Гвардиол подписал контракт с «Ман Сити». Медосмотр успешно пройден (Фабрицио Романо)
Йошко Гвардиол успешно прошел медосмотр и подписал контракт с «Манчестер Сити».
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что «Ман Сити» купит Гвардиола за 90 млн евро, игрок станет самым дорогим защитником в истории футбола.
Гвардиол перешел в «Лейпциг» из загребского «Динамо» в 2021 году за 18 миллионов евро. Статистику футболиста можно найти здесь.
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есть огромное количество статистических показателей, где Йошко является лидером или в числе лидеров за последние 2 сезона