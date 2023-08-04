ЦСКА объявил об уходе из команды Алексея Шведа

Теги переходы ЦСКА Алексей Швед чемпионат Китая Единая лига ВТБ Баскетбол

ЦСКА на официальном сайте объявил, что защитник Алексей Швед (34 года, 198 см) покинул команду по истечении срока контракта.

Швед вернулся в ЦСКА в 2021 году. По итогам каждого из двух последних сезонов баскетболист становился лучшим в команде по результативности (13,6 очка в сезоне-21/22, 16,6 – в сезоне-22/23), установил несколько рекордов клуба и Лиги ВТБ

Всего за плечами воспитанника армейской «молодежки» восемь сезонов в основной команде и 271 матч.

Сам Швед в интервью сказал, что склоняется к переходу в китайскую лигу.

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14 комментариев

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Ответ Максим Ремизов
Гулливер в стране лилипутов?) без обид представителям Азии. Да и Алексей не прям самый высокий среди баскетболистов
Пошутил
Извинился
Опроверг шутку
+21
0
+21
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Азербайджанские гопники запустили российского Шведа в китайскую лигу.
+13
-3
+10
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Ответ Bansly
В Наггетс намылился
Если только за наггетсами.
+2
0
+2
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Наконец-то снова начнут выигрывать. Надеюсь в Зенит🤣
+1
0
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За столько лет, проведённых в ЦСКА, так и не стал знаковой фигурой, в отличии от того же Серёжи Панова, Вити Хряпы или Никиты Курбанова, так что без сожаления...
+1
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В Наггетс намылился
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нингбо рокетс по алешке)
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в финикс
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Ответ Мистер Уайт
Азербайджанские гопники запустили российского Шведа в китайскую лигу.
интернацтональность
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Ответ Любитель побеждать
Наконец-то снова начнут выигрывать. Надеюсь в Зенит🤣
Спасибо, нам не надобно!
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Ответ pulyalke
в финикс
ага только в Китайский
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