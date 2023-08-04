«Краснодар» впервые выиграл 3 из 3 матчей со старта РПЛ и лидирует с 9 очками
«Краснодар» впервые одержал победы в первых трех турах Мир РПЛ.
Команда Владимира Ивича сегодня одолела «Пари НН» (1:0). В предыдущих двух играх она победила «Сочи» (2:0) и «Динамо» (3:1).
9 очков после первых трех туров в высшей лиге – рекорд «быков». До этого лучшим результатом были 7 баллов, набранные в начале сезона-2016/17.
Клуб лидирует в чемпионате России. Обойти его по итогам 3-го тура есть шанс только у «Спартака», который встретится с «Рубином» 5 августа.
В следующий раз «Краснодар» сыграет в Мир РПЛ 12 августа – против «Оренбурга» на выезде.
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