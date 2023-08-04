«130 тысяч русских приехало в Сербию за последние полтора года. Съемная квартира – 500 евро в месяц, молоко вдвое дороже стало». Чернышов о ценах
Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, как приезд россиян изменил жизнь в Сербии.
– Вы тренировали «Раднички», жили в Белграде. Цены там ниже, чем в Москве?
– В 2020-м цены были замечательные на все! Что на продукты, что на недвижимость.
– Сегодня иначе?
– Мне сказали – за последние полтора года приехало 130 тысяч русских. Все или в Белград, или в Нови-Сад.
Сербы этим пользуются! Идем смотреть съемную квартиру. 500 евро в месяц (51 800 рублей – Sports.ru). Думаю: ничего себе! За такие деньги можно было снять что-то обалденное. А здесь – квартирка скромная.
Хозяин указывает на меня, спрашивает у представителя клуба: «Это кто?» – «Русский. Наш новый тренер» – «Русский? Для него 750» (77 750 рублей – Sports.ru).
– Вот это да.
– Сами сербы говорят – с ценами творится что-то ужасное. Молоко стоило 80 динар (71 рубль – Sports.ru), а сейчас – 150 (132 рубль – Sports.ru).
– Пробки в Белграде сопоставимы с индийскими?
– С Индией в этом ничто не сравнится. Там безумие. На что уж я люблю водить автомобиль, но в Калькутте садиться за руль не рискнул. Брал рикшу.
– Человек бежит – и тянет повозку?
– Не-е-ет, этого почти не осталось. Еще встречаются рикши на велосипеде. Но обычно – мотоциклетка с кабинкой, – сказал Чернышов.
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Умер один добрый человек и попал, как полагается в рай. Живет — не горюет.
Вдруг через рай несутся Черти в колеснице, и говорят:
— Поехали с нами, у нас выпивка, девушки, прелести всякие, все искушения на выбор, все что захочешь! Поехали!!! Мужик пошел к Господу:
— Господи, пусти меня в Ад на экскурсию!
— Но зачем тебе это? Тебе чего-то не хватает?
— Да нет, но просто интересно посмотреть.
Господь дал ему разрешение на три дня. Мужик вернулся, полон впечатлений.
Через некоторое время снова Черти несутся через Рай. Снова пригласили.
Отпросился, вернулся — довольный. Через некоторое время опять все повторилось.
После нескольких путешествий Мужик долго думал, пришел к Господу:
— Господи, отпусти меня на совсем в Ад!
— Ты в этом уверен???
— Да.
Отпустил его Господь.
Мужик собрался, приехал в Ад, а его тут же в смолу!
— Ребята, да вы чего, это же я, вы же со мной пили, мы ж…
— А ты, дорогой не путай туризм с ПМЖ ☝️
И знаете что?
Он вернулся, недавно его случайно встретил.
4 месяца просидел - ни работы, ни вида на жительство (даже записаться в очередь на подачу не смог) - ничего. Он там не нужен.
Как и остальные 90% наших соотечественников.
Ну и молодые так делают, у некотрых из них даже не одна квартира через наследство.
Ну и не только москвичи.
так что можно найти, главное - искать))
__
вот этот момент я не понял .. помогите кто знает ) Это уже русофобия ? или сербы все еще наши браться ?
знаменитые братушки
Люди которые обустроились уже в других странах??
ну да,ну да)! верь в это
Тут ничего особо не поменялось.
xD