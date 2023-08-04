Гвардиол проходит медосмотр в «Ман Сити» перед трансфером за 90 млн евро из «Лейпцига»

Йошко Гвардиол завершает трансфер из «Лейпцига» в «Манчестер Сити».

Сегодня рано утром 21-летний защитник пройдет медосмотр для « » в Англии.

Уже подписаны все документы между командами. Вскоре хорват заключит контракт с клубом .

Ранее стало известно, что «Ман Сити» купит Гвардиола за 90 млн евро, игрок станет самым дорогим защитником в истории футбола.

перешел в « » из загребского «Динамо» в 2021 году за 18 миллионов евро. Статистику футболиста можно найти здесь.

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