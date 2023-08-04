ЦСКА подписал контракт с вингером Узбекистана Файзуллаевым на 3 года с опцией продления

Теги ЦСКА премьер-лига Россия трансферы Пахтакор высшая лига Узбекистан Аббосбек Файзуллаев Футбол

ЦСКА подписал контракт с узбекским хавбеком Аббосбеком Файзуллаевым на 3 года .

В соглашении предусмотрена опция продления. 

«Добро пожаловать домой, Аббос! 🔴🔵» – говорится в телеграм-канале армейцев. 

Ранее сообщалось, что московский заплатит за вингера сборной Узбекистана 500 тысяч евро.

Статистику 19-летнего игрока можно изучить здесь.

Фото: телеграм-канал ЦСКА. 

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58 комментариев

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Наконец-то это свершилось - трансфер на вход )
Фото с Бабаевым в канале есть - значит все официально )

Добро пожаловать в клуб, Аббос !
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Тут будет много разочарованных этим трансфером комментариев про «узбекского Месси»,но хочется поддержать парня.Добро пожаловать в КС семью!Будем надеется ,что парень действительно большой талант и заиграет не хуже чем тот же Хвича тогда в Рубине. Пожелаю удачи и избегать травм.
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+49
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Ответ Никита Королёв
Тут будет много разочарованных этим трансфером комментариев про «узбекского Месси»,но хочется поддержать парня.Добро пожаловать в КС семью!Будем надеется ,что парень действительно большой талант и заиграет не хуже чем тот же Хвича тогда в Рубине. Пожелаю удачи и избегать травм.
Но-но, звание узбекского Месси уже закреплено за Жасуром Жалолиддиновым.
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Ответ Кирилл
Наконец-то это свершилось - трансфер на вход ) Фото с Бабаевым в канале есть - значит все официально ) Добро пожаловать в клуб, Аббос !
последнее предложение звучит как оскорбление , у пацанов во дворе )
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Ответ Кирилл
Наконец-то это свершилось - трансфер на вход ) Фото с Бабаевым в канале есть - значит все официально ) Добро пожаловать в клуб, Аббос !
Я помню мы Странберга покупали за 500к и какого-то чечена за примерно столько же и это было так, трансферы на будущее, никто им не радовался и не считал важными, а сейчас вот, реально кто-то радуется, к чему мы пришли (
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Ну держитесь, Бабаев плёнку для фотоаппарата купил. Аббосу большой удачи в ЦСКА! 🔴🔵
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Ответ Dmitry Orlov
Но-но, звание узбекского Месси уже закреплено за Жасуром Жалолиддиновым.
а Месси называли аргентинским Жафаром Ирисметовым )))
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Кто же это? Это же Абосбек Файзулаев! Абосбек, Абосбек, Абосбек...
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Ответ Metalloid
Я помню мы Странберга покупали за 500к и какого-то чечена за примерно столько же и это было так, трансферы на будущее, никто им не радовался и не считал важными, а сейчас вот, реально кто-то радуется, к чему мы пришли (
Ну мы и Бийола брали за 400 тыс и как он спрогрессировал у нас
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+7
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Его разбудить забыли
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Ответ ЛеваяНогаХалка
А кто из ливерпуля приезжал?
Думаю, пользователь имеет ввиду про Марка Гонсалеса, который был в Ливерпуле, потом перешел в Бетис и оттуда уже в ЦСКА.
Хотя это было в далеком 2009 году.
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Ответ apossym
Когда-то из Ливерпуля приезжали. Теперь из пахтакора.
Ну что за глупость несусветная, хорошего футболиста можно откопать и в нигерийской Энимбе, если постараться. Что, мало было узбеков, которые здорово раскрылись в РПЛ и других похожих лигах?

Прям вижу, как фанаты Наполи прошлым летом строчили "когда-то из Реала приезжали, теперь из Батуми...".
+6
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Напомню что в лиге Узбекистана сейчас феерят некие Остон Урунов и Сильванус Нимели. Так что на месте коней многого бы не ждал
+6
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удачи пацану.!
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Ну наконец-то! Первый новичок есть, ждём чилийского напа.
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Остон Урунов V2.0?
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HERE WE GO 🔴🔵🔥🤟🇷🇺
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Можете закидать меня камнями, но мне кажется такие трансферы могут очень сильно помочь и ЦСКА и нашей лиге. Если мы будем пытаться перехватывать талантливых молодых футболистов своих стран и СНГ в частности. По факту трансфер беспроигрышный. Парню удачи!
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Первый пошел
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ну все трепещи зенит
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Финтарь нам нужен такой а не деревяные
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Посмотрим увидим.
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Ответ ЛеваяНогаХалка
А кто из ливерпуля приезжал?
Марк Гонсалез
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Импортозамещение подъехало
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Ответ masterwolw
Знаю его лично, как то рыбу ловили вместе летом, и он пришел в шарфе красно синем, причем жара была градусов 40, я говорю - брат ты чего, а он мне в ответ - ЦСКА всегда будет первым. Потом я в другую деревню переехал.
Ты потом не переехал, а проснулся .
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