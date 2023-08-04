Генич – Дзюбе о поцелуе с Уткиным: «Ты че, не целовался с мужиком никогда? Ты Азмуна ###### в раздевалке и еще рассказываешь мне»

Константин Генич вспомнил поцелуй с Василием Уткиным.

Генич и форвард «Локомотива» Артем Дзюба обсудили это в шоу «Ну, так нельзя, ###», которое ведут Дзюба и Леонид Слуцкий.

Генич: У меня по этому поцелую нет вопросов. Ну было и было, #####. Че, никто не целовался... ты че, не целовался, что ли, никогда с мужиком?

Дзюба: (качает головой).

Генич: Да харе, #####! Ну не, ну #####! Да без языков, а просто, #####, ну в губы!

Дзюба: Подожди, но вы-то сосались с языками!

Генич: Да ты че, ######## вообще, что ли, #####? У меня может быть живот, у меня, может быть, не будет волос на голове больше, #####, но я не пидор и я прекрасно вижу... а ты слепой...

Вот признание, #####: не было языков, просто поцелуй в губы! Я могу со Слуцким поцеловаться.

Дзюба: Короче, как было – Генич-то без языка, а Вася с языком. Он еще предъявляет: «ты че, ни разу с мужиками?..»

Генич: Да подожди ты, #####, ты гол забиваешь, ## ты!.. #####, ты ######, ты в раздевалке ###### Азмуна практически! И еще рассказываешь мне!

Слуцкий: Но без поцелуя!

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