Комментатор «Матч ТВ» Нагучев о слове Загитовой «безызбежно»: «В защиту Алины официально заявляю, что так говорить льзя»

Теги сборная России женское катание Роман Нагучев Алина Загитова Фигурное катание

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев отреагировал на фразу Алины Загитовой в эфире.

Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию ответила на вопрос, следит ли за хоккеем. 

«Ну конечно. Это безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер. Он следит, естественно, и на телевизорах у нас все время хоккей», – сказала Загитова в интервью на ютуб-канале хоккейного клуба «Сочи».

«В защиту Алины я официально заявляю, что так говорить льзя!!!» – написал Нагучев в телеграм-канале. 

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мстительный, завистливый матч тв)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алиночка просто настолько талантлива, что обогащает русский язык новыми словами, а хейтеры этого не понимают😂 (сарказм)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну и правильно, язык - это динамическая система! Если нет такого слова, то можно сделать и все будут его употреблять, уж Алине-то можно, все-таки олимпийская чемпионка!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А это не нанесет дэмэджа брэнду зе матч тв ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Так-то более логично было бы "безльзя".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Это просто какой-то позор
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Загитова и Нагучев это Безызбежный дэмэдж
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Может хватит писать отдельные новости про каждый чих Алины Загитовой? Пусть делает что хочет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алиночка ходячая реклама хотя бы среднего образования
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Напомню, что это тот самый Нагучев, который расплакался, когда Дзюба назвал журналистов скучными и неинтересными
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Слово «безызбежно» существует, но редко используется. Собственно, и этот комментатор пишет, что использовать его «льзя», то есть можно.

Да, более распространенная версия - неизбежно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очень безобычный ответ!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Это говорит Нагучев со своим рашн лангуаге? Забавный индивид
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Боевой Бурят Путина
Алиночка просто настолько талантлива, что обогащает русский язык новыми словами, а хейтеры этого не понимают😂 (сарказм)
Ей просто все завидуют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Боевой Бурят Путина
Алиночка просто настолько талантлива, что обогащает русский язык новыми словами, а хейтеры этого не понимают😂 (сарказм)
Талантливее алиночки, только борцы с режимом, которые борются с ним на спортивном ресурсе в интернете
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий