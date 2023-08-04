«130 тысяч русских приехало в Сербию за последние полтора года. Съемная квартира – 500 евро в месяц, молоко вдвое дороже стало». Чернышов о ценах

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, как приезд россиян изменил жизнь в Сербии.

– Вы тренировали « », жили в Белграде. Цены там ниже, чем в Москве?

– В 2020-м цены были замечательные на все! Что на продукты, что на недвижимость.

– Сегодня иначе?

– Мне сказали – за последние полтора года приехало 130 тысяч русских. Все или в Белград, или в Нови-Сад.

Сербы этим пользуются! Идем смотреть съемную квартиру. 500 евро в месяц (51 800 рублей – Sports.ru). Думаю: ничего себе! За такие деньги можно было снять что-то обалденное. А здесь – квартирка скромная.

Хозяин указывает на меня, спрашивает у представителя клуба: «Это кто?» – «Русский. Наш новый тренер» – «Русский? Для него 750» (77 750 рублей – Sports.ru).

– Вот это да.

– Сами сербы говорят – с ценами творится что-то ужасное. Молоко стоило 80 динар (71 рубль – Sports.ru), а сейчас – 150 (132 рубль – Sports.ru).

– Пробки в Белграде сопоставимы с индийскими?

– С Индией в этом ничто не сравнится. Там безумие. На что уж я люблю водить автомобиль, но в Калькутте садиться за руль не рискнул. Брал рикшу.

– Человек бежит – и тянет повозку?

– Не-е-ет, этого почти не осталось. Еще встречаются рикши на велосипеде. Но обычно – мотоциклетка с кабинкой, – сказал .

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER