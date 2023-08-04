«Чехи не пускают с русскими паспортами – нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. В Австрию – без проблем». Караваев об отпуске

Теги Зенит Мартин Йиранек премьер-лига Россия высшая лига Чехия Вячеслав Караваев Политика Футбол

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о проблемах в Европе из-за паспорта РФ.

– Как отпуск? Где был, что видел? А то в твоих соцсетях пусто.

– Некогда было что-то выкладывать – галопом по Европам. Был в Москве, в Праге, в Амстердаме. В Чехию не без косяков добрался.

– Что такое?

– Нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. Мы шесть часов ждали пересадку, а когда подошли к выходу, нам сказали, что чехи не пускают с русскими паспортами.

Пришлось срочно менять планы и брать билет до Вены – в Австрию пустили без проблем. Там нас встретил Мартин Йиранек – он специально приехал из Чехии, чтобы нас забрать. В итоге еще три часа добирались до Праги на машине.

Обратно тоже было с приключениями. Еле успели на пересадку, когда летели из Амстердама в Петербург. Первый рейс задержался, а пересадка была всего час и 10 минут. В итоге мы бежали на рейс.

– А багаж?

– Его загрузить не успели. Только на следующий день его довезли.

– А Йиранека ты откуда знаешь? Вы же не пересекались ни в одном клубе.

– Мы познакомились в Петербурге. Он прилетал на наш матч против «Челси» вместе с общим знакомым. И с того момента начали общаться. Он же по-русски хорошо говорит, – сказал Караваев.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отдыхайте дома)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
При всей моей не любви к нынешнему режиму, я считаю что такие меры со стороны запада просто не приемлемы, что-то мы не помним такого отношения к рядовым американцам, когда они бомбили Ирак, Афганистан, Югославию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
бедные, пострадали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А у Мартина теперь не возникнут проблемы? Может, зря его Караваев сдал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отдыхай в России , уйма замечательных и красивейших мест, о которых таким как ты и не ведомо, вам все заграницу подавай.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Глушакову надо было звонить..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
При всей моей не любви к нынешнему режиму, я считаю что такие меры со стороны запада просто не приемлемы, что-то мы не помним такого отношения к рядовым американцам, когда они бомбили Ирак, Афганистан, Югославию.
"со стороны запада"
А Австрия на востоке?
Пишите четко: "со стороны Чехии"

Зачем это поголовное обвинение всех западных стран?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
При всей моей не любви к нынешнему режиму, я считаю что такие меры со стороны запада просто не приемлемы, что-то мы не помним такого отношения к рядовым американцам, когда они бомбили Ирак, Афганистан, Югославию.
орлу дозволено летать, а вот медведю приходится страдать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
При всей моей не любви к нынешнему режиму, я считаю что такие меры со стороны запада просто не приемлемы, что-то мы не помним такого отношения к рядовым американцам, когда они бомбили Ирак, Афганистан, Югославию.
Чехи просто застряли в 68 году и не в курсе, что давно не существуют ни СССР, ни КПСС, ни варшавский договор
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
При всей моей не любви к нынешнему режиму, я считаю что такие меры со стороны запада просто не приемлемы, что-то мы не помним такого отношения к рядовым американцам, когда они бомбили Ирак, Афганистан, Югославию.
Это даже не двойные стандарты... это русофобия!.. Маски сброшены! запад во всей своей "красе"...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Simplicissimus
Чехи просто застряли в 68 году и не в курсе, что давно не существуют ни СССР, ни КПСС, ни варшавский договор
68-й год и многие другие можно было бы давно прожить, если бы фанаты совка признали, что это было неправильно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий