Комментатор «Матч ТВ» Нагучев о реакции на его пост про Загитову: «Ко мне пришли людоеды, которые почему-то пожелали мне смерти»
Комментатор «Матч ТВ» пожаловался на реакции пользователей соцсетей после слов о Загитовой.
Ранее комментатор Роман Нагучев опубликовал пост об олимпийской чемпионке Алине Загитовой, использовавшей слово «безызбежно» в эфире на ТВ: «В защиту Алины я официально заявляю, что так говорить льзя!!!» Этот пост Нагучева в телеграм-канале собрал более 30 тысяч негативных реакций в виде эмодзи.
«На этом канале время от времени возникает психоделический повод провести урок родного языка. В прошлый раз автора канала хотели посадить на кол те, кто верует в то, что фамилия Бензема не склоняется. Золя и Дюма точно не склоняются, остальные подчиняются некоторым правилам. Изучите.
Сегодня Алина Загитова вытащила из сундука русской словесности «безызбежно», я постарался иронично ответить, что «так льзя» и ко мне пришли людоеды, которые почему-то пожелали мне смерти или для начала выиграть Олимпиаду, а потом чет там в адрес чемпионки вякать. Жаль, но я живу жизнь, а не только смотрю круглосуточное фигурное катание и не смогу ответить тем же. Я хорошо воспитан.
А вот Алину я действительно защищал, как мог. Слово «льзя» существует в старославянском языке и означает, ясное дело, «можно». Слово «безизбежно (именно через «и» почему-то) многие заметные авторы тоже используют в понятном значении «неизбежно» в своих материалах.
Так что, фэны фигкатания, я не понимаю, что тут было обидного? Обидно, что у меня такая манера изложения? Ну извините, такой уж я человек. Коллега Безценко (на «Матч ТВ» работает комментатор Александр Неценко – Sports.ru) это только подтвердит.
Кстати, я пытлив, и загуглил слово «безизбежно». Гугл определил так (Нагучев показал скрин перевода с македонского на русский язык – Sports.ru). Я ни при чем», – написал Нагучев в телеграм-канале.
просто за последние 20 с лишним лет целенаправленно взращено целое поколение таких людей. нетерпимых ко всему, что хоть немного отличается от их ценностей. злых, жестоких, кровожадных. поколение зверей.
любому мыслящему человеку это ясно уже давно. а теперь, когда с войны начинают возвращаться реабилитированные отморозки, наступает полный *****ц. и это, к сожалению, безызбежно(
Самое главное теперь начать агитировать за введение Фан Айди на фигурке.
Ты недооцениваешь влияние темной силы))