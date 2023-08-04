«Феррари» создаст болид-2024 «с чистого листа» (It.motorsport)

Теги техника Феррари Ред Булл Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

«Феррари» планирует создать радикально новую машину к сезону-2024.

По информации It.motorsport.com, глава отдела шасси Энрико Кардиле и его подчиненные произведут болид с рабочим названием 676 «с чистого листа». Скудерия откажется от формы понтонов, которую избрала при переходе на новый технический регламент в 2022-м, в пользу решения «в стиле «Ред Булл». Отмечается, что при этом «Феррари» не будет заниматься прямым копированием у чемпионов «Формулы-1».

Болид станет первым, спроектированным после прихода Фредерика Вассера на пост руководителя команды. Французский специалист еженедельно проводит встречи с Кардиле и отвечающим за моторы Энрико Галтьери по поводу проекта 676.

«Легко предположить, что от [машины-2023] SF-23 в 2024-м останутся лишь несколько болтов», – пишет итальянское издание.

Таким образом, «Феррари» должна сохранить только силовую установку, разработка которой заморожена до 2026 года.

Ранее пилот Шарль Леклер утверждал, что новый болид не станет «совершенно другим по своей конструкции», хотя «речь не идет о полном переносе машины на следующий год».

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8 комментариев

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А предыдущие они делали поверх старых чертежей?) Тогда все понятно становится
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2024 год мимо :)
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Почему-то вспомнился чатланин Уэф, наблюдающий, как прораб прикуривает от КЦ.

Где. Мой. Валидол!!!
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Самовоз!
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помянем
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Уже страшно, но надежда в глубине души все же теплиться
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А раньше зачирикивали кальки Луиджи и Джузеппе?)
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пока Ньюи жив, никто не сделает ничего лучше. Можно было бы компенсировать двиглом, но оно у фур не лучше, чем Хонда. Из этого делаем вывод - до 2026 года РБ будут забирать обе чашки
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