Захарян не считает «Страсбур» хорошим местом для развития карьеры, а трансфер из него в «Челси» нереалистичен («Р-Спорт»)

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не хочет переходить во французский «Страсбур».

Сообщалось, что предложение « » действует до конца недели. «Динамо» готово продать 20-летнего хавбека за 12+3 млн евро.

«Сделка со «Страсбуром» по вряд ли состоится. Французский клуб не ставит высоких спортивных задач, не играет в еврокубках и поэтому не выглядит хорошим местом для развития карьеры, а трансфер из него в «Челси» нереалистичен ввиду ситуации в мире – в Англии наверняка будут чинить препятствия переходу россиянина.

«Динамо» рассчитывает оставить за собой процент от дальнейшей перепродажи Захаряна – в истории со «Страсбуром» на эту сумму претендуют посредники.

Спрос на Захаряна в Европе высокий. Очевидно, что до закрытия трансферного окна будут более интересные предложения и для карьеры игрока, и для интересов клуба», – заявил РИА Новости источник, близкий к игроку.

Ранее стало известно, что « » не продало Захаряна «Страсбуру» за 11+2 млн евро из-за того, что агент Эрлинга Холанда, Рафаэла Пимента, участвующая в этой сделке, хотела себе 20% от суммы перепродажи российского футболиста. Затем информацию о требованиях агента опровергли.

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