Генич – Дзюбе о поцелуе с Уткиным: «Ты че, не целовался с мужиком никогда? Ты Азмуна ###### в раздевалке и еще рассказываешь мне»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Леонид Слуцкий Василий Уткин премьер-лига Россия Константин Генич Сердар Азмун контент Футбол

Константин Генич вспомнил поцелуй с Василием Уткиным.

Генич и форвард «Локомотива» Артем Дзюба обсудили это в шоу «Ну, так нельзя, ###», которое ведут Дзюба и Леонид Слуцкий.

Генич: У меня по этому поцелую нет вопросов. Ну было и было, #####. Че, никто не целовался... ты че, не целовался, что ли, никогда с мужиком?

Дзюба: (качает головой).

Генич: Да харе, #####! Ну не, ну #####! Да без языков, а просто, #####, ну в губы! 

Дзюба: Подожди, но вы-то сосались с языками!

Генич: Да ты че, ######## вообще, что ли, #####? У меня может быть живот, у меня, может быть, не будет волос на голове больше, #####, но я не пидор и я прекрасно вижу... а ты слепой...

Вот признание, #####: не было языков, просто поцелуй в губы! Я могу со Слуцким поцеловаться. 

Дзюба: Короче, как было – Генич-то без языка, а Вася с языком. Он еще предъявляет: «ты че, ни разу с мужиками?..» 

Генич: Да подожди ты, #####, ты гол забиваешь,  ## ты!.. #####, ты ######, ты в  раздевалке ###### Азмуна практически! И еще рассказываешь мне!

Слуцкий: Но без поцелуя!

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60 комментариев

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новость конечно интересная...
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Ответ Lokomotiv__1992
Кто смотрит этих деградантов? Сейчас люди ведутся на все потеряное мы покаление
Это точно, даже писать по - русски грамотно не научились...
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Коммент вы конечно удалите? Но отношение своё к этим ... я выражу. Все трое реальные дебилы
+51
-8
+43
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Кто смотрит этих деградантов? Сейчас люди ведутся на все потеряное мы покаление
+28
-9
+19
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Кто то смотрит эту рыгаловку еще и защищает мол это первое смешное шоу, где все открыто и смешно)
+9
-1
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Генич похоже даже глупее чем Дзюба
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Боже...
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Стыдно это читать.
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На сайте нужен фильтр по тэгам, чтобы вот этот насест не просачивался в ленту новостей
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А если серьёзно, ладно Дзюба, с ним давно всё понятно. Но, Генич и Слуцкий, взрослые мужики, уже внуки скоро пойдут, не бедствуют явно. Сколько им интересно дали, чтобы так позориться или они не считают, это чем то позорным? Или это со мной, что-то не так?
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Что по этому поводу думает Нагучев?
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как можно смотреть эту чушь?
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Какая же стыдоба вся эта шобла.
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Это точно комментатор федерального уровня, а не гопник из подворотни?:)
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Короче , язычники они )
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Спортс дошел до порно практически
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Новости которые мы заслужили...
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Передача - просто феерическое говно.
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кто не ставит решётки, тот ###ор
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Ответ DanielCarvalho
Кто то смотрит эту рыгаловку еще и защищает мол это первое смешное шоу, где все открыто и смешно)
Не смотря на всю общую тупость всего диалога, комментарий Слуцкого в конце действительно в точку. Меня улыбнуло.
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Ответ Sander Westerveld
Это точно, даже писать по - русски грамотно не научились...
))))
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Ответ Дмитрий Васин
Генич похоже даже глупее чем Дзюба
Он что не футболист что-ли?
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Господи какие они убогие.Называют себя креативными а на самом деле просто кретины.
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испанский стыд
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Как тонко и современно ....какой богатый русский язык.Простенько и со вкусом, в ногу со временем.
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