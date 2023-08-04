Губерниев о Загитовой: «Ничто так не украшает ведущего, как чушь прекрасная и легкая лажа! Мы на том стоим! Непокобелимо!»

Теги телевидение сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Дмитрий Губерниев отреагировал на фразу Алины Загитовой в эфире.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию ответила на вопрос, следит ли за хоккеем: «Ну конечно. Это безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер».

«Эй, хватит цепляться к оговоркам Загитовой! Алина прекрасна!

Ничто так не украшает ведущего, как чушь прекрасная и легкая лажа! Мы на том стоим! НЕПОКОБЕЛИМО!» – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.

Комментатор «Матч ТВ» Минин о слове Загитовой «безызбежно»: «Это слово описывает процесс урбанизации деревни, когда изб не остается»

43 комментария

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Боюсь, подкол в последнем слове безизбежно не будет понят
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Безпокобелино
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Ответ AIBOLIT66
Вы бы для начала научились числительные склонять. Причём все, от ведущих Первого до Геберниевых всех мастей. Безызбежно то же самое что неизбежно, русский язык позволяет формировать слова. Надо ли там ставить Ы? Не уверен, но слово безысходность есть.
И к чему же их склонять?
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Слушайте, ну у Загитовой с дикцией и самоподачей явно проблемы. Та же Медведева намного лучше и органичнее это делает.
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Ответ Фрида Ремарк
Все там конспектируют что сказала Алина. Хорошо, что на других девочек настолько всем все равно, что они могут оговариваться, «пока вставаться не начнет» как Медведева, или как Щербакова на дне московского спорта с фразой: «хорошо, что вы все здесь сплочились». Это ведь оговорки у кого надо оговорки)) никто каждое слово на главную тащит, никакие матч-комментаторы не бегут в остроумии упражняться, никому не интересно.
Заговор против Алиначки, девааачки. как страшно жить
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То, что её рано или поздно напнут с телека, это безызбежно😁
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Ответ WatrikVLZ
Сказал какой то ноунэйм про олимпийскую чемпионку)
Увы, олимпийская чемпионка она не потому что владела идеальной прыжковой техникой, совершенным скольжением, безупречными вращениями и артистичностью.
Просто повезло..
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Ответ Morveena Bum
Боюсь, подкол в последнем слове безизбежно не будет понят
Ну он же не мог написать: непокоебимо
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Да он поэт.
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Да что ж такое!😂 Матч весь день комментирует одну оговорку, а Спортс усердно все постит
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Непокобелино.
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Ответ AIBOLIT66
Пятнадцатью тысячами тремястами восьмьюдесятью пятью рублями пенсии числительное можно склонить к сожительству.
Подсудное дело. Так-то. А ты думал. Вот то-то и оно. Ишь.
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Ответ АБZ 49
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Видимо они считают что нет слова безизбежно, а есть неизбежно🤷‍♀️!
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Ответ WatrikVLZ
Сказал какой то ноунэйм про олимпийскую чемпионку)
Загитову даже собственный тренер просил олимпийской чемпионкой не называть.
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Ну как же без "лучшего друга "Алины)))? Я вас огорчу, Дима: никакой лажи, стоит только открыть словарь Даля или Тришина. Такое слово в русском языке существует!.Согласна в одном: Алина всегда прекрасна, а интервью получилось добрым, непринуждённым и позитивным!
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Ответ Давай Так
И к чему же их склонять?
Пятнадцатью тысячами тремястами восьмьюдесятью пятью рублями пенсии числительное можно склонить к сожительству.
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Ответ Melnikov1968
По-моему кроме комментаторов Матч ТВ и Василия Уткина к ней никто не цепляется. Большинству все равно, что она там говорит.
Чёт они заволновались сильно.
Фантазировать стали.
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Ответ АБZ 49
Воот, оно что. Воот откуда ветер дует. Воот оказывается кто лучше. А послушать видио с Алиной на ютубе можно? Четко и нормально все прошло у Алины. На 7,45 мин есть слово "безИзбежно". Есть, есть такое слово.
Видео.
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Ответ Vladimir Galimov
Из Загитовой такая же ведущая, как и фигуристка: никакая.
Из глухой берлоги шестой год доносятся теперь уже едва различимые стоны странных особей, продолжающих бередить до сих гноящиеся раны.
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Ответ Vladimir Galimov
Из Загитовой такая же ведущая, как и фигуристка: никакая.
Сказал какой то ноунэйм про олимпийскую чемпионку)
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Она же татарка! И так хорошо говорит на русском. Не цепляйтесь за слова.
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Очешуительно, фандерфульно просто!
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Вы бы для начала научились числительные склонять.
Причём все, от ведущих Первого до Геберниевых всех мастей.
Безызбежно то же самое что неизбежно, русский язык позволяет формировать слова. Надо ли там ставить Ы? Не уверен, но слово безысходность есть.
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Как же такая новость и без непокобелимого...
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