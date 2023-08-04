Федерация фигурного катания России не хочет отпускать Самоделкину в сборную Казахстана («СЭ»)

ФФКР не хочет отпускать фигуристку Софью Самоделкину в сборную Казахстана.

Ранее стало известно о намерениях 16-летней фигуристки перейти в Казахстан. Сообщается, что она уже получила паспорт этой страны.

«Федерация не хочет отпускать фигуристку, которая входила в состав сборной России.

Сторона фигуристки требует ее отпустить, основываясь в том числе на кейсе и .

Одной из опций может быть финансовая компенсация, как в случае с танцорами, однако она не прописана юридически», – сообщил источник « ».

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