Губерниев о Загитовой: «Ничто так не украшает ведущего, как чушь прекрасная и легкая лажа! Мы на том стоим! Непокобелимо!»
Дмитрий Губерниев отреагировал на фразу Алины Загитовой в эфире.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию ответила на вопрос, следит ли за хоккеем: «Ну конечно. Это безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер».
«Эй, хватит цепляться к оговоркам Загитовой! Алина прекрасна!
Ничто так не украшает ведущего, как чушь прекрасная и легкая лажа! Мы на том стоим! НЕПОКОБЕЛИМО!» – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.
Комментатор «Матч ТВ» Минин о слове Загитовой «безызбежно»: «Это слово описывает процесс урбанизации деревни, когда изб не остается»
Просто повезло..
Фантазировать стали.
Причём все, от ведущих Первого до Геберниевых всех мастей.
Безызбежно то же самое что неизбежно, русский язык позволяет формировать слова. Надо ли там ставить Ы? Не уверен, но слово безысходность есть.