Комментатор «Матч ТВ» Минин о слове Загитовой «безызбежно»: «Это слово описывает процесс урбанизации деревни, когда изб не остается»

Станислав Минин отреагировал на фразу Алины Загитовой в эфире.

«Мне кажется, что слово «безызбежно» описывает процесс урбанизации деревни. Когда изб не остается.

Ну или возьмем Пушкина. Описание страны изобилия, в которой правит отверженный сын царя Салтана:

«Девки сыплют изумруд

В кладовые да под спуд.

Все в том острове богаты.

Изоб нет, везде палаты.

А сидит в нем князь Гвидон,

Он прислал тебе поклон!»

Остров князя Гвидона – безызбежный. Во всех смыслах. Царю Салтана не избежать встречи с сыном», – написал комментатор «Матч ТВ» и Winline Медиалиги.

Загитова о том, следит ли за хоккеем: «Это безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер»