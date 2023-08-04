ЦСКА подписал контракт с вингером Узбекистана Файзуллаевым на 3 года с опцией продления
ЦСКА подписал контракт с узбекским хавбеком Аббосбеком Файзуллаевым на 3 года .
В соглашении предусмотрена опция продления.
«Добро пожаловать домой, Аббос! 🔴🔵» – говорится в телеграм-канале армейцев.
Ранее сообщалось, что московский заплатит за вингера сборной Узбекистана 500 тысяч евро.
Статистику 19-летнего игрока можно изучить здесь.
Фото: телеграм-канал ЦСКА.
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Фото с Бабаевым в канале есть - значит все официально )
Добро пожаловать в клуб, Аббос !
Хотя это было в далеком 2009 году.
Прям вижу, как фанаты Наполи прошлым летом строчили "когда-то из Реала приезжали, теперь из Батуми...".