Уткин о Загитовой: «Слово «безызбежно» показывает лишь то, что она на самом деле ребенок. А вот почему она не взрослеет – это важно»

Василий Уткин назвал Алину Загитову ребенком.

Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию ответила на вопрос, следит ли за хоккеем.

«Ну конечно. Это безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер. Он следит, естественно, и на телевизорах у нас все время хоккей», – сказала фигуристка в интервью на ютуб-канале хоккейного клуба «Сочи».

«Об Алине Загитовой. Слово «безызбежно» у нее показывает лишь то, что она на самом деле ребенок. Новые слова чаще всего придумывают дети.

А вот почему она не взрослеет, к чему это может привести дальше, это вообще важно – потому что последствия могут быть как анекдотическими, так и драматическими...

Вот все это ужасно интересно. Но это совершенно не мое дело; понимаю это со всей возможной безызбежностью», – написал журналист и блогер в телеграм-канале.