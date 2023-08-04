Уткин о Загитовой: «Слово «безызбежно» показывает лишь то, что она на самом деле ребенок. А вот почему она не взрослеет – это важно»

Теги Василий Уткин сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Василий Уткин назвал Алину Загитову ребенком.

Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию ответила на вопрос, следит ли за хоккеем. 

«Ну конечно. Это безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер. Он следит, естественно, и на телевизорах у нас все время хоккей», – сказала фигуристка в интервью на ютуб-канале хоккейного клуба «Сочи».

«Об Алине Загитовой. Слово «безызбежно» у нее показывает лишь то, что она на самом деле ребенок. Новые слова чаще всего придумывают дети.

А вот почему она не взрослеет, к чему это может привести дальше, это вообще важно – потому что последствия могут быть как анекдотическими, так и драматическими...

Вот все это ужасно интересно. Но это совершенно не мое дело; понимаю это со всей возможной безызбежностью», – написал журналист и блогер в телеграм-канале. 

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21 комментарий

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величайший выдал базу
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Вася полез в домохозяйский омут
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Это всего лишь неграмотность и растерянность. Там было видно, что она всё интервью "плыла". Алина даже не догадалась минимально подготовиться по фактуре. Это просто непрофессионализм в той сфере, где она сейчас пытается работать. Думаю, ей помогут какие-нибудь платные курсы на тему журналистики, которые уберегут хотя бы от грубых ошибок.
+6
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Ответ 113k
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И безграмотности
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Ответ nicckk
Вася полез в домохозяйский омут
Для Васи этот омут - лужа 😏
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А зачем взрослеть если есть "связи" которые всё порешают за тебя, а твои преданные фанаты видят в тебе ребёночка ангелочка? Алина уверовала в свою богоизбранность благодаря домохозяйкам и ее вполне устраивает такая роль. Ну а Вася конечно полез на домохозяек, и теперь получит сполна))))
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Василий в своём репертуаре.
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На что это он намекает?🧐
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В каждом взрослом сидит ребёнок... Может для кого-то будет секретом, но многие более взрослые люди не взрослеют ( извиняюсь за тавтологию) и не умнеют, что более важно, на мой взгляд.
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почему жиртрес не похудеет - вот в чем вопрос
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Дико извиняюсь, а кому конкретно важно что Загитова взрослеет или нет? Её родителям, домохозяйкам спортса и Уткину?
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Когда спортсмены пытаются перейти в медиасферу, они должны хорошо готовиться, работать со специалистами по публичным выступлениям и логопедами. А не рассказывать про безбрежность.
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Ответ 113k
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Кто тебя заменил?
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Ответ Silent2006
Это всего лишь неграмотность и растерянность. Там было видно, что она всё интервью "плыла". Алина даже не догадалась минимально подготовиться по фактуре. Это просто непрофессионализм в той сфере, где она сейчас пытается работать. Думаю, ей помогут какие-нибудь платные курсы на тему журналистики, которые уберегут хотя бы от грубых ошибок.
Журналистика и без ошибок - явление невозможное😄
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Ответ Evgeny Trifonov
Вася, может лучше не взрослеть, а то потолстеешь, начнёшь пить. Потом засыпать на комментарии матча ЛЧ и падать со стула
Вася даже в дымину синий будет менее косноязычен, чем Загитова.))
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