«Чехи не пускают с русскими паспортами – нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. В Австрию – без проблем». Караваев об отпуске

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о проблемах в Европе из-за паспорта РФ.

– Как отпуск? Где был, что видел? А то в твоих соцсетях пусто.

– Некогда было что-то выкладывать – галопом по Европам. Был в Москве, в Праге, в Амстердаме. В Чехию не без косяков добрался.

– Что такое?

– Нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. Мы шесть часов ждали пересадку, а когда подошли к выходу, нам сказали, что чехи не пускают с русскими паспортами.

Пришлось срочно менять планы и брать билет до Вены – в Австрию пустили без проблем. Там нас встретил – он специально приехал из Чехии, чтобы нас забрать. В итоге еще три часа добирались до Праги на машине.

Обратно тоже было с приключениями. Еле успели на пересадку, когда летели из Амстердама в Петербург. Первый рейс задержался, а пересадка была всего час и 10 минут. В итоге мы бежали на рейс.

– А багаж?

– Его загрузить не успели. Только на следующий день его довезли.

– А Йиранека ты откуда знаешь? Вы же не пересекались ни в одном клубе.

– Мы познакомились в Петербурге. Он прилетал на наш матч против «Челси» вместе с общим знакомым. И с того момента начали общаться. Он же по-русски хорошо говорит, – сказал .

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