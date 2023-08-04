«Челси» за 45 млн евро купил защитника «Монако» и Франции Дисаси

Состав «Челси» пополнил защитник «Монако» Аксель Дисаси.

25-летний футболист сборной Франции, отыгравший за клуб из княжества три сезона, подписал контракт с лондонцами на шесть лет.

Ранее стало известно, что « » заплатит « » 45 миллионов евро за .

Дисаси провел 130 матчей в Лиге 1 и 4 раза сыграл за сборную Франции. Его подробная статистика – здесь.

Фото: chelseafc.com

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