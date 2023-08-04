ЦСКА подписал контракт с вингером Узбекистана Файзуллаевым на 3 года с опцией продления

ЦСКА подписал контракт с узбекским хавбеком Аббосбеком Файзуллаевым на 3 года .

В соглашении предусмотрена опция продления.

«Добро пожаловать домой, ! 🔴🔵» – говорится в телеграм-канале армейцев.

Ранее сообщалось, что московский заплатит за вингера сборной Узбекистана 500 тысяч евро.

Статистику 19-летнего игрока можно изучить здесь.

Фото: телеграм-канал ЦСКА.

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