«Лейкерс» и Энтони Дэвис договорились о продлении контракта на 3 года и 186 млн долларов

Теги переходы Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

«Лейкерс» надолго сохранят звездного форварда Энтони Дэвиса.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, калифорнийский клуб и Дэвис договорились о продлении контракта на 186 миллионов долларов за 3 года.

В текущем контракте Дэвиса остаются два сезона. Продление вступит в силу в 2025 году.

В прошедшем сезоне НБА Дэвис набирал 25,9 очка, 12,5 подбора и 2,6 передачи за 34 минуты на паркете в среднем за матч.

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10 комментариев

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Кто бы что не говорил, но без Дэвиса эта команда уровня борьбы за ПИ, так что при всех рисках решение понятное.
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сиколько сиколько?
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Ответ yak __1
объясните пожалуйста зачем?! Леброн очевидно уйдёт через год в команду сына.Травматик останется на бешеном контракте без каких либо шансов на обмен...
Как раз наоборот, учитывая проблемы старшего сына, Брон может и задержаться в Лейкерс.
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отличный игрок отличная цена
все хорошо если только не будут мешать травмы
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умножили ровно на 3 сумму за последний год. Инфляция в ЗП есть - да, но и травмы тоже. Оптимально
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Мама дорогая! Это ж грабеж!!
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Хрустальные заводы навострились
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Ответ nicckk
сиколько сиколько?
Это макс, насколько я понимаю. 62 в среднем в год
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Ответ Stan WarHammer
Как раз наоборот, учитывая проблемы старшего сына, Брон может и задержаться в Лейкерс.
думаю это временно...организм тупо не справляется с ростом!Я как болельщик лейкерс вижу обмен брови на условного адебайо+хиро.Это будет сделка в долгую
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