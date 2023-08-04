В Союзе конькобежцев Казахстана заявили, что Самоделкина, скорее всего, отказалась от российского гражданства

Теги сборная России ФФКР сборная Казахстана переходы Александр Коган Елена Рыбакина Софья Самоделкина Фигурное катание

В Казахстане считают, что фигуристка Софья Самоделкина отказалась от гражданства России.

В частности, об этом высказался исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Олжас Бесбаев. Сегодня сообщалось о возможном переходе Самоделкиной в сборную этой страны и о том, что спортсменка уже получила казахстанский паспорт.

«Не владею этой информацией, но у нас противозаконно иметь два гражданства. Скорее всего, (Самоделкина) отказалась от российского гражданства, думаю, да. Лена Рыбакина (теннисистка – Sports.ru) отказывалась, точно вам говорю. У нас по закону одно гражданство, не как у вас.

Она (Самоделкина) официально к нам не обращалась. Мы коллегам не писали – это не тот случай, как с конькобежцами, в них мы были заинтересованы, поэтому обратились. Здесь она (Самоделкина) обратилась в гражданском порядке.

То есть, скорее всего, либо ее мама, либо кто-то из ближайших прямых родственников был рожден на территории республики, поэтому они получили в упрощенном формате.

У нас федерация разделена с июля, пока бюрократические моменты идут, мы просто как исполнители здесь выходим, до июля к нам Самоделкина и ее представители не обращались.

С Александром Ильичем (Коганом, гендиректором Федерации фигурного катания России – Sports.ru) у нас хорошие отношения, если бы что-то было, я бы спросил напрямую. Будем следовать установленному порядку, не надо ничего форсировать», – сказал Бесбаев.

16-летняя Самоделкина – победительница финала Кубка России среди юниоров, этапа Гран-при России.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?

58 комментариев

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Ответ Mira Val
Софе 16, разве отказаться до совершеннолетия можно? (Если не отказались уже родители, конечно).
Несовершеннолетний может выйти из гражданства при согласии обоих родителей.
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Ответ Marya Y
Надеюсь, история с переходом завершится положительным ответом. Соня в принципе при отказе казахской федры теперь может принять предложение любой другой.
Зачем казахстанской федре отказываться от готового топового фигуриста, который уже имеет на руках казахстанский паспорт? И я не поверю, что между родителями Самоделкиной и представителями казахстанской федерации не было предварительных разговоров и достигнутых договоренностей. В таких серьезных вопросах такого не бывает!
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Ответ Татьяна Вересова
Соня делает все по порядку, не прыгает через голову и требует особых условий. Очень хочется, чтобы ей не чинили искусственных преград.
Если вы про Дэвисов, то они отсидели положенный карантин, хоть и врали много. Соне, возможно, это тоже предстоит.
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А почему тогда сказали, что карантин начался с мая, если к ним никто не обращался, значит заявки не было
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Ответ Андрей Яковлев
Посмотрите сколько подоходный налог составляет в совокупном бюджете. Все что платили ее родители вернулось уже Самоделкиной 10 раз.
а чего это вы только подоходный считаете? а ффомс? а пенсионный? а ндфл? а транспортный? а на недвигу? ндс в конце концов в магизине с каждой покупки удерживают. кто там больше кому должен это не важно, ты если требуешь будь добр посчитай сколько сам должен))
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Соня делает все по порядку, не прыгает через голову и требует особых условий. Очень хочется, чтобы ей не чинили искусственных преград.
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Ну отказалась и отказалась…
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Ответ Katerina Sunny
Интерес Казахстан подтвердил, гражданство вроде есть. Осталось получить согласие на переход ФФКР.
В каком месте Казахстан подтвердил интерес? Все максимально обтекаемо
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Ответ aarau
т.е. страна ничего возвращать не собирается? )))
Посмотрите сколько подоходный налог составляет в совокупном бюджете. Все что платили ее родители вернулось уже Самоделкиной 10 раз.
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Ответ Viks
Она совершеннолетняя. А родители решили для дочери, а не для себя, патриот ты, липовый. У Пескова спроси, где его дочь.
Вообще то совершеннолетие у нас наступает с 18 лет. Только с этого возраста человек становится полностью дееспособным. За исключением случаев эмансипации 16-летних, по решению суда.
Можно вспомнить историю с Загитовой, когда её, уже в 16-летнем возрасте не пропустили на таможне на зарубежный турнир, из-за отсутствия доверенности от родителей на выезд.
Поэтому, Самоделкина по российским законам ещё не полностью дееспособная и отказ от гражданства Российской Федерации возможен только с согласия её родителей.
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Ответ aarau
налоги уплаченные ее родителями страна вернет?
Родители сменили гражданство???? При чем тут родители. Все что получила Самоделкна от страны. Школа, спортшкола и т.д. налогами родителей не покроется от слова совсем. (Если не из списка форбс)
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Ответ Ягун Ягунини
Как я понимаю, карантин начинается не с момента подачи заявки, а с момента прекращения участия в турнирах под эгидой той федры, откуда переходят. В данном случае, видимо, речь идёт о сроках окончания предыдущего сезона, в котором Самоделкина каталась на российских турнирах. В своё время Куракова, Губанова прекратили участвовать в наших турнирах задолго до того, как было объявлено об их переходах. И Дэвисы весь год не катались у нас, и к моменту перехода за Грузию карантин фактически отбыли. Однако заявка заявкой, но предварительное согласование наверняка было, в слепую никто переходить не будет.
Тогда я не понимаю к чему приплетают кейс ДС, если они отсидели 1.5 года карантин с последнего старта
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Ответ Viks
Девочке 16 лет, ты про что, чудо?
А разве там девочка решает, решают дееспособные родители, типа тебя, Юдо
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Ответ Андрей Яковлев
Если отказалась реально то плюс. Осталось добровольно компенсировать затраты страны на подготовку и я готов выйти на демонстрацию с плакатом ""Отдайте Самоделкину казахам сейчас же"" Еще бы Смолки последовад правильному примеру. Ну и Девис заодно.
На каком основании будете требовать компесацию? Уже принят закон?
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Ответ Ягун Ягунини
Вообще то совершеннолетие у нас наступает с 18 лет. Только с этого возраста человек становится полностью дееспособным. За исключением случаев эмансипации 16-летних, по решению суда. Можно вспомнить историю с Загитовой, когда её, уже в 16-летнем возрасте не пропустили на таможне на зарубежный турнир, из-за отсутствия доверенности от родителей на выезд. Поэтому, Самоделкина по российским законам ещё не полностью дееспособная и отказ от гражданства Российской Федерации возможен только с согласия её родителей.
И что? Родителей в предатели Родины запишем?
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Ответ Андрей Яковлев
Зря не запрещает. Это решило бы много проблем в стране. От власти и олигархов до спортсменов и журналистов. Казахстан вот запрещает (и правильно делает) Это мы только такие добренькие.
вам бы только всё запретить 🚫
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Ответ Андрей Яковлев
Если отказалась реально то плюс. Осталось добровольно компенсировать затраты страны на подготовку и я готов выйти на демонстрацию с плакатом ""Отдайте Самоделкину казахам сейчас же"" Еще бы Смолки последовад правильному примеру. Ну и Девис заодно.
налоги уплаченные ее родителями страна вернет?
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Ответ aarau
а чего это вы только подоходный считаете? а ффомс? а пенсионный? а ндфл? а транспортный? а на недвигу? ндс в конце концов в магизине с каждой покупки удерживают. кто там больше кому должен это не важно, ты если требуешь будь добр посчитай сколько сам должен))
Давай посчитаем) Затраты государства на врачей в роддоме, воспитателей в детском саде, на учителей в школе, на врачей в поликлиниках, на государственную инфраструктуру, которой Самоделкина пользовалась, на аренду залов, где она тренировалась, на тренеров, различные льготы от государства, на кучу и кучу всего еще. Пенсионный? НДФЛ? У девчонки 16 лет?)) Все вышеперечисленное оплачивается государством для наших детей, если ты не позиционируешь себя с нами, возмещай. Разве это не честно?
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Ответ Katerina Sunny
"У нас федерация разделена с июля, пока бюрократические моменты идут, мы просто как исполнители здесь выходим, до июля к нам Самоделкина и ее представители не обращались. С Александром Ильичем (Коганом, гендиректором Федерации фигурного катания России – Sports.ru) у нас хорошие отношения, если бы что-то было, я бы спросил напрямую. Будем следовать установленному порядку, не надо ничего форсировать», – сказал Бесбаев."
Это по вашему подтверждение интереса?Нуу, сомнительно
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Ответ ИннаВБ
В каком месте Казахстан подтвердил интерес? Все максимально обтекаемо
А собственно, их интерес тоже не обязательно подтверждать. Она теперь гражданка Казахстана и априори имеет право выступать за эту страну.
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Ответ Вечно в бане
Несовершеннолетний может выйти из гражданства при согласии обоих родителей.
А получить без родителей разве может? Или родители тоже отказались?
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Ответ Lennuci
С какого перепуга? Россия не запрещает второе и т д гражданство.
Зря не запрещает. Это решило бы много проблем в стране. От власти и олигархов до спортсменов и журналистов. Казахстан вот запрещает (и правильно делает) Это мы только такие добренькие.
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Ответ Marya Y
Конечно, всем очень важно, верите вы или нет.
Спасибо, что не прошли мимо моего скромного коммента и уделили своё драгоценное время на то, чтобы сказать "фи". Я очень польщен вниманием столь заметной персоны!
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Кто это? И зачем нам это знать!? Хочет пусть валит.
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Соня у нас сегодня ньюсмейкер на сайте со сменой гражданства. Пока только обзвоны и неопределённые ответы. Дождёмся официоза.
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