Федерация фигурного катания России не хочет отпускать Самоделкину в сборную Казахстана («СЭ»)

Теги сборная России ФФКР сборная Казахстана женское катание Спорт-Экспресс Софья Самоделкина Фигурное катание

ФФКР не хочет отпускать фигуристку Софью Самоделкину в сборную Казахстана.

Ранее стало известно о намерениях 16-летней фигуристки перейти в Казахстан. Сообщается, что она уже получила паспорт этой страны. 

«Федерация не хочет отпускать фигуристку, которая входила в состав сборной России.

Сторона фигуристки требует ее отпустить, основываясь в том числе на кейсе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Одной из опций может быть финансовая компенсация, как в случае с танцорами, однако она не прописана юридически», – сообщил источник «Спорт-Экспресса». 

В истории с переходом Дэвис и Смолкина хуже всех выглядят не они

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43 комментария

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Если они ее не отпустят, это просто кошмар. Загубят жизнь молодой перспективной девочке. Сами же оценки ей придерживали. А теперь вдруг нужна стала?
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Отпустили уже Губанову, а та ЧЕ стала. Боятся, что и Самоделкина что-то выиграет существенное.
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Почему бы просто не подать в CAS на федерацию? Велика вероятность, что суд на сторону спортсменки встанет, да и казахи, как заинтересованная сторона, должны помочь
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«Сторона фигуристки требует ее отпустить, основываясь на кейсе Дэвис и Смолкина»-ну все, Самоделкина подписала себе приговор, в России ей точно не дадут кататься, теперь идти до конца
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как это не хочет отпустить 16 летнего ребенка?
с ней даже контракт по моему нельзя подписывать ,
решение должны принимать родители ребенка
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Хоть за что можно благодарить Диану и Дэвиса, так это за прецедент.
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Ответ Леди Брэкнелл
Отпустили уже Губанову, а та ЧЕ стала. Боятся, что и Самоделкина что-то выиграет существенное.
Губанову отпустили в более менее не людоедческие времена. Она последняя из магикан наверное.
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Беги, Лола, беги.
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А если поменять всех чиновников из Федерации фигурного катания России, может и спортсмены бежать перестанут.
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Интересно что теперь Чайковская скажет. Сами же ей третье место на ЧР не дали, зачем они ее держат?
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Вопрос. Если Соня получила казахское гражданство, то она же уже не гражданка РФ. В Казахстане двойное гражданство запрещено. А это значит Соня и в России не сможет выступать, так как юридически она уже не россиянка?
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Ответ Григ77
как это не хочет отпустить 16 летнего ребенка? с ней даже контракт по моему нельзя подписывать , решение должны принимать родители ребенка
Какой контракт, вы из какой темы пришли?😬из футбольной?
Речь о спортивном гражданстве, если федерация не отпускает, то спортсмен обязан отсидеть карантин. Это делают не только у нас, в других сборных тоже.
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Это было очевидно: всех холопов в стойло.
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Ответ Домоседов
Почему бы просто не подать в CAS на федерацию? Велика вероятность, что суд на сторону спортсменки встанет, да и казахи, как заинтересованная сторона, должны помочь
Как вы представляете ей потом тут тренироваться?
Вы же не думаете что она собралась в академию Лизы Турсынбаевой ехать тренироваться?😂
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Ни себе, ни людям!
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Федерация просто боится, что все побегут.. надо выходить из санкций каким-то образом.
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Ну Дэвисы в итоге отсидели карантин, хоть и втирали что «это не то что вы подумали».
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Интересно, как они смогут не отпустить гражданку Казахстана?)
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А для чего финансовая компенсация? Чтобы пораньше отпустили? Если всё равно сидеть будет карантин, то что собрались компенсировать?
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Федерация наша ничего не решает, они в прислужниках у Тутберидзе, вот и не отпускают.
Тутберидзе не может допустить, чтоб какие-то там Губановы и Самоделкины брали золото ЧЕ и ЧМ, а может и ОИ, пока ее фигуристки получают грибы и миллионы на Мордовских узорах.
Если и отпустят Самоделкину, то остальных уже нет, быстро сейчас разработают какой-нибудь закон и прикроют лавочку
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Я в шоке,отпустите девочку,она даже не в сборной сейчас. Кошмар какой-то.
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"И сам не ам и другим не дам"..

Ладно бы уходила фигуристка с медалями какимито. А Софу федра всегда засовывала под своих блатных. Софа с 4 уси на подиум ЧР не попала. Даже в основу взрослой сборной РФ не взяли с 6 местом на ЧР.

Самоделкиной вообще терять нечего, кроме цепей (как у классика))). Медалей нет, шоу нет, контрактов, приглашений на какието мероприятия нет. Федра относится как к Золушке и засовывает под своих назначенок.

Софа, переходи за Казахстан выступать, уж тебе терять вообще нечего.
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Дэвис и Смолкин нигде не выступали год, как и положено по правилам перехода. А Соня выступала. И ДС на медали не претендуют даже без россиян, а квадистка Соня вполне может дойти до самых высоких ступеней. Если уж Губанова ЧЕ стала с ее-то контентом
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Ожидаемо.Соне терпения.
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Это было ожидаемо. Очень жалко Соню.
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Ответ Orange carrot
Как вы представляете ей потом тут тренироваться? Вы же не думаете что она собралась в академию Лизы Турсынбаевой ехать тренироваться?😂
Я понятия не имею, что за академия и где она будет тренироваться, мне кажется, это её проблемы будут, нет?
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собаки на сене
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Ответ Здравый@смысл@
Потому что нельзя свиньей быть. Чистым хвост должен быть. Это чистая коммерция - федерация вкладывала деньги в подготовку, хочешь уйти - компенсируй
Так речь не про деньги даже, её просто не отпускают, так что большой вопрос, кто свинья в этой ситуации
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Ответ Orange carrot
Не путайте со спортивным гражданством
Она получила паспорт гражданина Казахстана. Или вы думаете, существует отдельный "спортивный" паспорт? Иметь двойное гражданство РФ-Казахстан нельзя.
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Ответ Lana Kazakova
Вопрос. Если Соня получила казахское гражданство, то она же уже не гражданка РФ. В Казахстане двойное гражданство запрещено. А это значит Соня и в России не сможет выступать, так как юридически она уже не россиянка?
Не путайте со спортивным гражданством
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Ответ tanya_1111
Интересно что теперь Чайковская скажет. Сами же ей третье место на ЧР не дали, зачем они ее держат?
Вы когда ЧР последний раз смотрели?
Самоделкина на последнем ЧР заняла 11 место.
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Ответ tanya_1111
Нет еще никакого закона, это только ДС непонятную сумму, непонятно за что отдали.
Это зарплата сборников. Они нигде не выступали, вот эти средства
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Ответ Домоседов
Так речь не про деньги даже, её просто не отпускают, так что большой вопрос, кто свинья в этой ситуации
Решения еще нет, напоминаю
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Ответ Здравый@смысл@
Потому что нельзя свиньей быть. Чистым хвост должен быть. Это чистая коммерция - федерация вкладывала деньги в подготовку, хочешь уйти - компенсируй
Нет еще никакого закона, это только ДС непонятную сумму, непонятно за что отдали.
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Ответ Девочка с севера
Ни себе, ни людям!
ИСУ, после того, как они поступили с нашей сборной - люди? С какого перепуга наша федра должна усиливать их убогие водокачки своими спортсменами? Я смотрю, кое-кто очень хочет, чтобы наши прекрасные соревнования превратились в водокачки типа исушных. Даже не мечтайте.
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Ответ Леди Брэкнелл
Отпустили уже Губанову, а та ЧЕ стала. Боятся, что и Самоделкина что-то выиграет существенное.
ЧМ или скорее ЧЧК.
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Отпустите Софью, ироды!
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Диша удружила федре, конечно. Теперь все скажут, что раз этих родных и любимых отпустили, то и остальных желающих давайте. И будут правы.
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В переход Дэвисов федру нужно каждый день тыкать носом.
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