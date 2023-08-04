Комментатор «Матч ТВ» Минин о слове Загитовой «безызбежно»: «Это слово описывает процесс урбанизации деревни, когда изб не остается»
Станислав Минин отреагировал на фразу Алины Загитовой в эфире.
«Мне кажется, что слово «безызбежно» описывает процесс урбанизации деревни. Когда изб не остается.
Ну или возьмем Пушкина. Описание страны изобилия, в которой правит отверженный сын царя Салтана:
«Девки сыплют изумруд
В кладовые да под спуд.
Все в том острове богаты.
Изоб нет, везде палаты.
А сидит в нем князь Гвидон,
Он прислал тебе поклон!»
Остров князя Гвидона – безызбежный. Во всех смыслах. Царю Салтана не избежать встречи с сыном», – написал комментатор «Матч ТВ» и Winline Медиалиги.
Загитова о том, следит ли за хоккеем: «Это безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер»
Слово "безызбежно", конечно, интересное , но "безИзбежно" - это вопиющая неграмотность)
Минутка лингвистического ликбеза))
Наехал на легенду! :)
Так что... Совершенствоваться нужно всем
Достоинств Алины как чемпионки никто не умаляет. Но ведь Алина уже не только чемпионка. Она профессиональная ведущая, заслуженная, с наградами. Почему бы людям не обсудить ее профессиональные качества на новом поприще?
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/207842
P.S. Если что, я не про высказывание Алины (хотя PR ход, конечно, великолепный).
На название чешского города похоже, кстати ))
Минин хоть комментировал её, интересно
Пойду в магазин полтора кило музык возьму, музыки разные, иногда попадаются громкие и мелодичные, их лучше в два пакета завернуть.
Успешная леди снова пробила дно, о котором не знал даже губка Боб.
не будь у неё такой армии токсичных домохозяев, её пёрлы и кринжовые действия привлекали бы куда меньше внимания и хейта.
Но она сказала слово которого нет