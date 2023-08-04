За взятый у Месси автограф уволили уборщика, работавшего на стадионе «Интер Майами»: «Это того стоило»

Теги МЛС Лионель Месси происшествия болельщики Интер Майами Футбол

Уборщика, работавшего на стадионе «Интер Майами», уволили за взятый у Лео Месси автограф.

Колумбиец Кристиан Саламанка, живущий в Майами уже полтора года, работал на последнем матче на стадионе «Интер Майами» в качестве уборщика.

Саламанка – сотрудник компании, которая занимается уборкой на спортивных мероприятиях и концертах. Он увидел Месси и попросил у него автограф, за что и был уволен.

«Мне пришлось убирать туалеты в секторе, где паркуются автобусы. К счастью, я был на улице, когда подъехал автобус и все игроки вышли из него. Последним был Месси. Мне достаточно было крикнуть: «Эй, чемпион мира!» И он повернулся посмотреть.

Я расстегнул рабочую рубашку, а под ней у меня была футболка Аргентины. Он оставил автограф.

Потом подошла охрана, меня вывели и уволили, но это стоило каждой секунды», – сказал Кристиан.

Отмечается, что работников стадиона (независимо от того, работают ли они в клубе или в сторонней компании) предупреждают о том, что со звездами нельзя фотографироваться или брать у них автографы во время работы.

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57 комментариев

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Ответ Betting Star
Наверное, в договоре у работников прописано, что нельзя в рабочее время просить автографы у знаменитостей.
об этом в статье и написано
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Этим уборщиком был Сикарио))
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Племянники Саламанки отомстят.
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Видно контрактом запрещено брать автографы у заезд с учетом того, что это компания, которая занимается уборкой на соревнованиях и концертах. Но парень не сидел расстроился. Работу по уборке он всегда найдет.
+17
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+14
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Наверное, в договоре у работников прописано, что нельзя в рабочее время просить автографы у знаменитостей.
+18
-6
+12
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Теперь этот уборщик сделает на автографе больше чем он заработал бы за 3-5 лет
+14
-7
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Ответ Никита Алексеев
Один инвалида бьет, из-за другого увольняют Вот он твой герой. (с)
Месси уволил ?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Племянники Саламанки отомстят.
позвонит Солу
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Ответ Александр ЦСКА
Теперь этот уборщик сделает на автографе больше чем он заработал бы за 3-5 лет
Не сделает, это обычный автограф, пусть и с такой историей, он не будет стоить так дорого
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Месси узнает и уборщика вернут, расходимся спать..
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Спустя годы: "Уволенный за автограф уборщик, что с ним стало?"
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Племянники Саламанки отомстят.
Сегодня как раз умер актёр, игравший Хектора (Марк Марголис) :(
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Ответ Никита Алексеев
Один инвалида бьет, из-за другого увольняют Вот он твой герой. (с)
Месси уволил? Тупое сравнение! Тот поступок самого Роналду. А это компании на которую работает человек. В 16 году когда я работал в отеле нас уволили сомелье за то ято притащил свои джорданы на подпись Джордану. Есть policy.
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Правильно его уволили. Нехрен колумбийцу расхаживать в майке Аргентины
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
И как это понимать? Человек увидел кумира всей жизни не удержался и попросил автограф, не кидаося к нему, не обнимал не надоедал и за это уволили? Надеюсь Месси скажет свое слово и его вернут на работу. Потому что акте истории не красят клуб.
при чём тут клуб? очевидно что компания по уборке работает по контракту и не имеет никакого отношения непосредственно к футбольному клубу.
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Ответ Никита Алексеев
Один инвалида бьет, из-за другого увольняют Вот он твой герой. (с)
нормально ты сравнил. хотя чего еще ждать от фана Реала
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Оказывается не все Саламанки уничтожены.
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Ответ Ansu Fati
Этим уборщиком был Сикарио))
Этим уборщиком был Jan Itor) если вы понимаете о чём)
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вот он - уровень меси. раньше тренеров увольнял, теперь - уборщиков
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Пусть срочно звонит Солу Гудману, тот разберётся..
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Ответ Отец Абду
"Саламанка - сотрудник компании, которая занимается уборкой на спортивных мероприятиях и концертах" Получается его настоящее имя Саламанка, а в спортсе сидит как Сикарио:)
Чел не пропускает ни 1 новости с Месси, 💯 % он))
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Ответ Ansu Fati
Этим уборщиком был Сикарио))
да нее, это точно был некий "0:4 на спотифай арене"
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Ответ giallo-verde
Видно контрактом запрещено брать автографы у заезд с учетом того, что это компания, которая занимается уборкой на соревнованиях и концертах. Но парень не сидел расстроился. Работу по уборке он всегда найдет.
а капитаны О, читающие только заголовки, найдут?
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Штраф,выговор и так далее,но никак не увольнение. Он нарушил правила? да. Но при этом он никому не мешал , Месси не работал в данный момент + ни к какому-то конфликту и так далее это не привело. Бред. Чувак в первый и последний раз в жизни увидел кумира,что ему стоять и смотреть
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Продаст за годовалую зарплату
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