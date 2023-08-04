Захарян не считает «Страсбур» хорошим местом для развития карьеры, а трансфер из него в «Челси» нереалистичен («Р-Спорт»)

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Динамо Москва Страсбур агенты Политика Р-Спорт Арсен Захарян Футбол

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не хочет переходить во французский «Страсбур».

Сообщалось, что предложение «Страсбура» действует до конца недели. «Динамо» готово продать 20-летнего хавбека за 12+3 млн евро.

«Сделка со «Страсбуром» по Захаряну вряд ли состоится. Французский клуб не ставит высоких спортивных задач, не играет в еврокубках и поэтому не выглядит хорошим местом для развития карьеры, а трансфер из него в «Челси» нереалистичен ввиду ситуации в мире – в Англии наверняка будут чинить препятствия переходу россиянина.

«Динамо» рассчитывает оставить за собой процент от дальнейшей перепродажи Захаряна – в истории со «Страсбуром» на эту сумму претендуют посредники.

Спрос на Захаряна в Европе высокий. Очевидно, что до закрытия трансферного окна будут более интересные предложения и для карьеры игрока, и для интересов клуба», – заявил РИА Новости источник, близкий к игроку.

Ранее стало известно, что «Динамо» не продало Захаряна «Страсбуру» за 11+2 млн евро из-за того, что агент Эрлинга Холанда, Рафаэла Пимента, участвующая в этой сделке, хотела себе 20% от суммы перепродажи российского футболиста. Затем информацию о требованиях агента опровергли.

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111 комментариев

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Все признаки типичного паспортиста. От игровых до ментальных
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То ли дело в Динамо спортивные задачи поставлены самые высокие.
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Все признаки типичного паспортиста. От игровых до ментальных
Больше всего поражает то, что им даже в голову не приходит, что можно проявить себя в Страсбуре и уйте на повышение.
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Ну сиди и жди трансфер из Динамо в Реал напрямую
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Ответ Сергей Орлов
Больше всего поражает то, что им даже в голову не приходит, что можно проявить себя в Страсбуре и уйте на повышение.
Ты упускаешь одну важную деталь: он не сможет себя проявить нигде, и не сможет потом уйти на повышение. Поэтому переходить надо сразу в именитую команду, чтоб потом рассказывать, как ты в Европе играл. Второго шанса не будет, дальше только Зенит.
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Я Арсен, и я хочу только в Реал или Барселону. Ну а нет, так я и в Динамо посижу, и тут неплохо кормят.

А потом будут истории в 25-30 лет, как за ним приходили гранды, но что-то не сложилось.

Вот типичный паспортный буратинка.
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Ответ Ричард Чейз
То ли дело в Динамо спортивные задачи поставлены самые высокие.
И даже таким задачам он не соответствует, судя по прошлому сезону. Так о чём вообще говорить?
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Французский клуб не ставит высоких спортивных задач, не играет в еврокубках и поэтому не выглядит хорошим местом для развития карьеры - золотые слова!!!
только динамо ставит высокие спортивные задачи и играет в еврокубках !
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Самомнение у российских игроков конечно зашкаливает. Головин после 1-2 сезонов в Монако на фоне остальных сборников выглядел футболистом иноземного происхождения (видение поля, владение мячом, передачи). Сейчас он один из лидеров 3-4 команды Лиги 1. Так вот у меня вопрос, с чего вдруг условный Захарян (подставить любого другого талантливого игрока) всерьез считает, что ему место в клубе с амбициозными задачами, еврокубками (в идеале ЛЧ)? Ваш уровень, для начала, с 7-го по последнее место в топ-5 лигах.
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Трансфер из Страсбура в Челси нереалистичен? Они в курсе вообще кто Страсбуром владеет?
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С уровнем игры Захаряна за последний год, ему в Страсбург нужно пешком идти, и радоваться, что им вообще интересуются в европейских чемпионатах
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В комментах уже развонялись, хотя очевидно, что мы не знаем, сколько у Захаряна на руках предложений и от каких клубов. Почему он должен соглашаться на Страсбург, если есть вариант с ПСВ, который играет в еврокубках? Мб Захарян хочет играть в более атакующий футбол в Нидерландах, а не в силовой во Франции? Ждите окончания ТО, и потом рассуждайте
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Ответ Vir_Cotto
И даже таким задачам он не соответствует, судя по прошлому сезону. Так о чём вообще говорить?
Ну я, кстати, насчет прошлого сезона не драматизировал бы – все-таки незрелым игрокам (а в РПЛ зрелость у футболистов, увы, наступает поздно) характерны качели. Но вот этот вот гонор в духе "фи, что еще за Страсбур" куда более показателен.
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Классика) Динамо ведь каждый год бьется за чемпионство и регулярно играет в еврокубках. Почему-то африканские, азиатские игроки готовы из второй лиги Норвегии или бельгийского аутсайдера пробивать себе дорогу, а эти пижоны хотят сразу в основу Реала.
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Кароче, ясно. Через годик в Зенит перейдет, просидит на скамейке и будет по арендам мотаться во всякие Рубины и Нижние Новгороды. Ну и пусть дальше сидит и не ноет. Оставаться в Динамо намного же лучше, ведь клуб всерьез борется за чемпионство. И довод про еврокубки вообще тупой. Российских команд в них вообще нет, в Страсбурге можно сезон поиграть и попытаться набить себе цену.
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А ведь даже Царь не брезговал Страсбуром в свое время)
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Скорее крайний Тикнизян готов из Локо реально заиграть латераля, чем Захарян уже второй год затухший (уж если бы разрывало на своей позиции, то было бы сто сказать, через пару лет иссякнет пыл, сядет уже на лавочку)...
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100500я фейк-новость про Захаряна, и под каждой шариковы и борцы с "паспортистами" остервенело поливают игрока)
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Все признаки типичного паспортиста. От игровых до ментальных
В комментарии все признаки критиканства, ведь ситуация в мире, действительно, серьезно изменилась. Не стоит забывать и о том, что прилично еще до закрытия трансферного окна, будет ярко играть, более интересные предложения могут поступить.
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Страсбур это вообще очень авантюрная по хорошему команда, вообще никогда не боится играть в атаку поэтому большинство их игр получаются супер результативные, то есть и много забивают и много пропускают, в теории молодой Захарян мог бы там статистику неплохую набить и его могли бы заметить еще больше и как трамплин это в целом не самый плохой вариант, вопрос лишь в деньгах, очевидно что Страсбур будет ему платить копейки, а молодой пацан привык уже к нормальному чеку в Динамо на понижение в таком возрасте не готов. Кузяев согласился за копейки бегать за Гавр потому что у него возраст, да и в целом он огромное время сидел на хорошей зарплате в Зените и денег очевидно поднакопил прилично, а Захарян еще нет
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Мало Захарян, мало-мало Захарян, я не вижу в ленте имена других армян
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Захарян правильно оценивает свои силы, и реалистичен в своих планах. Полностью поддерживаю Захаряна. Удачной игры в Динамо.
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Ну да, из французской лиги же вообще никто не уезжает в топ-клубы. То ли дело еще годик в Динаме поторчать, с футболом на уровне фнл, от которого все европейские скауты не отрываются.
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Ответ Олег Грачёв
В комментах уже развонялись, хотя очевидно, что мы не знаем, сколько у Захаряна на руках предложений и от каких клубов. Почему он должен соглашаться на Страсбург, если есть вариант с ПСВ, который играет в еврокубках? Мб Захарян хочет играть в более атакующий футбол в Нидерландах, а не в силовой во Франции? Ждите окончания ТО, и потом рассуждайте
от ПСВ такое же предложение, как от Лацио, бгг
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Чего ж тебе ещё надо, собака? (c)
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