На Украине на Гинера завели уголовное дело

На Украине завели уголовное дело на Евгения Гинера.

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Государственным бюро расследований (ГБР) собрала доказательную базу по делу президента .

Российского бизнесмена, уроженца Харькова, обвиняют в том, что он входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России и после 24 февраля 2022 года как владелец российского АО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина» дал указание компании обеспечить бесперебойную поставку патронов.

Также утверждается, что является одним из бенефициаров группы компаний VS Energy International Ukraine, в которую входят Кировоградоблэнерго, Ровнооблэнерго, Черновцыоблэнерго, Житомироблэнерго, Херсоноблэнерго и ЭК Севастопольэнерго.

«Кроме того, используя аффилированные коммерческие структуры, Гинер владеет рядом гостиниц, металлургических заводов и торговых центров на территории нашего государства. Высший антикоррупционный суд рассматривает иск Министерства юстиции о конфискации соответствующих российских активов в пользу Украины.

В 2019 году Гинер построил в Севастополе и Симферополе две теплоэлектростанции, которые подключили к электросетям России. Тем самым он создал искусственную энергозависимость.

На основании собранных улик российскому олигарху сообщено об обвинениях в отношении него по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», – сказано в заявлении СБУ.

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