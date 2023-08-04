Комментатор «Матч ТВ» Нагучев о слове Загитовой «безызбежно»: «В защиту Алины официально заявляю, что так говорить льзя»
Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев отреагировал на фразу Алины Загитовой в эфире.
Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию ответила на вопрос, следит ли за хоккеем.
«Ну конечно. Это безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер. Он следит, естественно, и на телевизорах у нас все время хоккей», – сказала Загитова в интервью на ютуб-канале хоккейного клуба «Сочи».
«В защиту Алины я официально заявляю, что так говорить льзя!!!» – написал Нагучев в телеграм-канале.
Да, более распространенная версия - неизбежно.