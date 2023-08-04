Алексей Швед склоняется к переходу в китайский чемпионат

Теги возможные переходы ЦСКА Алексей Швед чемпионат Китая Единая лига ВТБ Баскетбол

Защитник Алексей Швед рассказал о том, что планирует подписать контракт с одним из китайских клубов.

«Мне кажется, что все нормально. На этой неделе мы предметно общаемся с китайским клубом. Это уже третье предложение из чемпионата CBA. Первые два мы отклонили. Посмотрим, удастся ли договориться сейчас. Что касается Лиги ВТБ, то мы также разговаривали с несколькими командами, но не услышали ничего интересного.

Китай? Мне это интересно. Новая страна, новый чемпионат. В Китае выступают многие известные игроки. Плюс там довольно короткий сезон, который заканчивается в конце февраля – начале марта. После этого можно отдыхать или подписать контракт под плей-офф в одном из европейских чемпионатов. Так что Китай – хороший вариант со всех сторон», – заявил Швед.

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6 комментариев

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Деньги у русских кончились, и швед поехал к китайцам.
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подписаться под плей-офф в Европе. серьёзно?
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Ответ пердак
Там пахать надо будет, ради 16 очков в среднем платить не будут
Смотрел не раз китайскую лигу. Там все построено на нападении, все в угоду зрителям. Защита там отсутствует как класс, скажем счёт 70:68 там не увидишь, все счета в стиле 105:94 и т.д. Все это идеально вписывается под Алексея, должен зайти в лигу без защиты как влитой. Свои 23-24 очка Швед там точно будет набирать.
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Там пахать надо будет, ради 16 очков в среднем платить не будут
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Ответ Maturmalai
Деньги у русских кончились, и швед поехал к китайцам.
если смотреть сколько было подписаний в это межсезонье, то точно нет. самая большая проблема, это поздний выход на рынок СА, особенно учитывая то, что все думали что он точно переподпишется с ЦСКА
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