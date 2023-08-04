Федерация фигурного катания России не хочет отпускать Самоделкину в сборную Казахстана («СЭ»)
ФФКР не хочет отпускать фигуристку Софью Самоделкину в сборную Казахстана.
Ранее стало известно о намерениях 16-летней фигуристки перейти в Казахстан. Сообщается, что она уже получила паспорт этой страны.
«Федерация не хочет отпускать фигуристку, которая входила в состав сборной России.
Сторона фигуристки требует ее отпустить, основываясь в том числе на кейсе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.
Одной из опций может быть финансовая компенсация, как в случае с танцорами, однако она не прописана юридически», – сообщил источник «Спорт-Экспресса».
В истории с переходом Дэвис и Смолкина хуже всех выглядят не они
Депутаты хотят, чтобы спортсмены платили при смене гражданства. Почему это плохая идея
с ней даже контракт по моему нельзя подписывать ,
решение должны принимать родители ребенка
Речь о спортивном гражданстве, если федерация не отпускает, то спортсмен обязан отсидеть карантин. Это делают не только у нас, в других сборных тоже.
Вы же не думаете что она собралась в академию Лизы Турсынбаевой ехать тренироваться?😂
Тутберидзе не может допустить, чтоб какие-то там Губановы и Самоделкины брали золото ЧЕ и ЧМ, а может и ОИ, пока ее фигуристки получают грибы и миллионы на Мордовских узорах.
Если и отпустят Самоделкину, то остальных уже нет, быстро сейчас разработают какой-нибудь закон и прикроют лавочку
Ладно бы уходила фигуристка с медалями какимито. А Софу федра всегда засовывала под своих блатных. Софа с 4 уси на подиум ЧР не попала. Даже в основу взрослой сборной РФ не взяли с 6 местом на ЧР.
Самоделкиной вообще терять нечего, кроме цепей (как у классика))). Медалей нет, шоу нет, контрактов, приглашений на какието мероприятия нет. Федра относится как к Золушке и засовывает под своих назначенок.
Софа, переходи за Казахстан выступать, уж тебе терять вообще нечего.
Самоделкина на последнем ЧР заняла 11 место.