«Бавария» предложит Кейну 29 млн евро в год – более чем в два раза больше, чем в «Тоттенхэме»

«Бавария» предложит Харри Кейну 25 млн фунтов в год.

По данным The Athletic, английский форвард будет зарабатывать в мюнхенском клубе 480 тысяч фунтов в неделю (около 556 тысяч евро в неделю или 29 млн евро в год).

Это более чем в два раза больше, чем Кейн сейчас зарабатывает в «Тоттенхэме».

Ранее сообщалось, что «Бавария» сделала финальное предложение по Кейну – 100+20 млн евро.

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