда пригоден?
какое отношение имеют командные успехи к личному перфомансу?
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теперь "Ман Сити" Гвардиола,или Гвардиола?
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Удачи Гвардиол с Гвардиолой
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Гвардиолы полный вперёд!
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Конкурс на самую смешную шутку про 2 Гвардиол
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Лысый шарлата
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Сити, конечно, красавцы в том плане, что никаких переговоров месяцами об уменьшении цены, как у Челси с Брайтоном. Сказал Лейпциг 100 - окей без проблем 90 + 10 бонусами, а не переговоры все лето, чтоб потом в итоге те же 100 лямов и просил Брайтон.
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Лапорт на выход? Иначе я не понимаю, зачем нужен ещё один цз.
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О шутки за 200 наконец-то подъехали !)
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Гвардиол же проходил уже медосмотр после того, с ним сделал Месси?
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Команда Гвардиол
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Лапорта продавать тогда, Марез ушёл, если Бернарду уйдёт- вот это будет уже проблема.
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А Аймерика Лапорта куда?
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Воссоединение отца и сына, отрадно видеть
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Стоунза Пеп, видимо, окончательно переформатирует в опорника, а Аканджи снова будет иногда выходить как правый защитник...
P.S. Лейпциг, конечно, красавцы - 82 млн. € за пару лет...
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Ну и зачем, лучше бы крайних защитников подписал и Райса.
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стонс и лапорт - еще два памятника проф непригодности гвардиолы как тренера
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Гвардиол в полном порядке, очень крутой проявит себя в АПЛ
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