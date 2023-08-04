«Челси» за 45 млн евро купил защитника «Монако» и Франции Дисаси
Состав «Челси» пополнил защитник «Монако» Аксель Дисаси.
25-летний футболист сборной Франции, отыгравший за клуб из княжества три сезона, подписал контракт с лондонцами на шесть лет.
Ранее стало известно, что «Челси» заплатит «Монако» 45 миллионов евро за Акселя.
Дисаси провел 130 матчей в Лиге 1 и 4 раза сыграл за сборную Франции. Его подробная статистика – здесь.
Фото: chelseafc.com
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Гюсто очень неплох, Джеймса подменит в случае чего. Холл хороший пацан, но там Чилуэлл и Кукурелья, дадут ли ему играть... Посмотрим, сезон будет интересным)
-Дисаси
А если серьезно, то там набирается от силы 25 человек, а это никак не 4 команды 👀
"- Дисаси
- Динах"
А если по факту, то многие этим летом уже ушли.
А ещё в разные годы были Анелька, Мекелеле, Канте, Бокойоко, Ходсон-Одои, Абрахам , Лукаку, Зума , Обамеянг, Рис Джеймс, Рюдигер да и многие другие.