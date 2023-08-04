Комментатору «Матч ТВ» Нагучеву поставили более 30 тысяч отрицательных реакций на посте про Загитову: «Фигурное катание по уровню ада уделывает медиафутбол»

Теги сборная России женское катание Роман Нагучев Алина Загитова Winline Медиалига Медиафутбол

Роман Нагучев получил большое количество отрицательных реакций на посте про Алину Загитову.

«Пока фигурное катание по уровню ада уделывает медиафутбол в одну калитку. Обожаю», – написал комментатор «Матч ТВ» и Winline Медиалиги.

Ранее Нагучев отреагировал на высказывание Загитовой в эфире: «В защиту Алины я официально заявляю, что так говорить льзя!!!».

Фото: телеграм-канал Романа Нагучева

Комментатор «Матч ТВ» Нагучев о слове Загитовой «безызбежно»: «В защиту Алины официально заявляю, что так говорить льзя»

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43 комментария

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Если бы Загитова записала короткое сториз со словами «Ребята, действительно такого слова нет, спасибо, что поправили". Инцидент был бы не просто исчерпан, но и добавил очки к репутации.

Что делает Загитова: Надулась и молчит как обиженный ребёнок.
Что делают Загиботы: Трансформируемся, все на защиту королевы
Что делают все остальные: Ржут
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Господи, мужик ты типа не ради хайп делал этот пост про загитову теперь строишь из себя святую простоту. Ты хотел хайпа, ты его получил, какие проблемы? Сдается мне ты и знать не знал кто это такая.
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Пишут негатив о фигуристках футбольные болелы. Они так выплескивают накопившиеся негатив от футбола.
А фигурное красивийшейся вид спорта.
Высококоординационный.
Самый зрелищный вид спорта.
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Взрослый мужик не упустил возможность поглумиться над необразованной девочкой. Комментаторы Матч ТВ сплошь обладатели small dick energy
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Какой-то страшненький, судя по всему закомплексованный мужичонка счел возможным проехаться по Алине.
Смысла нет.
Алина юна, но достигла в жизни очень многого. Такого, чего этому Нагучеву в его 37 лет и не снилось. Как спортсмен не состоялся, по специальности тоже, как комментатор мало кому известен.
Нагучев высказывается, а караван идет.
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Ответ Алексей Мирутко
Если бы Загитова записала короткое сториз со словами «Ребята, действительно такого слова нет, спасибо, что поправили". Инцидент был бы не просто исчерпан, но и добавил очки к репутации. Что делает Загитова: Надулась и молчит как обиженный ребёнок. Что делают Загиботы: Трансформируемся, все на защиту королевы Что делают все остальные: Ржут
Что делают хейтеры Алины: раздувают масштабную проблему и хотят, чтобы она за это извинилась.
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Ответ Алексей Мирутко
Если бы Загитова записала короткое сториз со словами «Ребята, действительно такого слова нет, спасибо, что поправили". Инцидент был бы не просто исчерпан, но и добавил очки к репутации. Что делает Загитова: Надулась и молчит как обиженный ребёнок. Что делают Загиботы: Трансформируемся, все на защиту королевы Что делают все остальные: Ржут
Что делает ноунейм-комментатор на спортсе: решает за Загитову, что она обиделась, надулась и молчит, за загиботов и всех остальных 😂
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Ответ Алексей Мирутко
Если бы Загитова записала короткое сториз со словами «Ребята, действительно такого слова нет, спасибо, что поправили". Инцидент был бы не просто исчерпан, но и добавил очки к репутации. Что делает Загитова: Надулась и молчит как обиженный ребёнок. Что делают Загиботы: Трансформируемся, все на защиту королевы Что делают все остальные: Ржут
Если бы медведева призналась, что к победе хоккеистов на ОИ-18 она не имеет абсолютно никакого отношения было бы гораздо лучше!
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Ответ Gemma157
Это безызбежно случилось бы. Что мы фанатов АЗи не знаем что ли?
Позаботьтесь лучше о своей любимице. Как бы в глубокий депрессняк не ушла - Ханю женится.
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Ответ Алексей Мирутко
Если бы Загитова записала короткое сториз со словами «Ребята, действительно такого слова нет, спасибо, что поправили". Инцидент был бы не просто исчерпан, но и добавил очки к репутации. Что делает Загитова: Надулась и молчит как обиженный ребёнок. Что делают Загиботы: Трансформируемся, все на защиту королевы Что делают все остальные: Ржут
Такие ошибки допускают все, только все буквы вылетающие из её уст дешевые журналисты записывают без изменений, а над текстом других работают, а нагучев и др полные г... О
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Опять загиботы плохие? А кто тогда, интересно, ему поставил 30 тысяч лайков помимо дизов?
Когда у него на постах не более 100 всегда было...))
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Ответ brig_Mercury
Кажется кому-то нужно срочно удаляться из всех соцсетей
А он обиделся? Слабак🤣
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Ответ Алексей Мирутко
Если бы Загитова записала короткое сториз со словами «Ребята, действительно такого слова нет, спасибо, что поправили". Инцидент был бы не просто исчерпан, но и добавил очки к репутации. Что делает Загитова: Надулась и молчит как обиженный ребёнок. Что делают Загиботы: Трансформируемся, все на защиту королевы Что делают все остальные: Ржут
Ей не за что извиняться. Ничего плохого она не сделала. Извиняться должны те, из кого негатив льется без конца и края. Что в душе у этих взрослых мужчин?!
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Просто попиарился на имени Алины.
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Ответ arisstopane
любые фанаты по-определению безумны, причём добровольно, как грится "или неудачники или детские комплексы" и да уровень ада реально запредельный, но именно у фанатов, а не у вида спорта как таковом...
Но не сравнятся с анти фанатами.
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Ответ Оксана Иванова
Они еще полезли в словари искать слова
В словари полезли все, и Вы тоже.
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Хорошо, что ссылку отставили. И я свою лепту внесла)
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Ответ Оксана Иванова
Они еще полезли в словари искать слова
Почему нет?
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Ответ Алексей Мирутко
Если бы Загитова записала короткое сториз со словами «Ребята, действительно такого слова нет, спасибо, что поправили". Инцидент был бы не просто исчерпан, но и добавил очки к репутации. Что делает Загитова: Надулась и молчит как обиженный ребёнок. Что делают Загиботы: Трансформируемся, все на защиту королевы Что делают все остальные: Ржут
Да Загитова может и знать не знает из-за чего тут копья ломают.
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Кажется кому-то нужно срочно удаляться из всех соцсетей
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Ответ Алексей Мирутко
Если бы Загитова записала короткое сториз со словами «Ребята, действительно такого слова нет, спасибо, что поправили". Инцидент был бы не просто исчерпан, но и добавил очки к репутации. Что делает Загитова: Надулась и молчит как обиженный ребёнок. Что делают Загиботы: Трансформируемся, все на защиту королевы Что делают все остальные: Ржут
Они еще полезли в словари искать слова
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Ответ АБZ 49
Пжлста откройте Словарь В И Даля. Толковый словарь живого великорусского яезыка. Т. 1. По работайте внимательно. Потом извинитесь что ранее не знали о существовании такого словаря.
Мне вот интересно ( словарь пока не открывал , если что).
Предположим , что такое слово действительно существует: Верите ли Вы сами, что Алина знала это слово ( которое большинство великовозврастных журналистов считаю несуществующим) и употребила его сознательно ?
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Ответ Алексей Мирутко
Если бы Загитова записала короткое сториз со словами «Ребята, действительно такого слова нет, спасибо, что поправили". Инцидент был бы не просто исчерпан, но и добавил очки к репутации. Что делает Загитова: Надулась и молчит как обиженный ребёнок. Что делают Загиботы: Трансформируемся, все на защиту королевы Что делают все остальные: Ржут
Вот Загитовой только и дел, что читать ваши потоки. Выложила превосходное видео сегодня. Настоящая Королева Льда, чувственная, красивая, артистичная. Без слов очаровала и покорила душу.
А что слова? Вчера были - сегодня архаизмы.
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Ответ Алексей Мирутко
Если бы Загитова записала короткое сториз со словами «Ребята, действительно такого слова нет, спасибо, что поправили". Инцидент был бы не просто исчерпан, но и добавил очки к репутации. Что делает Загитова: Надулась и молчит как обиженный ребёнок. Что делают Загиботы: Трансформируемся, все на защиту королевы Что делают все остальные: Ржут
Инцидент придумали.
От ревности.
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Ответ АБZ 49
Есть такое слово. Словарь В И Даля. Толковый словарь живого великорусскогт языка. Т. 1. Вам в помощь.
Они об. по полной, но признать и извиниться: прости, Алина, не знали этого слова, не могут. Продолжают надуваться.
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