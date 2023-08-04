«Феррари» создаст болид-2024 «с чистого листа» (It.motorsport)

«Феррари» планирует создать радикально новую машину к сезону-2024.

По информации It.motorsport.com, глава отдела шасси Энрико Кардиле и его подчиненные произведут болид с рабочим названием 676 «с чистого листа». Скудерия откажется от формы понтонов, которую избрала при переходе на новый технический регламент в 2022-м, в пользу решения «в стиле « ». Отмечается, что при этом «Феррари» не будет заниматься прямым копированием у чемпионов «Формулы-1».

Болид станет первым, спроектированным после прихода на пост руководителя команды. Французский специалист еженедельно проводит встречи с Кардиле и отвечающим за моторы Энрико Галтьери по поводу проекта 676.

«Легко предположить, что от [машины-2023] SF-23 в 2024-м останутся лишь несколько болтов», – пишет итальянское издание.

Таким образом, «Феррари» должна сохранить только силовую установку, разработка которой заморожена до 2026 года.

Ранее пилот утверждал, что новый болид не станет «совершенно другим по своей конструкции», хотя «речь не идет о полном переносе машины на следующий год».

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