«Краснодар» впервые выиграл 3 из 3 матчей со старта РПЛ и лидирует с 9 очками

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Пари НН Футбол

«Краснодар» впервые одержал победы в первых трех турах Мир РПЛ.

Команда Владимира Ивича сегодня одолела «Пари НН» (1:0). В предыдущих двух играх она победила «Сочи» (2:0) и «Динамо» (3:1).

9 очков после первых трех туров в высшей лиге – рекорд «быков». До этого лучшим результатом были 7 баллов, набранные в начале сезона-2016/17.

Клуб лидирует в чемпионате России. Обойти его по итогам 3-го тура есть шанс только у «Спартака», который встретится с «Рубином» 5 августа.

В следующий раз «Краснодар» сыграет в Мир РПЛ 12 августа – против «Оренбурга» на выезде.

В матче «Краснодара» сломался судья – лайнсмена заменил резервный почти без опыта на линии

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

68 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Молодцы Краснодар
+55
-5
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Неужели Краснодар начал выигрывать матчи, когда игра не идёт
+45
-1
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Было бы здОрово, если чемпионом в этом году станет тот, кто им никогда не был. Например, Краснодар ))
+47
-8
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мои поздравления Быкам
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ RSI
Комментарий скрыт
Счёт на табло, +3 в таблице
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Дима Карелин
Сифон пока что лучше смотрится чем Игорь , 3 игры 2 на ноль
Игорю тяжело на ноль играть, когда за 2 тура 4 пенальти в его ворота бьют
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Второй краснодарский тайм прям так себе.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ инок
С победой Краснодар, но на высокие места с такой посредственной игрой можно не рассчитывать
Несерьезно же, ни одна команда не может провести все матчи в сезоне на максимальном уровне. А в целом игра у Краснодара очень даже хорошая.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
С победой, Краснодар!
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
С точки зрения текущего результата в ЧР - всё у них как надо. Но ещё 27 туров.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Saveliy Ivanov
нет, просто сегодня на поле вышли две немощные команды. одной повезло, что мяч попал в руку защитника соперника.
Такие матчи тоже нужно выигрывать, не просто так пропустили всего 1 мяч за 3 игры
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Денис Давыдов
Отскочили. Так везти всегда не будет.
Так и играть не всегда так будут.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ох как сейчас горит очко в тарасовке
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Поздравляю Краснодар и конечно очень рад за Эдика )
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хз как там Галицкий. Как то выпал из инфополя. Но надеюсь это заставит его чувствовать себя лучше
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Во втором тайме Нижний лучше смотрелся,но победа есть победа.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Дима Карелин
Сифон пока что лучше смотрится чем Игорь , 3 игры 2 на ноль
В одной из них Нижний в створ ни разу не ударил. И в ворота Краснодара ещё пенальти не били
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Осталось выиграть всего 27 игр и Краснодар чемпионы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Краснодар еще весной на закате прошлого чемпионата показывал приличный футбол, играя с Зенитом на равных в Петербурге. Команда весь год выглядит солидно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хорошая команда. Желаю стать им чемпионами России. Привет из Казани.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игра Пари НН достойна вылета в первую лигу. Невозможно смотреть на такой антифутбол. Пример Уфы ничему не учит.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ krupin82
Ох как сейчас горит очко в тарасовке
С чего бы ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Неубедительная победа, атака Краснодара вселяла больший страх, но и защита НН молодцом держалась. Была б чуть-чуть прямее нога у Сулейманова, и могли ничейку скатать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну это ненадолго , скоро мой зеня нагнет всех этих южномосковских выскочек
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
жаль, что все это ненадолго, классический "Краснодар" сольётся после 10 тура
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий