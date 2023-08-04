На Украине на Гинера завели уголовное дело

Теги ЦСКА Евгений Гинер Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия происшествия Политика Футбол

На Украине завели уголовное дело на Евгения Гинера.

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Государственным бюро расследований (ГБР) собрала доказательную базу по делу президента ЦСКА.

Российского бизнесмена, уроженца Харькова, обвиняют в том, что он входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России и после 24 февраля 2022 года как владелец российского АО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина» дал указание компании обеспечить бесперебойную поставку патронов.

Также утверждается, что Гинер является одним из бенефициаров группы компаний VS Energy International Ukraine, в которую входят Кировоградоблэнерго, Ровнооблэнерго, Черновцыоблэнерго, Житомироблэнерго, Херсоноблэнерго и ЭК Севастопольэнерго.

«Кроме того, используя аффилированные коммерческие структуры, Гинер владеет рядом гостиниц, металлургических заводов и торговых центров на территории нашего государства. Высший антикоррупционный суд рассматривает иск Министерства юстиции о конфискации соответствующих российских активов в пользу Украины.

В 2019 году Гинер построил в Севастополе и Симферополе две теплоэлектростанции, которые подключили к электросетям России. Тем самым он создал искусственную энергозависимость.

На основании собранных улик российскому олигарху сообщено об обвинениях в отношении него по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», – сказано в заявлении СБУ.

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51 комментарий

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Гинер, где ,####, боеприпасы?
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це Гiнер всё купив
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Лысый Бахмут захватил!
Это Гинер все купил!
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СБУ дело возбудил
Это Гинер не купил
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Ответ Richman95
Комментарий скрыт
В Гинера!
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Спортс спасибо тебе что постоянно употребляешь "НА".Это является маркером адекватности и правильной политической позиции😌
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Удачи чо, а так приходите с ордером )))
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Независимая Украина сама по себе это сплошной состав преступлений)
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"Искусственная энергозависимость" - этот прям как "хлопок" и "задымление"))
Я начинаю очень сильно отставать от новоп*дарского языка современных СМИ
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это Гинер всех бомбил
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Ответ Rio de Janeiro
Спортс спасибо тебе что постоянно употребляешь "НА".Это является маркером адекватности и правильной политической позиции😌
У меня деревня не так далеко от границы и старшее поколение ещё 30-х годов рождения и их родители ещё рожденное в царской России всегда говорили "на". И в исторической литературе используют "на" и только в последние годы отдельные личности нарочито используют "в".
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В общем просто ради отжать имущество на Украине
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Зауважал Евгения Ленноровича,а активы все его,еще в 2018 ахметов выкупил...
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уаф ещё молчит?
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Матерый преступник
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Ответ Kabardinka
На Украине. На Гинера. На завели.
Уголовное, на
Дело, на
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Ответ museum
На Зе когда заведут?)
Сразу после того, как Пу сьездит на курорт в нидерландские Гагры.
+4
-2
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Ну завели и завели. Какая разница?
+3
-1
+2
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Ответ Maxim Dyukanov
Спорт Ру, в чем "спортивная" составляющая этой новости?
президент ПФК ЦСКА?
+2
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Кассетная бомба?
Грязная бомба?
Танки Леопарды?
Нацистские парады?
Бандера герой?
На всю Европу вой?
Взорвать крымский мост?
Дать байдену под хвост?
+2
0
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На Зе когда заведут?)
+9
-8
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Ответ Rio de Janeiro
Спортс спасибо тебе что постоянно употребляешь "НА".Это является маркером адекватности и правильной политической позиции😌
Можешь объяснить, почему на?
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Гинер не все смог купить
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Ответ Артем Чабанов
"Искусственная энергозависимость" - этот прям как "хлопок" и "задымление")) Я начинаю очень сильно отставать от новоп*дарского языка современных СМИ
Боррель на днях заявил о том, что Россия создаёт у Африки зависимость от своего зерна.
Сейчас модно создавать зависимости.
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Теперь Гинер еще патриотичнее станет
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