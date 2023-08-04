Зарема Салихова: «Промес – главный медиа-актив РПЛ. Его обсуждают, боготворят, ему завидуют. На него как на Месси сейчас все смотрят»

Зарема Салихова назвала Квинси Промеса главным медиа-активом Мир РПЛ.

– – топовый футболист. Но его отсутствие заметят только болельщики «Зенита»?

– Главный медиа-актив РПЛ сейчас – это Промес. Его обсуждают, критикуют, боготворят, ему завидуют.

уже легенда. Квинси – это душа «Спартака». Мальчишки идут смотреть на него так же, как сейчас все смотрят на в розовой форме.

Был ли Малком душой « »? Думаю, нет. Вот Дзюба – да, который по-прежнему самый трешовый футболист .

Кстати, «Локомотив» сделал правильный пиар-ход: благодаря Дзюбе, все очень быстро забыли об эпохе немцев, – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER