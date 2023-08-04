«Бавария» предложила за Кейна 100+20 млн евро. Дедлайн – полночь (ESPN)

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм ESPN Харри Кейн деньги Футбол

«Бавария» рассчитывает сегодня получить согласие на предложение по Харри Кейну.

По данным ESPN, мюнхенцы установили для «Тоттенхэма» крайний срок ответа – полночь. Они угрожают в случае отказа переключиться на других футболистов.

Чемпионы Германии готовы купить форварда за 100 млн евро и добавить к ним до 20 млн в качестве бонусов. Это будет рекордная сделка в их истории.

Сообщалось, что в случае продажи Кейна «Тоттенхэм» может приобрести у «Баварии» Матиса Теля.

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59 комментариев

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Чуствую, утром будет новость от английский папарацци,как они заметили у Леви фингал под глазом,а у Харри немного сбитую кисть руки)
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Ответ <~Inter~>
интересно кого Бавария рассматривает в качестве альтернативы? Фуллькруг? Вернер?
Сапогов.
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Ответ Spartaaan Join
я конечно всё понимаю, что нам нужен форвард, но не такой ценой, с годом контракта. Дать Телю наростить мышечную массу и пусть себя показывает на полную.
Сывороткой из Капитана Америки что ли ему дать нарастить мышцы?
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Они угрожают в случае отказа увеличить сумму!)
+37
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+31
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я конечно всё понимаю, что нам нужен форвард, но не такой ценой, с годом контракта. Дать Телю наростить мышечную массу и пусть себя показывает на полную.
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-5
+10
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Ответ Глеб Кравцов
что за чушь собачья . Они 80 то еле давали , а тут 100+20 сразу
скорее всего за победу в ЛЧ бонус
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ESPN, конечно, но если это правда, то Леви будет полным клоуном, если не примет такое предложение
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Нет доступного форварда хоть близкого по качеству. Стоит всех денег
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Чуствую, утром будет новость от английский папарацци,как они заметили у Леви фингал под глазом,а у Харри немного сбитую кисть руки)
Ты немного перепутал не у Харри, а Алана Ширера. Который готов Кейна на руках отнести в Баварию, чтобы сохранить свой рекорд.
P.S. Про унести лично сказал сам Алан Ширер.
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Ответ Spartaaan Join
я конечно всё понимаю, что нам нужен форвард, но не такой ценой, с годом контракта. Дать Телю наростить мышечную массу и пусть себя показывает на полную.
Посмотри статистику кейна, такой игрок столько и стоит ! Он делает разницу на поле , если перейдёт очень сильно поможет Баварии!
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Ответ <~Inter~>
интересно кого Бавария рассматривает в качестве альтернативы? Фуллькруг? Вернер?
Не дай бог!) Фюллькруг как главный нап "Баварии" это ещё несерьёзнее, чем Чупа, хотя Чупу я и уважаю. Вернер может и получше Фюлькруга, но как девятка - не на голову, хотя как пахарь он хороший, только "Баварии"-то нужен топовым бомбардир. Обоим явно не хватает класса, чтобы быть первым форвардом в Мюнхене. Ну, если, конечно, в Мюнхене хотят всерьёз претендовать на победу в ЛЧ.
Про Вернера летом вроде бы речи и не шло, про Фюллькруга поговаривали, что это запасной вариант, но это был глубоко запасной вариант, более-менее активно обсуждалось всегда четыре: Кейн, Муани, Осимхен и Влахович. В порядке убывания активности обсуждений (ну во всяком случае в том массиве новостей, что встречал я). Осимхен реальным вариантом лично мне никогда не казался из-за ценника, за Муани вроде как тоже меньше сотки не попросят. Можно сказать, что за Кейна же "Бавария" готова отдавать огромные деньги, но то Кейн, а то ребята с полутора топовыми сезонами. Возможно, так размышляю не только я, но и баварские боссы, но возможно и нет) С Влаховичем же другая загвоздка: свои полтора топовых сезона он провёл не менее полутора лет назад) И многие тоже могут сомневаться в отсутствии у него класса как такового. Другое дело, что его можно выцепить явно подешевле, чем за сто. Хотя и там лямов 70 придётся выбросить. Но мне кажется, что именно Влахович станет самым серьёзным кандидатом на переход, в случае облома с Кейном.
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Ответ ArnoNeputevy
Сапогов.
Не, тот только от Ювентуса ждет предложение
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Ответ <~Inter~>
интересно кого Бавария рассматривает в качестве альтернативы? Фуллькруг? Вернер?
Торреса и дзюбу
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Если Леви не продаст за год до окончания контакта, за такие деньги. Он не еврей
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Ответ Evgeny Trifonov
Если Леви не продаст за год до окончания контакта, за такие деньги. Он не еврей
он не еврей, он мазахист
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Ответ <~Inter~>
интересно кого Бавария рассматривает в качестве альтернативы? Фуллькруг? Вернер?
Влаховича и Осимхена
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Ответ <~Inter~>
интересно кого Бавария рассматривает в качестве альтернативы? Фуллькруг? Вернер?
коло муани?
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Ответ aidos_1979
Они угрожают в случае отказа увеличить сумму!)
ну скорее всего больше Леви никто не предложит столько никогда, так что да
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Ответ Кринженян
Сывороткой из Капитана Америки что ли ему дать нарастить мышцы?
сыворотка не поможет, только облучать, как Брюса Бэнэра 😁
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Ответ Daren Gill
Ты немного перепутал не у Харри, а Алана Ширера. Который готов Кейна на руках отнести в Баварию, чтобы сохранить свой рекорд. P.S. Про унести лично сказал сам Алан Ширер.
помню, Алан переживает за них больше, чем они сами по ходу)
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чтоб ЛЕВИ отказал и БАВАРия купит зимой за 25
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Год контракта и такая сумма, нафиг он не нужен
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По моей информации Леви близок к одобрению, Кейн завтра будет игроком Баварии
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Тоттенхэму ни за что нельзя его отдавать, после Кейна останется выжженное поле. Нужно как можно дольше оттягивать этот момент
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Надеюсь, Леви сделает правильный выбор и отпустит. Не зря купили второго форварда
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