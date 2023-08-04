В Союзе конькобежцев Казахстана заявили, что Самоделкина, скорее всего, отказалась от российского гражданства

В Казахстане считают, что фигуристка Софья Самоделкина отказалась от гражданства России.

В частности, об этом высказался исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Олжас Бесбаев. Сегодня сообщалось о возможном переходе Самоделкиной в сборную этой страны и о том, что спортсменка уже получила казахстанский паспорт.

«Не владею этой информацией, но у нас противозаконно иметь два гражданства. Скорее всего, (Самоделкина) отказалась от российского гражданства, думаю, да. Лена Рыбакина (теннисистка – Sports.ru) отказывалась, точно вам говорю. У нас по закону одно гражданство, не как у вас.

Она (Самоделкина) официально к нам не обращалась. Мы коллегам не писали – это не тот случай, как с конькобежцами, в них мы были заинтересованы, поэтому обратились. Здесь она (Самоделкина) обратилась в гражданском порядке.

То есть, скорее всего, либо ее мама, либо кто-то из ближайших прямых родственников был рожден на территории республики, поэтому они получили в упрощенном формате.

У нас федерация разделена с июля, пока бюрократические моменты идут, мы просто как исполнители здесь выходим, до июля к нам Самоделкина и ее представители не обращались.

С Александром Ильичем (Коганом, гендиректором Федерации фигурного катания России – Sports.ru) у нас хорошие отношения, если бы что-то было, я бы спросил напрямую. Будем следовать установленному порядку, не надо ничего форсировать», – сказал Бесбаев.

16-летняя Самоделкина – победительница финала Кубка России среди юниоров, этапа Гран-при России.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?