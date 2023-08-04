Софья Самоделкина планирует перейти в сборную Казахстана («Р-Спорт»)
Российская фигуристка Софья Самоделкина хочет перейти в команду Казахстана.
Об этом сообщает источник «Р-Спорта».
Федерация фигурного катания России (ФФКР) была уведомлена о желании Самоделкиной перейти в другую сборную, но на данный момент не дала на это разрешение.
16-летняя Самоделкина – победительница этапа Гран-при России, финала Кубка России среди юниоров. Она исполняла все виды четверных прыжков и тройной аксель.
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Девочка интересная, хотя в прошедшем сезоне пубер и Соколовская оставили Самоделкину на третьих ролях. Но даже в таком состоянии она будет лучшей в Казахстане и отберется на ЧЧК и ЧМ. Будем посмотреть.
Но странный выбор. Казахстан - это мимо ЧЕ, где у нее больше шансов, чем на ЧЧК.
Да и переход видимо затеян потому что исполнение квадов и акселя стало проблемным.
На скатингскорес у неё за время числится два чистых тулупа, сальховов побольше конечно, 3 попытки лутца и все они c q, один с падением, один на минус и один на +0.16 еще на ЮГП21.
Если Сергея снова пригласили, то видимо и переходы наших обговаривались.