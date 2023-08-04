Софья Самоделкина планирует перейти в сборную Казахстана («Р-Спорт»)

Российская фигуристка Софья Самоделкина хочет перейти в команду Казахстана.

Об этом сообщает источник «Р-Спорта».

Федерация фигурного катания России ( ) была уведомлена о желании Самоделкиной перейти в другую сборную, но на данный момент не дала на это разрешение.

16-летняя – победительница этапа Гран-при России, финала Кубка России среди юниоров. Она исполняла все виды четверных прыжков и тройной аксель.

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