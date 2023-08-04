«Барса» и «Аль-Ахли» согласовали трансфер Кессиэ за 15 млн евро

Хавбек «Барселоны» Франк Кессиэ продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

По данным инсайдера , «Барса» и « » достигли устной договоренности о трансфере 26-летнего футболиста из Кот-д’Ивуара примерно за 15 миллионов евро.

Ожидается, что сделка будет подписана в течение нескольких часов, когда клубы сверят документы.

заключит с саудовским клубом контракт до 2026 года.

Франк прошлым летом перешел из «Милана» в «Барсу» на правах свободного агента. С каталонцами он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.

В 43 матчах за сине-гранатовых ивуариец забил 3 гола, отдал 3 ассиста и получил 6 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.

Добавим, что за «Аль-Ахли» будут играть Эдуар Менди, Роберто Фирмино, Рияд Марез, а тренером стал Маттиас Яйссле из «Ред Булл Зальцбург».

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