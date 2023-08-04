Хабиб отказался готовить Маска к поединку против Цукерберга (ТАСС)

Теги MMA Хабиб Нурмагомедов ТАСС Илон Маск Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Илона Маска для боя против Марка Цукерберга.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к поединку против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны», – сказал собеседник агентства.

По информации источника, организацией проекта занимался генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский.

Маск и Цукерберг уже готовятся к бою: один поставил во дворе октагон, другой тренируется с Сен-Пьером

Уайт – о бое Маска и Цукерберга: «Мы уже договорились о дате. Сделаем официальное объявление, когда все будет готово»

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13 комментариев

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поэтому десятки миллионов людей по всему миру восхищаются хабибом: он настоящий боец и тренер, зачем ему этот цирк. пускай наймут чикена - он там будет смотреться органично
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Хабиб больше любит Фейсбук
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Видать цена не устроила, Хабиби чел такой, за лавэ готов мать продать, когда сотку запрашивал за Конора от Даны.
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Побоялся что его страница в инсте улетит))
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ну зачем ему эти аденахромщики
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Ну причина понятна. Маск снабдил старлинком украинскую армию. За такие тренировки даже Хабибу могло прилететь.
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Ответ Kanan Jarrus
поэтому десятки миллионов людей по всему миру восхищаются хабибом: он настоящий боец и тренер, зачем ему этот цирк. пускай наймут чикена - он там будет смотреться органично
ага, самому в трусах бороться с мужиками в клетке-не цирк, а тренировать кого то для этого- цирк) конечно.
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Ответ Kanan Jarrus
поэтому десятки миллионов людей по всему миру восхищаются хабибом: он настоящий боец и тренер, зачем ему этот цирк. пускай наймут чикена - он там будет смотреться органично
Дрался за деньги, развлекал публику это не цирк?
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Ответ Акыл Сатыбалдиев
Дрался за деньги, развлекал публику это не цирк?
Не, ну это другое!
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Ответ Акыл Сатыбалдиев
Дрался за деньги, развлекал публику это не цирк?
а что ты забыл на цирковом сайте? здесь все от месси до джоковича за деньги развлекают публику. акыла тебе явно не хватает
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Ответ Непристойное предложение
ага, самому в трусах бороться с мужиками в клетке-не цирк, а тренировать кого то для этого- цирк) конечно.
не знаю, зачем я это делаю но попробую объяснить: макдэвид в нхл - спорт, но макдэвид, готовящий путина к играм в «нхл» - это уже цирк
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Ответ Непристойное предложение
ага, самому в трусах бороться с мужиками в клетке-не цирк, а тренировать кого то для этого- цирк) конечно.
Не путай развлекуху для миллиардеров и профессиональные ММА, тяжёлую работу и изнурительные тренировки
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Ответ Фикиск Фусов
Видать цена не устроила, Хабиби чел такой, за лавэ готов мать продать, когда сотку запрашивал за Конора от Даны.
Он по просьбе матери ушёл из ММА, отказавшись от многомиллионных контрактов, прежде чем ахинею здесь нести, хоть бы темой поинтересовался
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