Зарема Салихова: «Промес – главный медиа-актив РПЛ. Его обсуждают, боготворят, ему завидуют. На него как на Месси сейчас все смотрят»
Зарема Салихова назвала Квинси Промеса главным медиа-активом Мир РПЛ.
– Малком – топовый футболист. Но его отсутствие заметят только болельщики «Зенита»?
– Главный медиа-актив РПЛ сейчас – это Промес. Его обсуждают, критикуют, боготворят, ему завидуют.
Промес уже легенда. Квинси – это душа «Спартака». Мальчишки идут смотреть на него так же, как сейчас все смотрят на Месси в розовой форме.
Был ли Малком душой «Зенита»? Думаю, нет. Вот Дзюба – да, который по-прежнему самый трешовый футболист РПЛ.
Кстати, «Локомотив» сделал правильный пиар-ход: благодаря Дзюбе, все очень быстро забыли об эпохе немцев, – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Почему она вообще что-то комментирует? Потому что жена?
Но говорить, что на него ходят, как на Месси-бред.
Вопрос из разряда «Как вы относитесь к админресурсу Газпрома?». Интересно, у Спартачей один придворный журналист такие вопросы задаёт, или их несколько?
тут огромный простор для медиатворчеста))
Остальным на Промеса похрен, абсолютно. Обычный вингер.
Во даёт! Ахаха 🤣
Месси на самых топовых медиа ресурсах они сравнивают с Тейлор Свифт)
У них она там икона, бьет рекорды по продажам билетов в своем туре по США, а Месси бьет рекорды по первым местам в мировых трендах, опережая культовые премьеры фильмов.
Так вот, на американских каналах трансляции начинаются с вопроса кто Величайший - Месси или Тейлор Свифт)))
С футболистами Лео не сравнивают, говорят что после ЧМ 2022 в этом уже нет смысла.