Комментатор «Матч ТВ» Минин о слове Загитовой «безызбежно»: «Это слово описывает процесс урбанизации деревни, когда изб не остается»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Станислав Минин Winline Медиалига Медиафутбол

Станислав Минин отреагировал на фразу Алины Загитовой в эфире.

«Мне кажется, что слово «безызбежно» описывает процесс урбанизации деревни. Когда изб не остается.

Ну или возьмем Пушкина. Описание страны изобилия, в которой правит отверженный сын царя Салтана:

«Девки сыплют изумруд
В кладовые да под спуд.
Все в том острове богаты.
Изоб нет, везде палаты.
А сидит в нем князь Гвидон,
Он прислал тебе поклон!»

Остров князя Гвидона – безызбежный. Во всех смыслах. Царю Салтана не избежать встречи с сыном», – написал комментатор «Матч ТВ» и Winline Медиалиги.

Загитова о том, следит ли за хоккеем: «Это безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер»

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63 комментария

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Гениально.
+69
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Ответ Anna
Чет как-то несолидно соревноваться в остроумии взрослым дядям из-за ошибки девочки
Ну она в их профессию метит. Пусть тогда определится журналист она или просто девочка с ошибками.
+55
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Минин, как всегда, хорош)
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Загипёрлы это всегда отличный повод поржать
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Ответ АБZ 49
Алина ничего не писала. Писали спортс. Алина сказала "безизбежно" Есть на ю тубе на 7. 45 мин. данный материал.
То есть, вариант "безизбежно" в целом нормален, да?🤣Открою секрет, если уж и употреблять это слово, то именно через "ы". Это просторечие, оно не употребляется сейчас, но пишется оно именно так. А безИзбежно - это просто безграмотно со всех точек зрения.
+22
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А "интрапетируется" никого не смутило?
+22
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Ответ Reggi
Не, я конечно, всё понимаю - Алине очень нужно читать книги, расширять словарный запас и учиться грамотно формулировать свои мысли, но уж не косноязычным комментаторам с Матча над ней глумиться. Практически у каждого из них на репортаж можно столько перлов найти, что Розанов, светлая ему память, сгорел бы от стыда за таких коллег по цеху. Так что... Совершенствоваться нужно всем
Зачем ей совершенствоваться? Романа все устраивает. )))
+27
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Ответ АБZ 49
Алина ничего не писала. Писали спортс. Алина сказала "безизбежно" Есть на ю тубе на 7. 45 мин. данный материал.
Господи, ну учите вы русский язык, пожалуйста! Даже если бы слово "безызбежно" существовало, оно никак не могло бы писаться через "И", поскольку существует определённое правило, которое проходят в средней школе - в словах с приставкой, заканчивающейся на согласную, И меняется на Ы. БезЫсходность (корень - Исход), безЫмянный (корень - Имя), безЫдейный (корень - Идея).
Слово "безызбежно", конечно, интересное , но "безИзбежно" - это вопиющая неграмотность)
Минутка лингвистического ликбеза))
+14
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За такое могут и с МатчТВ попросить...
Наехал на легенду! :)
+13
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Ответ Reggi
Господи, ну учите вы русский язык, пожалуйста! Даже если бы слово "безызбежно" существовало, оно никак не могло бы писаться через "И", поскольку существует определённое правило, которое проходят в средней школе - в словах с приставкой, заканчивающейся на согласную, И меняется на Ы. БезЫсходность (корень - Исход), безЫмянный (корень - Имя), безЫдейный (корень - Идея). Слово "безызбежно", конечно, интересное , но "безИзбежно" - это вопиющая неграмотность) Минутка лингвистического ликбеза))
Фанаты Алины уникальны, они все пытаются убедить всех (и себя похоже тоже), что она знала это редкоиспользуемое наречие и употребила его правильно. Решила блеснуть, так сказать, красноречие) И конечно же она ни в коем случае не хотела сказать "неизбежно", нет-нет-нет)))
+10
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+9
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Ответ АБZ 49
Только скажите где Алина такое "безЫзбежно" написала? Она в беседе УПОТРЕБИЛА СЛОВО БЕЗИЗБЕЖНО.
"Бэз-ваз-мэз-дно! То есть, даром!"
+10
-1
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Не, я конечно, всё понимаю - Алине очень нужно читать книги, расширять словарный запас и учиться грамотно формулировать свои мысли, но уж не косноязычным комментаторам с Матча над ней глумиться. Практически у каждого из них на репортаж можно столько перлов найти, что Розанов, светлая ему память, сгорел бы от стыда за таких коллег по цеху.
Так что... Совершенствоваться нужно всем
+28
-20
+8
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Ответ Oleandra
Да, трясёт матч тв знатно)
Это они завидуют все дружно.
+11
-5
+6
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🤣🤣🤣🤣🤣 Это очень хорошо
+8
-2
+6
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Ответ Oleandra
Да, трясёт матч тв знатно)
Они просто развлекаются...
+7
-3
+4
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Ответ Anna
Чет как-то несолидно соревноваться в остроумии взрослым дядям из-за ошибки девочки
Анна, я конечно, всё понимаю, и, повторюсь, очень люблю ту девочку Алину, фигуристку, которая выиграла всё, но... Сейчас "девочке" 21 год, она намеренно, по доброй воле рада участвовать везде и всюду, ну и чему удивляться, если это обсуждают и временами посмеиваются? Особенно, если есть над чем.
Достоинств Алины как чемпионки никто не умаляет. Но ведь Алина уже не только чемпионка. Она профессиональная ведущая, заслуженная, с наградами. Почему бы людям не обсудить ее профессиональные качества на новом поприще?
+6
-2
+4
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Ответ Reggi
Какого Романа? Нагучева?🤔
того самого который друг Езе Марина
+6
-2
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Ответ Anneta28
Зачем ей совершенствоваться? Романа все устраивает. )))
Какого Романа? Нагучева?🤔
+8
-4
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Ответ Gemma157
А "интрапетируется" никого не смутило?
Это уже уровень сложнее, и здесь от Алины никто и не ждал правильного произношения.
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Ответ АБZ 49
Алина ничего не писала. Писали спортс. Алина сказала "безизбежно" Есть на ю тубе на 7. 45 мин. данный материал.
В соответствии с правилом после русской приставки без- в корне слов происходит чередование гласных и//ы.
+5
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Щас все комментаторы матч тв выйдут на свет, как мухи на ….. Потом же, при первой возможности будут эту несчастную всеми силами затаскивать в эфир
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Ответ Давай Так
Нагуглил и герой. Ну дела. А ведь ещё вчера ты даже не знал об этом. Вот уж действительно, век живи – век учись.
Пардон, конечно, вы в адеквате?) Я в отличие от некоторых, в школе училась в основном в то время, когда Гугла под рукой не было, и приходилось (не поверите!) слушать учителей, зубрить правила и читать (!) учебники и книги. Отсюда и запомнившееся правило, и автоматическая грамотность, спасибо книгам. А вы читаете что-то, кроме новостей о ФК, или вам безИзбежно не хватает времени на такое пустяковое занятие?😏
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Ответ Алексей Токарев
Это они завидуют все дружно.
Чему? ))
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А в словарях поискать не пробовали? Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/207842
P.S. Если что, я не про высказывание Алины (хотя PR ход, конечно, великолепный).
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Ответ Сергей Орлов
Минин, как всегда, хорош)
Большое спасибо.
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она просто раскрывает безмежность русского языка
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Ответ Алексей Токарев
Шлемоносице.
А, понял)
На название чешского города похоже, кстати ))
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Именно это и имела ввиду Загитова)
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Получается, Мутко возглавляет агентство по борьбе с безызбежностью?
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Ответ Reggi
Какого Романа? Нагучева?🤔
Она знает какого. С которым они одна семья.))
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Ответ Anna
Чет как-то несолидно соревноваться в остроумии взрослым дядям из-за ошибки девочки
Какой девочки???????? Ей уж на третий десяток!!!!!
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Ответ Oleg Olegov
Ну она в их профессию метит. Пусть тогда определится журналист она или просто девочка с ошибками.
Ну она точно не девочка...
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Ответ АБZ 49
Только скажите где Алина такое "безЫзбежно" написала? Она в беседе УПОТРЕБИЛА СЛОВО БЕЗИЗБЕЖНО.
и вообще она ангел 😇на колени все
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Ответ Oleg Olegov
Ну она в их профессию метит. Пусть тогда определится журналист она или просто девочка с ошибками.
Как бы не новость, что с грамотностью у нее проблемки, а они пытаются повысить самооценку что ли себе таким способом?
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Забавно, теперь в тексте новости каждому комментатору будут приписывать Медиалигу отдельно?)

Минин хоть комментировал её, интересно
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Коротко. Доступно. Понятно всё. Молодец Минин, и главное без укора в адрес человека.
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Очень благодарен Алиночке за отличное настроение на весь день.

Пойду в магазин полтора кило музык возьму, музыки разные, иногда попадаются громкие и мелодичные, их лучше в два пакета завернуть.

Успешная леди снова пробила дно, о котором не знал даже губка Боб.
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Ответ Алексей Мирутко
Загипёрлы это всегда отличный повод поржать
смеяться, честно говоря, уже даже не хочется, ибо она просто жертва собственных фанаток и не очень умелых пиарщиков.
не будь у неё такой армии токсичных домохозяев, её пёрлы и кринжовые действия привлекали бы куда меньше внимания и хейта.
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Ответ Куруш
А в словарях поискать не пробовали? Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866 https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/207842 P.S. Если что, я не про высказывание Алины (хотя PR ход, конечно, великолепный).
https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE&from=ru&to=xx&did=enc2p&stype=

Но она сказала слово которого нет
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