«Бавария» предложит Кейну 29 млн евро в год – более чем в два раза больше, чем в «Тоттенхэме»
«Бавария» предложит Харри Кейну 25 млн фунтов в год.
По данным The Athletic, английский форвард будет зарабатывать в мюнхенском клубе 480 тысяч фунтов в неделю (около 556 тысяч евро в неделю или 29 млн евро в год).
Это более чем в два раза больше, чем Кейн сейчас зарабатывает в «Тоттенхэме».
Ранее сообщалось, что «Бавария» сделала финальное предложение по Кейну – 100+20 млн евро.
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