«Челси» за 45 млн евро купил защитника «Монако» и Франции Дисаси

Теги Монако Челси премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция трансферы Аксель Дисаси Футбол

Состав «Челси» пополнил защитник «Монако» Аксель Дисаси.

25-летний футболист сборной Франции, отыгравший за клуб из княжества три сезона, подписал контракт с лондонцами на шесть лет.

Ранее стало известно, что «Челси» заплатит «Монако» 45 миллионов евро за Акселя.

Дисаси провел 130 матчей в Лиге 1 и 4 раза сыграл за сборную Франции. Его подробная статистика – здесь.

Фото: chelseafc.com

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88 комментариев

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Челси становится рассадником черных бегунков
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Синебус всех хламарей решил у себя собрать 🤣
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Ответ Усатая Козляра
Челси хотя бы одного не цветного купил за это ТО?
Какая разница, какого цвета кожи игрок, если он приносит пользу и играет хорошо?
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Ответ Marina_Greta
Та ФЗ нужен был. Фофана вылетел, Сильве уже 40 фактически, сезон длинный, Колвилл есть, но опять же, ротация нужна и длинна скамейки важна
Защитник пригодится конечно, но пока нападение и центр поля выглядят так себе. Надеюсь, Колуилл заиграет, воспитанник же
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Ответ Marina_Greta
Очень надеюсь, получится в топ 4 залететь, но я в первый сезон ничего не жду сверхъестественного, надо дать время Поччетино построить команду на будущее, у нас много талантливых игроков, особенно молодых, тот же Сантос, Холл, Казадей, из академии ребята есть хорошие. Гюсто должен себя проявить, очень талантливый и классный игрок, рада ено покупке, чем-то трансфер Аспиликуэты напоминает) Главное - терпение и дать время Поччетино.
Надеюсь, Поччетино дадут достаточно времени, это не посредственный Поттер, да и команда фактически новая.
Гюсто очень неплох, Джеймса подменит в случае чего. Холл хороший пацан, но там Чилуэлл и Кукурелья, дадут ли ему играть... Посмотрим, сезон будет интересным)
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-Дай сигу
-Дисаси
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Ответ Stewart D.
муриканец дал установку очернять состав. Иначе не объяснить покупки: Кристофер Нкунку Николас Джексон Лесли Угошукву Анжело Габриэл + купили Дисаси не верится что не было альтернатив на эти позиции. У них их из белых остались Мудрик Галлахер Кепа Бен Чилуэлл Льюис Холл Маркус Беттинелли Сколько из них основных сами знаете. Делайте выводы))
Норм ты накинул, конечно, Слонина тоже чёрный? Или Кукурелья? Силва? Колвилл? Энцо? Касадеи? Морейра? Зиеш? Броя?
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Ответ Stewart D.
но так же были Баллак, лемпард, роббен, терри, Чех, азар, Иванович Кейхил, Шевченко и тд... а тут что ?
Но негров всегда было больше чем белых именно в Челси.
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Ответ Покерный Футбол
Лестер умеет впендюрить ЦЗ за огромные деньги. Манкам здорового но поленообразного, нам толкового но хромого.
:(
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Ответ Nasvai_kz
Линия обороны мне однозначно нравится. Вся линия обороны вместе с Кепой очень хорошо играют ногами и в верховой борьбе неплохи дела их. Топовый защитник, осталось только Кайседо или его более дешевый аналог добрать.
Интересно, даст ли Поч Гюсто в основе поиграть?
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Ответ Marina_Greta
Не зря все таки контракт подписали! Да и могли в сделку по Кайседо включить его! Игрок классный, талантливый, надеюсь у него все получится. В центре и с нападением согласна полностью... проблема есть, в Джексона особенно не верится, нужен Кайседо и Влахович... если с ними сростется, будет идеально, сезон можно начинать)
Со всем согласен! Нкунку, Колуилл и Поччетино пока что лучшие трансферы как по мне, а если придут эти двое, то уже можно будет на что то претендовать в сезоне (на место топ 4)
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Ответ Dmitry Belikov
Челси уже может свой мини-чемпионат проводить, у них игроков уже на 4 команды есть....)))
с блэкджеком и шл*****)
А если серьезно, то там набирается от силы 25 человек, а это никак не 4 команды 👀
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Один "лидер" команды, по версии всех рус сайтов, Саша никому не нужен
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Что с плюсами/минусами?
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А Головина не купил.
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Ответ Макс237
Уууу... какая чудесная фамилия..
Шуток в новом сезоне будет много
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Ответ Акира_1
На фоне Йошки за сотку неплохой экон вариант.
Почему на фоне Йошко, а не на фоне переломанного Фофана за 85?
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Ответ 2vdhrvmmzf
Почему на фоне Йошко, а не на фоне переломанного Фофана за 85?
Вау, ну давай поугарай над травмами чувака, хотя если бы не они бы норм играл. И какие 85?
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Ответ rembrandao
Представил следующий диалог: "- Дисаси - Динах"
🤣🤣🤣
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Ответ Bazilic
Йошка молодой хотя бы
Да это правда. 25 лет для ЦЗ - это срок) Сильва вон в 39 топ по-прежнему, в тут 25 лет аж
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Ответ Акира_1
На фоне Йошки за сотку неплохой экон вариант.
я конечно не фанат Сити или Ливерпуля но чел ты реально не видишь у себя перед глазами бревно вроде Фофана за которого Челси заплатил около 90 млн вместе с бонусами, и пытаешься умничать и кинуть камень в огород конкурентов?
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Ответ artemio303
Со всем согласен! Нкунку, Колуилл и Поччетино пока что лучшие трансферы как по мне, а если придут эти двое, то уже можно будет на что то претендовать в сезоне (на место топ 4)
Очень надеюсь, получится в топ 4 залететь, но я в первый сезон ничего не жду сверхъестественного, надо дать время Поччетино построить команду на будущее, у нас много талантливых игроков, особенно молодых, тот же Сантос, Холл, Казадей, из академии ребята есть хорошие. Гюсто должен себя проявить, очень талантливый и классный игрок, рада ено покупке, чем-то трансфер Аспиликуэты напоминает) Главное - терпение и дать время Поччетино.
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Ответ Raindrop Drop Top
Синебус всех хламарей решил у себя собрать 🤣
Конечно,это же не великий Ориоль Ромеу,которого Челси выкинул еще лет 7-8 нахад,но ФК МБР(МЕМ-БАНКРОТ-РЫЧАГ) решил его приютить!
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Ответ Кринженян
Купили бы лучше иранского полузащитника по фамилии Динах
Представил следующий диалог:
"- Дисаси
- Динах"
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Ответ artemio303
Пока я жду Кайседо и Влаховича, Боули опять подписывает кого-то другого))
Та ФЗ нужен был. Фофана вылетел, Сильве уже 40 фактически, сезон длинный, Колвилл есть, но опять же, ротация нужна и длинна скамейки важна
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Ответ Dmitry Belikov
Челси уже может свой мини-чемпионат проводить, у них игроков уже на 4 команды есть....)))
На 5.

А если по факту, то многие этим летом уже ушли.
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Это как бы намек всем нападающим, кто захочет его обыграть
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На фоне Йошки за сотку неплохой экон вариант.
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Будет разрывать на пару с Колвиллом. скриньте
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Канте массой планируют заменять?
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сам иди
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Дисками в плане защитных навыков, не впечатляет. Может Почеттино прокачать парня, удачи ему.
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Челси уже может свой мини-чемпионат проводить, у них игроков уже на 4 команды есть....)))
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Судя по стате вообще не ломался до сих пор. Вот и посмотрим чья карма сильнее :))
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10 матчей? Там же 38
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Да не пойду, че пристал
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Чето я уже перестал различать всех новичков Челси)
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В европке белые закончились по ходу 🌚😆🤣
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Линия обороны мне однозначно нравится. Вся линия обороны вместе с Кепой очень хорошо играют ногами и в верховой борьбе неплохи дела их. Топовый защитник, осталось только Кайседо или его более дешевый аналог добрать.
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Уууу... какая чудесная фамилия..
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Ответ |phantom|
Хочется верить, что это так, потому что после травмы Фофана правоногий защитник явно был нужен.
С Фофана вышло очень печально, я так радовалась его переходу... Эти травмы все испортили...
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Ответ |phantom|
Не следил за Монако, но если Дисаси примерно того же уровня игрок, что и Бадьяшиль, то отличный трансфер.
Я бы сказала, даже посильнее, прошедший сезон отлично отыграл ещё и 3+3 сделал.
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Ответ Stewart D.
муриканец дал установку очернять состав. Иначе не объяснить покупки: Кристофер Нкунку Николас Джексон Лесли Угошукву Анжело Габриэл + купили Дисаси не верится что не было альтернатив на эти позиции. У них их из белых остались Мудрик Галлахер Кепа Бен Чилуэлл Льюис Холл Маркус Беттинелли Сколько из них основных сами знаете. Делайте выводы))
В Челси всегда много негров было. Вспомни тот золотой состав который выиграл первый ЛЧ . Эссьен, Эшли Коул, Малуда, Дрогба , Рамирес , Оби Микель , Какута , Старидж эти я которые вспомнил.
А ещё в разные годы были Анелька, Мекелеле, Канте, Бокойоко, Ходсон-Одои, Абрахам , Лукаку, Зума , Обамеянг, Рис Джеймс, Рюдигер да и многие другие.
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Ответ Yogurt4Panda
приятно осознавать, что расовый патруль с аниме на аве бдит и не оставляет дежурство
расскажи мне о чём должно говорить аниме на аве и как это связано тем, что я предоставил эти факты ?
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Ответ Shuller18
Такое себе. Много матчей Монако смотрел, Дисаси даже на уровне Лиги 1 был середняк.
Но при этом вызывался в сборную. Для попадания в топ 4 он неплох. Уверенно действует при стандартных положениях.
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Ответ DolJun
грустно за фофана на самом деле. видно что парень талантлив, но изначально был очень большой риск в его покупке, особенно учитывая что лестер тогда упирался. в итоге один из самых дорогих защитников мира в таком юном возрасте - и не имеет возможности реализовать свой потенциал настолько, что ему на замену покупают другого защитника. причем тоже француза, и думается мне если связка из монако заиграет - то молодому фофана будет крайне трудно опять пробиться в основу, особенно после череды таких травм.
Лестер умеет впендюрить ЦЗ за огромные деньги. Манкам здорового но поленообразного, нам толкового но хромого.
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Ответ artemio303
Есть такое, но хороший ЦФ все равно нужен, если обменяют на Лукаку вообще будет топ. Влахович хороший нап, таких сейчас мало.
Ну хз, личка большая, лечится больше чем играет, довольно ограниченный уровень скиллов. Есть десятки более достойных форвардов. Не знаю, предчувствие у меня, что не заиграет, а я довольно редко ошибаюсь. Это касалось и Кулибали и Стерлинга и Зиеша
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Ответ Stewart D.
муриканец дал установку очернять состав. Иначе не объяснить покупки: Кристофер Нкунку Николас Джексон Лесли Угошукву Анжело Габриэл + купили Дисаси не верится что не было альтернатив на эти позиции. У них их из белых остались Мудрик Галлахер Кепа Бен Чилуэлл Льюис Холл Маркус Беттинелли Сколько из них основных сами знаете. Делайте выводы))
А как же Кукурелья?
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Ответ bengalsckyzh
Да.. Как у нас в единоборствах русские.. Там жёстко рулят парни с Северного Кавказа, Закавказья и Азии.
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Ответ Dmitry Belikov
Челси уже может свой мини-чемпионат проводить, у них игроков уже на 4 команды есть....)))
Распродали уже немало, почистили состав, обойма из 25 игроков наберётся дай Бог.
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