«Бавария» предложила за Кейна 100+20 млн евро. Дедлайн – полночь (ESPN)

«Бавария» рассчитывает сегодня получить согласие на предложение по Харри Кейну.

По данным , мюнхенцы установили для « » крайний срок ответа – полночь. Они угрожают в случае отказа переключиться на других футболистов.

Чемпионы Германии готовы купить форварда за 100 млн евро и добавить к ним до 20 млн в качестве бонусов. Это будет рекордная сделка в их истории.

Сообщалось, что в случае продажи «Тоттенхэм» может приобрести у «Баварии» Матиса Теля.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER