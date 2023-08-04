Гвардиол проходит медосмотр в «Ман Сити» перед трансфером за 90 млн евро из «Лейпцига»
Йошко Гвардиол завершает трансфер из «Лейпцига» в «Манчестер Сити».
Сегодня рано утром 21-летний защитник пройдет медосмотр для «Манчестер Сити» в Англии.
Уже подписаны все документы между командами. Вскоре хорват заключит контракт с клубом АПЛ.
Ранее стало известно, что «Ман Сити» купит Гвардиола за 90 млн евро, игрок станет самым дорогим защитником в истории футбола.
Гвардиол перешел в «Лейпциг» из загребского «Динамо» в 2021 году за 18 миллионов евро. Статистику футболиста можно найти здесь.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
P.S. Лейпциг, конечно, красавцы - 82 млн. € за пару лет...