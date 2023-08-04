«Барса» и «Аль-Ахли» согласовали трансфер Кессиэ за 15 млн евро

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Франк Кессиэ Фабрицио Романо Футбол

Хавбек «Барселоны» Франк Кессиэ продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Барса» и «Аль-Ахли Джидда» достигли устной договоренности о трансфере 26-летнего футболиста из Кот-д’Ивуара примерно за 15 миллионов евро.

Ожидается, что сделка будет подписана в течение нескольких часов, когда клубы сверят документы.

Кессиэ заключит с саудовским клубом контракт до 2026 года.

Франк прошлым летом перешел из «Милана» в «Барсу» на правах свободного агента. С каталонцами он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.

В 43 матчах за сине-гранатовых ивуариец забил 3 гола, отдал 3 ассиста и получил 6 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.

Добавим, что за «Аль-Ахли» будут играть Эдуар Менди, Роберто Фирмино, Рияд Марез, а тренером стал Маттиас Яйссле из «Ред Булл Зальцбург».

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35 комментариев

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Ответ Gunther86
Спасибо от фаната Юве!
Кстати тот же Маккени неплохо выглядил против Реала, его выбрали игроком матча
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Ответ Roman
Странно, что Барса его отдает. Намного сильнее распиаренных Педри и Гави
во что значит смотреть футбол жопой
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Ответ Roman
Странно, что Барса его отдает. Намного сильнее распиаренных Педри и Гави
У Барсы и так много игроков в центре, а продать игрока за 15 млн, которого взяли бесплатно всегда хорошо
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Ответ Roman
Странно, что Барса его отдает. Намного сильнее распиаренных Педри и Гави
В чем сильнее? В физическом плане или игровом?
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Ответ Roman
Странно, что Барса его отдает. Намного сильнее распиаренных Педри и Гави
просто этих поленьев никто не берет)
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Ответ Roman
Странно, что Барса его отдает. Намного сильнее распиаренных Педри и Гави
Ты видел как Педри обращается с мячем под прессингом?
0
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Ответ Roman
Странно, что Барса его отдает. Намного сильнее распиаренных Педри и Гави
Барса футбольный клуб а не клуб ММА
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Ответ JohnnyMulka
Не сильнее И в центре есть ДеЙонг Но игрок добротный Пригодился бы практически любому клубу из ТОП 5 чемпов
Не знаю кому он пригодился бы, но что-то особо не много желающих его купить, при том, что Барса явно не заламывает цену
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Ответ Roman
Странно, что Барса его отдает. Намного сильнее распиаренных Педри и Гави
Хахахахахах
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Ответ Roman
Странно, что Барса его отдает. Намного сильнее распиаренных Педри и Гави
Не сильнее
И в центре есть ДеЙонг
Но игрок добротный
Пригодился бы практически любому клубу из ТОП 5 чемпов
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Ответ Gunther86
Спасибо от фаната Юве!
Всегда пожалуйста 😎
0
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Ответ udiekemen
В Европе хоть кто-то останется?)
Кузяев
0
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Ответ Under
Кузяев
Захарян))) в Евразии
0
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Ответ udiekemen
В Европе хоть кто-то останется?)
Кокорин
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Ответ MESSIya
Выиграл 2 трофея, получил опыт и поехал на заработки. Спасибо за все
Однозначно это шаг назад, в спортивном плане ничего не изменится, но он поменял красивую город на пустыне
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Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Ещё один использованный и сразу же кинутый бчк игрок. Очень по-семейному. Напомню, что год назад за него боролись топ-команды, но он поверил сладкому пению хави с лапортой и пошёл в барселону с понижением зп
Его насильно покупали и насильно продают?
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Ответ rigobersong
Топ игрок, с хорошими сезонами в Милане 15 млн, Ман Сити школьников дороже продает, а потом удивляются, почему баланс в минусе:) Такой бред конечно, Кессие должен 50 минимум стоить:)
Все знают, что Барсе нужны деньги и никто 50 за него не даст
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Ответ rigobersong
Топ игрок, с хорошими сезонами в Милане 15 млн, Ман Сити школьников дороже продает, а потом удивляются, почему баланс в минусе:) Такой бред конечно, Кессие должен 50 минимум стоить:)
Стоимость обратно пропорциональна текущему окладу
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Топ игрок, с хорошими сезонами в Милане 15 млн, Ман Сити школьников дороже продает, а потом удивляются, почему баланс в минусе:) Такой бред конечно, Кессие должен 50 минимум стоить:)
0
0
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Спасибо от фаната Юве!
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В Европе хоть кто-то останется?)
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Так, рычажок
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Выиграл 2 трофея, получил опыт и поехал на заработки. Спасибо за все
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А что случилось с приложением,почему плюсы и минусы пропадают ?
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Взяли бесплатно. Хорошая сделка
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бесславный конец
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Ещё один использованный и сразу же кинутый бчк игрок. Очень по-семейному.
Напомню, что год назад за него боролись топ-команды, но он поверил сладкому пению хави с лапортой и пошёл в барселону с понижением зп
0
0
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Странно, что Барса его отдает. Намного сильнее распиаренных Педри и Гави
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Хороший и сильный игрок, мог бы вполне укрепить любой топ клуб Европы или хороший крепкий клуб уровня Тоттенхэма, Лиона, Лацио...
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отлично. дело в шляпе
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Ну конечно жаль, что так мало, но нужно учитывать положение Барсы
Франку удачи и спасибо за гол Реалу
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Приличный игрок. Писали, что даже Ливерпуль раздумывал подписать его в это ТО.

Арабы в очередной раз сделали хорошое подписание в свою лигу. Очень интересно за этим наблюдать.
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Топ трансфер для Барселоны.Выбили сумму за которую продали бы 30 ламасийских неликвидов. Лапорта гений
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Новый рычаг , чтоб заплатить по старому рычагу
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Ушёл в более сильную конкурентную лигу. Молодец.
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