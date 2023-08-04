Комментатор «Матч ТВ» Нагучев о реакции на его пост про Загитову: «Ко мне пришли людоеды, которые почему-то пожелали мне смерти»

Комментатор «Матч ТВ» пожаловался на реакции пользователей соцсетей после слов о Загитовой.

Ранее комментатор Роман Нагучев опубликовал пост об олимпийской чемпионке Алине Загитовой, использовавшей слово «безызбежно» в эфире на ТВ: «В защиту Алины я официально заявляю, что так говорить льзя!!!» Этот пост Нагучева в телеграм-канале собрал более 30 тысяч негативных реакций в виде эмодзи.

«На этом канале время от времени возникает психоделический повод провести урок родного языка. В прошлый раз автора канала хотели посадить на кол те, кто верует в то, что фамилия Бензема не склоняется. Золя и Дюма точно не склоняются, остальные подчиняются некоторым правилам. Изучите.

Сегодня Алина Загитова вытащила из сундука русской словесности «безызбежно», я постарался иронично ответить, что «так льзя» и ко мне пришли людоеды, которые почему-то пожелали мне смерти или для начала выиграть Олимпиаду, а потом чет там в адрес чемпионки вякать. Жаль, но я живу жизнь, а не только смотрю круглосуточное фигурное катание и не смогу ответить тем же. Я хорошо воспитан.

А вот Алину я действительно защищал, как мог. Слово «льзя» существует в старославянском языке и означает, ясное дело, «можно». Слово «безизбежно (именно через «и» почему-то) многие заметные авторы тоже используют в понятном значении «неизбежно» в своих материалах.

Так что, фэны фигкатания, я не понимаю, что тут было обидного? Обидно, что у меня такая манера изложения? Ну извините, такой уж я человек. Коллега Безценко (на «Матч ТВ» работает комментатор Александр Неценко – Sports.ru) это только подтвердит.

Кстати, я пытлив, и загуглил слово «безизбежно». Гугл определил так (Нагучев показал скрин перевода с македонского на русский язык – Sports.ru). Я ни при чем», – написал Нагучев в телеграм-канале.