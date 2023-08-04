Зарема Салихова: «Промес – главный медиа-актив РПЛ. Его обсуждают, боготворят, ему завидуют. На него как на Месси сейчас все смотрят»

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси болельщики Квинси Промес Малком Интер Майами Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова назвала Квинси Промеса главным медиа-активом Мир РПЛ.

Малком – топовый футболист. Но его отсутствие заметят только болельщики «Зенита»?

– Главный медиа-актив РПЛ сейчас – это Промес. Его обсуждают, критикуют, боготворят, ему завидуют.

Промес уже легенда. Квинси – это душа «Спартака». Мальчишки идут смотреть на него так же, как сейчас все смотрят на Месси в розовой форме.

Был ли Малком душой «Зенита»? Думаю, нет. Вот Дзюба – да, который по-прежнему самый трешовый футболист РПЛ.

Кстати, «Локомотив» сделал правильный пиар-ход: благодаря Дзюбе, все очень быстро забыли об эпохе немцев, – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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63 комментария

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Максимально странный комментарий от Заремы
Почему она вообще что-то комментирует? Потому что жена?
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кто те люди, что задают ей вопросы? почему ей, а не например Агине Алтынбаевой?
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Так Месси ещё не оскорбляли!
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Это что! Сейчас бы Пригожина в Медиалигу - все сайты бы непрерывно о нём писали…
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а он везёт свою повозку с того на этот берег? 😆
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Промес- один из лучших в России, после ухода бразила, скорее всего, лучший !
Но говорить, что на него ходят, как на Месси-бред.
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Ну да в спартаке уголовников любят...
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не всегда с годами приходит мудрость) тут совершенно наоборот)
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Да ладно вам, она права же. Посмотрите, как Промес забил Балтике. Вонзил мяч в ворота, воткнул просто! Красота!
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– Малком – топовый футболист. Но его отсутствие заметят только болельщики «Зенита»?

Вопрос из разряда «Как вы относитесь к админресурсу Газпрома?». Интересно, у Спартачей один придворный журналист такие вопросы задаёт, или их несколько?
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Ответ Topper_Harley_SPB
Промес там может активно шпилит ее втихаря от Федуха? ))))
Она нашла хороший рычаг и дёргает за него, как не хвалить то? Он добросовестно выполняет контракт.
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Ответ filippa
Комментарий удален модератором
Жалко, за неграмотность не штрафуют.
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согласен, мало в какой команде вообще в мире, не то,что в РПЛ, играет наркодиллер и бандит)
тут огромный простор для медиатворчеста))
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Как на сапогова, не прибедняйся уж. А вообще опять сказки от КБ, поножовщина в крови
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Зарема с утра бухает уже ?
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Промес конечно классный игрок, но Зарема явно лишнего болтает, кто боготворит, какой Месси?
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Скорая уже выехала к федуновской кухне.
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Она забыла добавить в конце «все болельщики спартака».

Остальным на Промеса похрен, абсолютно. Обычный вингер.
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Чё, прям как на Месси на Промеса смотрят?
Во даёт! Ахаха 🤣
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нет
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В этом и вся суть шапито в целом. Они именно медийно что-то да значат нынче. И там уже неважно что за медийность, будь то дрявые шлюпки в жёнах руководителей, которые принимают важные решения и позорят клуб, будь то мерзкие дельфины, стыдные смм, ну или вот уголовники-наркоманы. Всё хорошо, главное, чтоб шум был.
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Где он может быть лицом РПЛ? Чел провалился в Европе, потом убежал обратно в не самый сильный клуб посредственной лиги. Кому он хоть где-то нужен, объясните мне.
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Душа Зенита это Зенит, душа Спартака это Зарема.
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Ответ Pavllun
спартачи, вам не смешно? не стрёмно за нее?))
смешно, очень
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Ответ Давай Так
Она права. Он - лучшее, что случалось с РПЛ. Малкомы приходят и уходят...
Ну так и Промес уже успел и прийти, и уйти, и прийти обратно)
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Ответ Дмитрий Никифоров
– Главный медиа-актив РПЛ сейчас – это Безбородов))
внатуре, смешнее и интереснее следить за судейскими выходками и разборками, а не за галимой бей-беги игрой этих футболистов
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Ответ Ivan Balashov
Ну так и Промес уже успел и прийти, и уйти, и прийти обратно)
И это только подтверждает мои слова.
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Месси вроде только в футбол играет, без поножовщины и наркоты
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Мальчишки в Колумбии разве что фанатеют по Промесу
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Сейчас понял, что Квинси и Промес это один игрок. Я, конечно, не пристально слежу за рпл, но
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Тюкавин сильнее
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Согласен, я даже перечисляю ему часть своей зарплаты в знак уважения.
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– Главный медиа-актив РПЛ сейчас – это Безбородов))
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Ответ D17*MAD
не всегда с годами приходит мудрость) тут совершенно наоборот)
мудрость с годами?)
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Ответ Александр Жердин
Так Месси ещё не оскорбляли!
Ты просто не смотрел американское тв)
Месси на самых топовых медиа ресурсах они сравнивают с Тейлор Свифт)
У них она там икона, бьет рекорды по продажам билетов в своем туре по США, а Месси бьет рекорды по первым местам в мировых трендах, опережая культовые премьеры фильмов.
Так вот, на американских каналах трансляции начинаются с вопроса кто Величайший - Месси или Тейлор Свифт)))
С футболистами Лео не сравнивают, говорят что после ЧМ 2022 в этом уже нет смысла.
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Ответ Mark Safa
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ты профи в этом ?
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Ответ Eror2469
Соль
и меф
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Ответ Михаил Сафонов
Боготворишь уголовника?
А у тебя девочка на аватарке. И что?
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Ответ Давай Так
Она права. Он - лучшее, что случалось с РПЛ. Малкомы приходят и уходят...
Боготворишь уголовника?
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🤡
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Ответ и снова в дрова..
Как на Иисуса. Или хотя бы Анатолия Бышовца.
Да и цвет не тот. Не в тренде нынче белых превозносить. Лёнька вообще извиниться должен перед всеми чёрными, что он лучше, чем они. И должен раздать им свои награды.
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Ответ Pavllun
спартачи, вам не смешно? не стрёмно за нее?))
а че нам смешно и стремно ? говорит и говорит
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Он востребован в Европе, в Голландии ему хотят предоставить долгосрочный контракт
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Промес главный актив самой Заремы. Больше у неё ничего нет.
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Промес дилер Заремы по ходу. Прямые поставки на стол так сказать...
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Главный медиаактив рпл это все-таки сама Зарема
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Когда Промес вернется в Нидерланды, ему никто завидовать не будет
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Надеюсь, Зарема первая навестит его в трудовом лагере Голландии. Закомплексованные люди всегда говорят о чьей-то зависти не имея под своим утверждением никаких оснований .
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