Шнякин об Уткине: «Говномет поставлен на режим массового поражения. Керимов ужасно работает? Минин, Пирожков, Трушечкин, Нагучев, которого он неоднократно называл топом?»

Дмитрий Шнякин отреагировал на слова Василия Уткина об уровне комментаторов на «Матч ТВ».

«Вы УЖАСНО работаете на «Матче». Васин говномет поставлен на режим массового поражения: закидать одних так, чтобы воняло и от тех, кто рядом.

Вот интересно. А Эльвин Керимов УЖАСНО работает? Эльвин, который выработал лаконичный и очень комфортный для прослушивания стиль. Который смотрит футболов в 17 тысяч [раз] больше, чем сам Вася, разнообразен во вкусах, мыслях, наблюдениях. Тот самый Эльвин, талант которого (очевидный талант) Вася подчеркивал с первых дней нашего конкурса комментаторов в 2010-м.

Этот талант, кстати, Уткин разок оттерроризировал, фэйково – как бы в назидание – «уволив» Эльвина за слишком суровую статью о кровожадных турецких фанатах. Мне вот критика и конфликты с Васей нравились – заводился, бесился, доказывал. А Эльвин тогда чуть ли не о петле думал.

– ну отвратительно же работает, верно? Да так, что сам Вася нередко цитирует комментатора «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.

Ну, писать не комментировать, контратакуете вы. Да только такими сентенциями, что у Минина в «телеге», буквально нашпигованы его репортажи. В них, на мой слух, Стас по-прежнему ищет свою ноту, тембр, баланс. Это заметно – и это интересно слушать, что доказывает и зрительская реакция. Минина любят. Но «работает УЖАСНО на «Матче», хер ли.

Как и Пирожков, наверное. Возможно, кто-то думает, что все еще протирает лицо от атаки 40-градусной, но вообще он выдал свой лучший в карьере сезон. Ритмично, футбольно, с привычными аналогиями из истории футбола – Пирожков держит очень приличный уровень на самых разнообразных футболах: от женского, пляжного, любого нишевого до «Ювентус» – «Наполи». Проверьте как-нибудь, Олег – один из тех комментаторов, кто погружает.

Рому Нагучева Уткин неоднократно называл топом и лучшим на «Матче». Ну, или намекал на это. Теперь мы знаем, что это всего лишь признание выделяющимся из банды дерьмодемонов, дорвавшихся до микрофона.

Что ж, если Рома «УЖАСНО работает на «Матче», то это в том числе поражение самого Васи как преподавателя. Он же был одним из учителей Ромы; мы сейчас даже троллим Нагуча, что он люто напоминает по интонациям и приемам молодого Уткина.

Да, здесь подробно расписать не могу: лично мной занимался , Вася за все годы дал только одну подсказку (хорошую, правда: при повторах смотреть всю картинку, а не в одну точку). Но вот так выходит, что воспитанник Уткина получает от самого Уткина оценку «ужасно».

При всем при этом Вася звал УЖАСНО комментирующего Нагучева на свои стримы. «Ну так это букмекерские связи, Дима». Возможно, ребята. Тогда почему Вася звал на стримы того же Игоря Кытманова, не опороченного рекламой крупных буков? Странно получается.

Игорь, комментатор небанального кругозора, специфического ритма и тембра (очень напоминает Михаила Мельникова) докомментировался до первого в карьере финала еврокубка, но, ### (е-мое), УЖАСНО работает при этом.

Вот же старый пес! Пытался обвести старину Уткина, притворяясь хорошим комментатором. Под Мельникова косил, но Юрьевич-то работает на «Сетанте», которая, как известно, в рейтинге Васи стоит выше «Матч ТВ». Восторгаюсь тайм-менеджментом Уткина: смотрит так много РПЛ на «Матче», но успевает внимательно оценивать работу комментаторов грузинского спортивного канала.

Даже не знаю, что еще сказать про , исследователя русского языка, талантливо жонглирующего им. Ну, я вот так не умею. И чувство юмора у меня куда более грубое, марьинское. Завидую.

Но так жаль, что Рома «УЖАСНО работает на «Матче». Хотя по итогам 2022 года коллеги признали его лучшим в профессии. То же произошло и с по итогам сезона, причем там голосовали и коллеги, и зрители, и футболисты. Но УЖАСНО, невыносимо ужасно, Костя…

Исключительно нахваливать – тоже не дело. Нагуч может застрять в истории про бабушку игрока второй Бундеслиги (причем в репортаже из Воронежа). Костя будет традиционно объяснять свою шутку. Тру принципиально договаривает предложение, хотя мяч уже во вратарской, Черданцев к 8-й минуте заканчивает со стартовым составом, Неценко рассказывает, сколько раз пробил в штангу конкретный игрок левой ногой по субботам. Ну, у ВСЕХ изъяны.

Я вот, как известно, вообще одновременно и орущий, и безэмоциональный, и слишком много мяч гоняю, и до хера историй рассказываю, и за «Спартак» болею, и за «Оренбург» (в их очной встрече). Да просто ######## (плохой) комментатор, УЖАСНО работающий. Но ведь есть вот здесь крохотная аудитория – кому-то кое-что нравится.

У Неценко и Мосса, которых Вася умыл мочой, тоже есть свой зритель, это видно по соцсетям, реакциям. Конечно, всегда можно устроить выдающийся аналитический отчет: найти ошибку, признаться, что и сам ее мог совершить, а потом все свести к режиссерской работе. Мда, исчерпывающее доказательство катастрофической комментаторской работы.

Просто сверху надо припорошить чем-то вроде «нет смысла доказывать», «диалога не будет», «у меня нет времени», «и так всем все понятно», «тут мне нет равных в баттлах» – и готово. Кто ж будет с Васей спорить, так?

И последнее. Как комментатор-то я пустышка, зато как слушатель очень даже ничего так. Когда Вася проводил охеренно познавательные лекции с разбором наших сюжетов, он сказал примерно следующее: «Ребята, ваше оружие – это слово. Нельзя пренебрежительно относиться к слову. Ваше слово должно быть точным, бьющим, не зря вышедшим наружу».

И вот я думаю: «УЖАСНО» – это точное слово классного журналиста Василия Уткина? Впрочем, он может ответить традиционно язвительным «для меня это слишком глубокомысленным», – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.

Уткин – Журавелю о «Матч ТВ»: «Третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. Остались парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать»

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