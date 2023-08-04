Комментатор «Матч ТВ» Нагучев о реакции на его пост про Загитову: «Ко мне пришли людоеды, которые почему-то пожелали мне смерти»

Теги Карим Бензема сборная России женское катание Александр Неценко Роман Нагучев Алина Загитова Фигурное катание

Комментатор «Матч ТВ» пожаловался на реакции пользователей соцсетей после слов о Загитовой.

Ранее комментатор Роман Нагучев опубликовал пост об олимпийской чемпионке Алине Загитовой, использовавшей слово «безызбежно» в эфире на ТВ: «В защиту Алины я официально заявляю, что так говорить льзя!!!» Этот пост Нагучева в телеграм-канале собрал более 30 тысяч негативных реакций в виде эмодзи.

«На этом канале время от времени возникает психоделический повод провести урок родного языка. В прошлый раз автора канала хотели посадить на кол те, кто верует в то, что фамилия Бензема не склоняется. Золя и Дюма точно не склоняются, остальные подчиняются некоторым правилам. Изучите.

Сегодня Алина Загитова вытащила из сундука русской словесности «безызбежно», я постарался иронично ответить, что «так льзя» и ко мне пришли людоеды, которые почему-то пожелали мне смерти или для начала выиграть Олимпиаду, а потом чет там в адрес чемпионки вякать. Жаль, но я живу жизнь, а не только смотрю круглосуточное фигурное катание и не смогу ответить тем же. Я хорошо воспитан.

А вот Алину я действительно защищал, как мог. Слово «льзя» существует в старославянском языке и означает, ясное дело, «можно». Слово «безизбежно (именно через «и» почему-то) многие заметные авторы тоже используют в понятном значении «неизбежно» в своих материалах.

Так что, фэны фигкатания, я не понимаю, что тут было обидного? Обидно, что у меня такая манера изложения? Ну извините, такой уж я человек. Коллега Безценко (на «Матч ТВ» работает комментатор Александр Неценко – Sports.ru) это только подтвердит.

Кстати, я пытлив, и загуглил слово «безизбежно». Гугл определил так (Нагучев показал скрин перевода с македонского на русский язык – Sports.ru). Я ни при чем», – написал Нагучев в телеграм-канале.

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161 комментарий

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Наконец-то еще кто-то публично и открыто говорит об отбитых фанатов, желающих смерти любому, кто хоть что-то критичное написал в адрес их любимки.
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Это добрые любители фигурного катания, женщины 40-60 лет.
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Ответ Ливия
Наконец-то еще кто-то публично и открыто говорит об отбитых фанатов, желающих смерти любому, кто хоть что-то критичное написал в адрес их любимки.
дело не в отбитых фанатах отдельно взятой любимки. это капля в море. маленький, но репрезентативный срез общества.
просто за последние 20 с лишним лет целенаправленно взращено целое поколение таких людей. нетерпимых ко всему, что хоть немного отличается от их ценностей. злых, жестоких, кровожадных. поколение зверей.
любому мыслящему человеку это ясно уже давно. а теперь, когда с войны начинают возвращаться реабилитированные отморозки, наступает полный *****ц. и это, к сожалению, безызбежно(
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Рома познал силу удивительных почитателей фигурного катания. По части агрессии фанаты Фенербахче, Фейеноорда и Партизана вместе взятые и рядом не стоят с загитовцами, медведевцами и прочими трусовцами. Там просто недостижимый турбо уровень неадекватности.
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🤣 загиботы в деле
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Ответ Ливия
Наконец-то еще кто-то публично и открыто говорит об отбитых фанатов, желающих смерти любому, кто хоть что-то критичное написал в адрес их любимки.
Рискуя быть заклеймëнным как женоненавистник предположу что это как правило экзальтированные дамы средних лет, боготворящие всех юных фигуристок, и поэтому готовые уничтожить любого кто позволит хоть минимальный негатив в их адрес. Мне уже неоднократно доставалось за подобное.
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Это домохозяйки. Они еще хуже.
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Кстати, была когда-то популярна рубрика, когда пожилые женщины из Одноклассников желают зла, обычно скриншоты либо на двачах постили, либо в шоу "Класс народа", там дамы бальзаковского возраста с милыми аватарами с религиозной тематикой или со своими внуками, писали адские проклятия и пожелания кар небесных
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+39
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Ответ R Air
Это добрые любители фигурного катания, женщины 40-60 лет.
C февраля 22 года я убедился на собственном примере, что наши женщины 40-60 лет, самые ужасные и кровожадные люди. К сожалению, нет в этом ничего удивительного.
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Вполне обычные фанатики Загитовой. Глупые, злобные, кидаются на всех, очень любят переводить стрелки и пытаться максимально оскорбить неугодных
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Картина маслом - Роман Нагучев знакомится с ультрас фигурного катания.

Самое главное теперь начать агитировать за введение Фан Айди на фигурке.
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теги: Карим Бензема
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Тащемта, чего удивляться, фигурное катание - это аудитория телевизора, так что пожелания смерти - это от них вполне ожидаемо
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+26
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Ответ Домоседов
Кстати, была когда-то популярна рубрика, когда пожилые женщины из Одноклассников желают зла, обычно скриншоты либо на двачах постили, либо в шоу "Класс народа", там дамы бальзаковского возраста с милыми аватарами с религиозной тематикой или со своими внуками, писали адские проклятия и пожелания кар небесных
так у Загитовой именно такие. Пожилые женщины с виду приличные. У всех остальных фигуристов в основном молодежь в фанатах, и они как раз миролюбивые все.
+31
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Ответ Ритт
так у Загитовой именно такие. Пожилые женщины с виду приличные. У всех остальных фигуристов в основном молодежь в фанатах, и они как раз миролюбивые все.
Да я вообще в целом считаю, что у фигурного катания довольно специфическая публика, ладно девочки-подростки, которые себя ассоциируют с фигуристками или которым фигуристы нравятся - это ок, но вот нереализованный материнский инстинкт, который они пытаются через всех этих липницких сублимировать - это прям страшно
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Ответ Дмитрий Воронцов
C февраля 22 года я убедился на собственном примере, что наши женщины 40-60 лет, самые ужасные и кровожадные люди. К сожалению, нет в этом ничего удивительного.
факты. зайти в почти любой z-канал, там самые людоедские комментарии как раз от них
+23
-4
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теперь ходи и оглядывайся, они точат на тебя коньки🤣
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это ещё повезло )
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Добро пожаловать в загитоленд😅там такие добрые люди
+22
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Вот так фанатки фигкатания узнали про Нагучева и подняли охват его каналу 😅
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Увы, фанаты Загитовой действительно способны на такое..
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Ответ Назар Игорь
Рискуя быть заклеймëнным как женоненавистник предположу что это как правило экзальтированные дамы средних лет, боготворящие всех юных фигуристок, и поэтому готовые уничтожить любого кто позволит хоть минимальный негатив в их адрес. Мне уже неоднократно доставалось за подобное.
это удивительный феномен, сам подмечал, что обычно самые злые и людоедские вещи в интернете пишут женщины в возрасте примерно от 40 лет. и это касается не только фигурного катания, а в принципе.
+12
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Фигкатание - это очень точно про этот вид спорта, как он есть сейчас)
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Хех, чувак)
Ты недооцениваешь влияние темной силы))
+8
0
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Нет ничего страшнее армии домохозяек..
+15
-7
+8
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