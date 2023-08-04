Гвардиол подписал контракт с «Ман Сити». Медосмотр успешно пройден (Фабрицио Романо)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Йошко Гвардиол Фабрицио Романо Футбол

Йошко Гвардиол успешно прошел медосмотр и подписал контракт с «Манчестер Сити».

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что «Ман Сити» купит Гвардиола за 90 млн евро, игрок станет самым дорогим защитником в истории футбола.

Гвардиол перешел в «Лейпциг» из загребского «Динамо» в 2021 году за 18 миллионов евро. Статистику футболиста можно найти здесь

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32 комментария

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Поздравляю Сити! Гвардиолу поменьше травм и удачи!
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Динамо загреб ,умеет выращивать и продавать
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Ответ QWertY
Распиаренный деф, даже на уровне Бундеслиги крайне посредственный. Но в системе Пепа и такая посредственность будет блистать
не согласен.
есть огромное количество статистических показателей, где Йошко является лидером или в числе лидеров за последние 2 сезона
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Ответ QWertY
Распиаренный деф, даже на уровне Бундеслиги крайне посредственный. Но в системе Пепа и такая посредственность будет блистать
Значит, система Пепа создает из посредственностей тех, кто способен стричь треблы и грозди КЛЧ.
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Один Гвардиол хорошо, а два лучше!
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на первый второй Гвардиолы расчитайся.
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Йошко Пепович Гвардиол.
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Гвардиола нашёл своего Гвардиола
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поздравляю Гвардиолу с успешном трансфером Гвардиола
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Йошкин кот
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Ответ Дядя Тима
Динамо загреб ,умеет выращивать и продавать
Продавать ещё хорошо не научились, где 18, а где 90 лямов
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Ответ Дядя Тима
Динамо загреб ,умеет выращивать и продавать
кстати, 20% от суммы отлетают как раз Загребскому Динамо
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Ответ Balt
Йошко Пепович Гвардиол.
Йошко Йозепович Гвардиол тогда уж
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