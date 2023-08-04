Губерниев о Загитовой: «Ничто так не украшает ведущего, как чушь прекрасная и легкая лажа! Мы на том стоим! Непокобелимо!»

Дмитрий Губерниев отреагировал на фразу Алины Загитовой в эфире.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию ответила на вопрос, следит ли за хоккеем: «Ну конечно. Это безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер».

«Эй, хватит цепляться к оговоркам Загитовой! Алина прекрасна!

Ничто так не украшает ведущего, как чушь прекрасная и легкая лажа! Мы на том стоим! НЕПОКОБЕЛИМО!» – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.

Комментатор «Матч ТВ» Минин о слове Загитовой «безызбежно»: «Это слово описывает процесс урбанизации деревни, когда изб не остается»