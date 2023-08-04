Комментатору «Матч ТВ» Нагучеву поставили более 30 тысяч отрицательных реакций на посте про Загитову: «Фигурное катание по уровню ада уделывает медиафутбол»

Роман Нагучев получил большое количество отрицательных реакций на посте про Алину Загитову.

«Пока фигурное катание по уровню ада уделывает медиафутбол в одну калитку. Обожаю», – написал комментатор «Матч ТВ» и Winline Медиалиги.

Ранее Нагучев отреагировал на высказывание Загитовой в эфире: «В защиту Алины я официально заявляю, что так говорить льзя!!!».

Фото: телеграм-канал Романа Нагучева

Комментатор «Матч ТВ» Нагучев о слове Загитовой «безызбежно»: «В защиту Алины официально заявляю, что так говорить льзя»