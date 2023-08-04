«Бавария» предложила за Кейна 100+20 млн евро. Дедлайн – полночь (ESPN)
«Бавария» рассчитывает сегодня получить согласие на предложение по Харри Кейну.
По данным ESPN, мюнхенцы установили для «Тоттенхэма» крайний срок ответа – полночь. Они угрожают в случае отказа переключиться на других футболистов.
Чемпионы Германии готовы купить форварда за 100 млн евро и добавить к ним до 20 млн в качестве бонусов. Это будет рекордная сделка в их истории.
Сообщалось, что в случае продажи Кейна «Тоттенхэм» может приобрести у «Баварии» Матиса Теля.
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P.S. Про унести лично сказал сам Алан Ширер.
Про Вернера летом вроде бы речи и не шло, про Фюллькруга поговаривали, что это запасной вариант, но это был глубоко запасной вариант, более-менее активно обсуждалось всегда четыре: Кейн, Муани, Осимхен и Влахович. В порядке убывания активности обсуждений (ну во всяком случае в том массиве новостей, что встречал я). Осимхен реальным вариантом лично мне никогда не казался из-за ценника, за Муани вроде как тоже меньше сотки не попросят. Можно сказать, что за Кейна же "Бавария" готова отдавать огромные деньги, но то Кейн, а то ребята с полутора топовыми сезонами. Возможно, так размышляю не только я, но и баварские боссы, но возможно и нет) С Влаховичем же другая загвоздка: свои полтора топовых сезона он провёл не менее полутора лет назад) И многие тоже могут сомневаться в отсутствии у него класса как такового. Другое дело, что его можно выцепить явно подешевле, чем за сто. Хотя и там лямов 70 придётся выбросить. Но мне кажется, что именно Влахович станет самым серьёзным кандидатом на переход, в случае облома с Кейном.