ЦСКА объявил об уходе из команды Алексея Шведа

на официальном сайте объявил, что защитник (34 года, 198 см) покинул команду по истечении срока контракта.

Швед вернулся в ЦСКА в 2021 году. По итогам каждого из двух последних сезонов баскетболист становился лучшим в команде по результативности (13,6 очка в сезоне-21/22, 16,6 – в сезоне-22/23), установил несколько рекордов клуба и Лиги ВТБ.

Всего за плечами воспитанника армейской «молодежки» восемь сезонов в основной команде и 271 матч.

Сам Швед в интервью сказал, что склоняется к переходу в китайскую лигу.

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