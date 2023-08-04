«Барса» и «Аль-Ахли» согласовали трансфер Кессиэ за 15 млн евро
Хавбек «Барселоны» Франк Кессиэ продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Барса» и «Аль-Ахли Джидда» достигли устной договоренности о трансфере 26-летнего футболиста из Кот-д’Ивуара примерно за 15 миллионов евро.
Ожидается, что сделка будет подписана в течение нескольких часов, когда клубы сверят документы.
Кессиэ заключит с саудовским клубом контракт до 2026 года.
Франк прошлым летом перешел из «Милана» в «Барсу» на правах свободного агента. С каталонцами он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.
В 43 матчах за сине-гранатовых ивуариец забил 3 гола, отдал 3 ассиста и получил 6 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.
Добавим, что за «Аль-Ахли» будут играть Эдуар Менди, Роберто Фирмино, Рияд Марез, а тренером стал Маттиас Яйссле из «Ред Булл Зальцбург».
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И в центре есть ДеЙонг
Но игрок добротный
Пригодился бы практически любому клубу из ТОП 5 чемпов
Напомню, что год назад за него боролись топ-команды, но он поверил сладкому пению хави с лапортой и пошёл в барселону с понижением зп
Франку удачи и спасибо за гол Реалу
Арабы в очередной раз сделали хорошое подписание в свою лигу. Очень интересно за этим наблюдать.