«Бавария» предложит Кейну 29 млн евро в год – более чем в два раза больше, чем в «Тоттенхэме»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн деньги Футбол

«Бавария» предложит Харри Кейну 25 млн фунтов в год.

По данным The Athletic, английский форвард будет зарабатывать в мюнхенском клубе 480 тысяч фунтов в неделю (около 556 тысяч евро в неделю или 29 млн евро в год).

Это более чем в два раза больше, чем Кейн сейчас зарабатывает в «Тоттенхэме».

Ранее сообщалось, что «Бавария» сделала финальное предложение по Кейну – 100+20 млн евро.

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54 комментария

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Бавария как обезумевший игрок в казино идет ва-банк
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Вот уж кто точно заслужил такой контракт
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Ответ superduper
Не могу понять рвение расчётливых немцев подписать Кейна за такие деньги
Других топ форвардов на рынке нет. А У Баварии эта позиция единственная проблемная. По сути ток на неё и готовы потратиться.
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С таким бабками Кейн в одно лицо Кубок Европейских Чемпионов возьмёт.
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Не могу понять рвение расчётливых немцев подписать Кейна за такие деньги
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Ответ Денис Курбатов
Я, как болельщик Баварии, крайне разочарован такими действиями клуба. 100+ млн за 30 летнего игрока, еще и огроменную личку, опять наступают на те же грабли, что и с Сане. Чувствую, хорошо поштормит клуб в ближайшие годы
Сане и Кейн вообще несопоставимы во всём-статусу, уровню, влияния на игру.Первый не суперзвезда а обычный топ на самой изобильной позиции в футболе по потенциалу уступающий даже условному Дембеле.Ну а Кейн уникум и по арсеналу скиллов один из самых разносторонних напов вообще в истории способный сыграть чистого ЦН, ложную 9, 10 и даже разыгрывающую оттянутую 8.В 21 веке в Баварию не переходил никто равный по масштабу с Харри
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Ответ superduper
Не могу понять рвение расчётливых немцев подписать Кейна за такие деньги
видимо считают что отобъет по деньгам
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Будем честны Кейн заслужил такой контракт . Я считаю это усиление для Баварии!
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Ответ Тухель
Вот охренею, если Кейн в Мюнхене будет каждый день устраивать пати, заказывать толпы элитных проституток и просто раскидываться деньгами в стиле тех ради кого он вставал на колено несколько лет и призывал это делать других.
Вообще непонятно, с чего бы Кейну вдруг так поступать, но приплетение вставания на колено, прошло успешно.
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Ответ superduper
Не могу понять рвение расчётливых немцев подписать Кейна за такие деньги
если бы смотрел матчи Баварии, то понял бы
команда в атаке мертвая без хорошей 9
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Все равно мало, учитывая цены на жилье в мюнике.
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Ответ Собиратель хаоса
Бавария как обезумевший игрок в казино идет ва-банк
а потом бесплатное такси)
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Ответ superduper
Не могу понять рвение расчётливых немцев подписать Кейна за такие деньги
Так команда без ЦФ фактически играла прошлый сезон. Под такой состав нужен ЦФ, фланги бегущие и нужен игрок в центре на которого будут прострелы и т.д., тогда и для Мусиалы и подключающихся полузащитников открываться зоны будут, Чупа не справляется на самом высоком уровне а Тель ещё не готов. Вот и выходит, что команда собрана достойная но без последнего штриха.
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ему уже 30 исполнилось, надо было 30 лямов предлагать а не 29)
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Кейн ещё не перешёл, спортс уже зарплату придумал😂 Потом снимите видео с извинениями)
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Это справедливое предложение.кейну надо уходить, а леви продавать
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Ответ Денис Курбатов
Я, как болельщик Баварии, крайне разочарован такими действиями клуба. 100+ млн за 30 летнего игрока, еще и огроменную личку, опять наступают на те же грабли, что и с Сане. Чувствую, хорошо поштормит клуб в ближайшие годы
Если ты болельщик Баварии, тогда смысл интересоватся сколько тратит клуб за трансфер и сколько готов дать зарплату игроку. Тебе бюджет интересен или решение игровых проблем. Пусть отдадут столько денег хоть за 30 летнему игроку, главное чтоб был повод гордится своим клубом. Соберись...
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Ответ Денис Курбатов
Я, как болельщик Баварии, крайне разочарован такими действиями клуба. 100+ млн за 30 летнего игрока, еще и огроменную личку, опять наступают на те же грабли, что и с Сане. Чувствую, хорошо поштормит клуб в ближайшие годы
в след сезоне Бавария возьмет лч. а ты штормить будет. странно
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зашли с козырей
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Видимо Баварии уж очень сильно нужен Кейн
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Ответ Surviving
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Ну я примерно догадываюсь что не менее 40%,но мне кажется не просто так такие суммы контрактов озвучивают в Европе,просто не понятно в чем смысл писать полную сумму,важно что игрок получит на руки)
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Леви один из самых странных людей в футболе.Продать своего воспитанника за 100 мультов плюс Харри уже немолодой , но он все морозится((( Бавария не Реал и не будет выкладывать все свои запасы)))
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Эти суммы непонятны,почему не написать чистую сумму как это делают саудиты?Какой налог в Германии и Англии,кто шарит?)
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Перейдет
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Ответ Денис Курбатов
Я старой руководящей гвардии доверяю. ждем начало сезона👍
Так они и взялись за дело. Мне не важно сколько будет потрачено. Главное чтоб в лигах все было так как мы захотим.
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