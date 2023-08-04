Софья Самоделкина планирует перейти в сборную Казахстана («Р-Спорт»)

Теги сборная России ФФКР женское катание Софья Самоделкина Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Самоделкина хочет перейти в команду Казахстана.

Об этом сообщает источник «Р-Спорта». 

Федерация фигурного катания России (ФФКР) была уведомлена о желании Самоделкиной перейти в другую сборную, но на данный момент не дала на это разрешение. 

16-летняя Самоделкина – победительница этапа Гран-при России, финала Кубка России среди юниоров. Она исполняла все виды четверных прыжков и тройной аксель.

Флагман в группе Трусовой – не Трусова! Сейчас это Самоделкина, которую не взяли в сборную на сезон

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179 комментариев

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Рада за нее и желаю успехов. Пусть все получится
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Предыдущая новость:
"Рукавицын о совместных сборах с группой Соколовской: «На тренировках ребята поглядывают друг на друга, в хорошем смысле заводятся»."

Посмотрела Самоделкина на Губанову, и подумала: "а я чем хуже?"...
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желаю удачи и больших побед
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Ответ Сергей
Почему молчит наша бабушка Тарасова?
Ждем шаблонное «да кто ее вообще знает не велика потеря»
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Неожиданная, но, к слову, очень хорошая новость. В Казахстане Соня будет звездой и спокойно может пройти все проблемы взросления и стабилизации контента.
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Про переход Самоделкиной в Казахстан ещё с начала года инсайдили, наконец то «Р-Спорт» озвучил.
Девочка интересная, хотя в прошедшем сезоне пубер и Соколовская оставили Самоделкину на третьих ролях. Но даже в таком состоянии она будет лучшей в Казахстане и отберется на ЧЧК и ЧМ. Будем посмотреть.
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Ответ Ева Винер
за Казахстан надо было уходить, когда Турсымбаева по 3 квоты заработала на ЧМ и ччк. этот момент как-то все пропустили и квот больше нет
Соня как минимум две квоты сможет заработать.
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Ответ milan_lia
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Как раз Соне есть резон переходить и без событий. Она довольно сильная спортсменка, но у нас шансов очень мало у нее.
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Новость - уже не новость, а старость.
Но странный выбор. Казахстан - это мимо ЧЕ, где у нее больше шансов, чем на ЧЧК.
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Не отпустят
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надеюсь получится, и не только у нее)
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Почему молчит наша бабушка Тарасова?
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Сейчас увидим очередное лицемерие и двойные стандарты от нашей федры)
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Ответ Е...С
Только Дише любое ее желание.
Диша отсидела карантин и перешла. Самоделкина выступала и даже становилась призером на соревнованиях. Тут даже без мамы очевидно, что ситуация разная. Другое дело, Софья -молоденькая девушка. Даже если удастся только со следующего года выступать, то тоже неплохо
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Ответ Whiskey cat
Не отпустят
Надеюсь отпустят! У нас такие сильные девушки и будет всегда кому выступать, почему бы тогда не отпустить спокойно хорошую фигуристку
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Прекрасная новость. Главное, чтобы тренероваться она тоже поехала в Казахстан.
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Могли бы и Чиризано без палок в колесах отпустить
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Ответ milan_lia
Комментарий удален модератором
Те самые святые будут зверски разрывать девочку, которая просто не хочет выбросить годы своей работы на помойку)
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за Казахстан надо было уходить, когда Турсымбаева по 3 квоты заработала на ЧМ и ччк. этот момент как-то все пропустили и квот больше нет
+10
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Девочка хочет иметь будущее
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Правильно сделает!!!
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Ответ Ezhevika33
После того ЧР, где её засунули под безультрасишное преодоление это неудивительно.
Вряд ли проблема в этом. Вы на ее прошлый сезон посмотрите
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Ответ Light Yagami
Новость о желании Софьи Самоделкиной перейти в команду Казахстана вызывает интерес и волнение у болельщиков. Её умение исполнять все виды четверных прыжков и тройной аксель сделали её яркой звездой фигурного катания. Будем следить за развитием ситуации и желаем ей удачи, независимо от выбора!
У нее сейчас большие проблемы с утльра си
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Надеюсь Федерация отпустит Соню!
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Ответ Домоседов
А разве спортсмен им пользу не приносит, когда выступает за эту федерацию? И свои ли деньги федерация тратит или бюджетные? Я в этих воплях "возвращайте деньги" вижу большой обман, ну ок, раз вы требуете вернуть деньги, верните все уплаченные налоги, а также компенсируйте все победы, которые одержал спортсмен, так будет честно, а если такого делать не хотите, ну тогда и нечего требовать в одностороннем порядке чего-то
А при чем тут налоги? Она была гражданкой РФ? Была. По закону должна была платить налоги? Должна. С чего ей должны их возвращать? Что за бред. За в том числе эти деньги строились катки, клторыми она же и пользовалась. Плюс, Самоделкина еще ребенок и никаких налогов априори платить еще не могла. Она полностью в своей спортивной карьере была на гос.обеспечении.
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Ответ Irina037
А чего ждать?
Одобрения Федерации
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Ответ Iuliia Timofeyeva
Прекрасная новость. Главное, чтобы тренероваться она тоже поехала в Казахстан.
Нееет вы что, она же не глупая, к тому же и все гламурные подружки у нее тут. Максимум перейдет к Рукавицину, поближе к своему новому крашу Макару.
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Ответ Домоседов
А почему вообще нужно разрешение, а не сам спортсмен может решать, за какую страну выступать, вроде бы крепостное право уже отменили, нет?
А потому что федерации тратят деньги на спортсмена, любые фелерации, не только наша. Всем в мире требуется разрешение от их федераций на переход, а про крепостное право кричат только у нас. Двойные стандарты.
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Ответ Е...С
Ника, переходи за Китай.
И возьми с собой Рудковского и всю его бракадемию.
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умная девочка
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Ответ Ирина С
Очень жаль отдавать перспективных спортсменов другим странам. Но для Софьи это будет лучшим вариантом, потому что здесь у неё крайне маленький шанс на ГС. И я сейчас говорю не об отстранении - российский пьедестал отдан ТШТ в длительное, пусть и не безраздельное, пользование.
У нее на эгп 1 и 2 место, а ЧР и ФГП она по делу проиграла, и далеко не только фигуристкам тшт, кто ей виноват то
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Ответ Oleandra
Зарплату за прошлый сезон вернёт?
Вы при увольнении возвращаете своему бывшему руководству ЗП?
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Ответ ВИван
Я буду рада за Соню, а Федерация несправедливо не включила ее в резерв сборной в пользу блатных из ТШТ.
Вы ЧР вообще смотрели?
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Ответ Whiskey cat
Не отпустят
Уверена в этом тоже
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Ответ Pennywise
Новость - уже не новость, а старость. Но странный выбор. Казахстан - это мимо ЧЕ, где у нее больше шансов, чем на ЧЧК.
А европейские страны не в почете- туда почти не отпускают, раньше можно было Беларусь рассматривать, но сейчас не вариант
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Хорошо, если правда. Дай Бог. Пусть всё получится!
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и на каких же она соревнованиях исполняла "все виды четверных прыжков". Флип даже не пробовала.
Да и переход видимо затеян потому что исполнение квадов и акселя стало проблемным.
На скатингскорес у неё за время числится два чистых тулупа, сальховов побольше конечно, 3 попытки лутца и все они c q, один с падением, один на минус и один на +0.16 еще на ЮГП21.
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Дерзай, Соня!
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Ответ Masha petrova
Нееет вы что, она же не глупая, к тому же и все гламурные подружки у нее тут. Максимум перейдет к Рукавицину, поближе к своему новому крашу Макару.
Ну, вот есть же Губанова, которая оправдывается тем, что в Грузии катка нет, и это действительно так. В Казахстане же все условия есть, даже тренеры именитые, как Турсынбаева. Так что тут оправлываттся инфраструктурой не выйдет. Чемодан, вокзал, Астана.
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Ответ Ева Винер
за Казахстан надо было уходить, когда Турсымбаева по 3 квоты заработала на ЧМ и ччк. этот момент как-то все пропустили и квот больше нет
ну одна у них же есть? вряд ли в Казахстане сейчас есть девочки, которых Софья даже с тройными не перекатает
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Ответ Jessi
У Самоделкиной появился шанс стать ЧМ и ЧЕ и поехать на ОИ
А Казахстан участвует в Чемпионате Европы?
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Только Дише любое ее желание.
+12
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Ответ Валерий Петров
Спортс, срочно звоните ТАТ, она расставит точки над ё. А то что-то давно не звонили
Лучше сразу Чайковской
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Я буду рада за Соню, а Федерация несправедливо не включила ее в резерв сборной в пользу блатных из ТШТ.
+9
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Ответ Ягун Ягунини
Ну почему же, пускают. Чиризано за Чехию будет (или за Италию), после отсидки карантина (правда у Дарио итальянское гражданство есть), Овсянкина во Францию уехала, Ефимова за Германию катала, Талалайкина в Италию сгоняла и т.д. При желании и соответствующих ресурсах всё возможно. Другое дело, что парникам и танцорам намного проще. Одно дело взять сильную девочку или сильного мальчика в пару к своим, вроде бы как и свои специалисты и фигуристы при деле. И другое дело приехал сильный одиночник, местных от медалей и финансов отодвинул.
писали что главный тренер местных (казахов) снова Воронов, но я не проверял так ли это на деле.
Если Сергея снова пригласили, то видимо и переходы наших обговаривались.
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Ответ Алена Иванова
С одной стороны для Сони это хороший вариант либо у нас у неё шансов ноль. И допустим федерация отпускает. Но тогда вдруг например также Аделия Петросян решит выступать за Армению. И как ? Её не отпустят?; Хотя у нее есть 100 % попадание в тройку на ЧМ.
Надо только учитывать, что тренироваться придется за свой счет. А Адель сейчас в сборной. И кстати, она в числе первых претендентов на поездку за квотами, если вдруг случится чудо и нас допустят.
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У Самоделкиной появился шанс стать ЧМ и ЧЕ и поехать на ОИ
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Поэтому ее и не включила в сборную!
+4
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Ответ Лека-Лека
Вот и молодчина. У Соколовской ее капитально угробили. Желаю Сонечке восстановить все былое и блистать на мировой арене. И тренера поменять.
Так может она трениться то останется у Соколовкской, как Губанова у Рукавицына
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Казахстан это ЧЕ или ЧЧК? ЧЕ сейчас проще выиграть.
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