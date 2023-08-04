«Лейкерс» и Энтони Дэвис договорились о продлении контракта на 3 года и 186 млн долларов

« » надолго сохранят звездного форварда .

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, калифорнийский клуб и Дэвис договорились о продлении контракта на 186 миллионов долларов за 3 года.

В текущем контракте Дэвиса остаются два сезона. Продление вступит в силу в 2025 году.

В прошедшем сезоне НБА Дэвис набирал 25,9 очка, 12,5 подбора и 2,6 передачи за 34 минуты на паркете в среднем за матч.