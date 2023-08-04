Хабиб отказался готовить Маска к поединку против Цукерберга (ТАСС)

Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Илона Маска для боя против Марка Цукерберга.

Об этом сообщает со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к поединку против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны», – сказал собеседник агентства.

По информации источника, организацией проекта занимался генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский.

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