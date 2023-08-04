Комментатору «Матч ТВ» Нагучеву поставили более 30 тысяч отрицательных реакций на посте про Загитову: «Фигурное катание по уровню ада уделывает медиафутбол»
Роман Нагучев получил большое количество отрицательных реакций на посте про Алину Загитову.
«Пока фигурное катание по уровню ада уделывает медиафутбол в одну калитку. Обожаю», – написал комментатор «Матч ТВ» и Winline Медиалиги.
Ранее Нагучев отреагировал на высказывание Загитовой в эфире: «В защиту Алины я официально заявляю, что так говорить льзя!!!».
Фото: телеграм-канал Романа Нагучева
Комментатор «Матч ТВ» Нагучев о слове Загитовой «безызбежно»: «В защиту Алины официально заявляю, что так говорить льзя»
Что делает Загитова: Надулась и молчит как обиженный ребёнок.
Что делают Загиботы: Трансформируемся, все на защиту королевы
Что делают все остальные: Ржут
А фигурное красивийшейся вид спорта.
Высококоординационный.
Самый зрелищный вид спорта.
Смысла нет.
Алина юна, но достигла в жизни очень многого. Такого, чего этому Нагучеву в его 37 лет и не снилось. Как спортсмен не состоялся, по специальности тоже, как комментатор мало кому известен.
Нагучев высказывается, а караван идет.
Когда у него на постах не более 100 всегда было...))
Предположим , что такое слово действительно существует: Верите ли Вы сами, что Алина знала это слово ( которое большинство великовозврастных журналистов считаю несуществующим) и употребила его сознательно ?
А что слова? Вчера были - сегодня архаизмы.
От ревности.