«Краснодар» впервые выиграл 3 из 3 матчей со старта РПЛ и лидирует с 9 очками

«Краснодар» впервые одержал победы в первых трех турах Мир РПЛ.

Команда Владимира Ивича сегодня одолела « » (1:0). В предыдущих двух играх она победила «Сочи» (2:0) и «Динамо» (3:1).

9 очков после первых трех туров в высшей лиге – рекорд «быков». До этого лучшим результатом были 7 баллов, набранные в начале сезона-2016/17.

Клуб лидирует в чемпионате России. Обойти его по итогам 3-го тура есть шанс только у «Спартака», который встретится с «Рубином» 5 августа.

В следующий раз «Краснодар» сыграет в Мир 12 августа – против «Оренбурга» на выезде.

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