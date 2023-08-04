«130 тысяч русских приехало в Сербию за последние полтора года. Съемная квартира – 500 евро в месяц, молоко вдвое дороже стало». Чернышов о ценах

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Сербия Андрей Чернышов Раднички Ниш высшая лига Индия Спорт-Экспресс деньги Футбол

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, как приезд россиян изменил жизнь в Сербии.

– Вы тренировали «Раднички», жили в Белграде. Цены там ниже, чем в Москве?

– В 2020-м цены были замечательные на все! Что на продукты, что на недвижимость.

– Сегодня иначе?

– Мне сказали – за последние полтора года приехало 130 тысяч русских. Все или в Белград, или в Нови-Сад.

Сербы этим пользуются! Идем смотреть съемную квартиру. 500 евро в месяц (51 800 рублей – Sports.ru). Думаю: ничего себе! За такие деньги можно было снять что-то обалденное. А здесь – квартирка скромная.

Хозяин указывает на меня, спрашивает у представителя клуба: «Это кто?» – «Русский. Наш новый тренер» – «Русский? Для него 750» (77 750 рублей – Sports.ru).

– Вот это да.

– Сами сербы говорят – с ценами творится что-то ужасное. Молоко стоило 80 динар (71 рубль – Sports.ru), а сейчас – 150 (132 рубль – Sports.ru).

– Пробки в Белграде сопоставимы с индийскими?

– С Индией в этом ничто не сравнится. Там безумие. На что уж я люблю водить автомобиль, но в Калькутте садиться за руль не рискнул. Брал рикшу.

– Человек бежит – и тянет повозку?

– Не-е-ет, этого почти не осталось. Еще встречаются рикши на велосипеде. Но обычно – мотоциклетка с кабинкой, – сказал Чернышов.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

62 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Гоп-стоп
Практически все из уехавших уже давно вернулись. Они никому в других странах не нужны, да и в России объективно сейчас больше всего возможностей для комфортной жизни, чем где-либо еще.
аххаахахаххаха
+29
-6
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Гоп-стоп
Практически все из уехавших уже давно вернулись. Они никому в других странах не нужны, да и в России объективно сейчас больше всего возможностей для комфортной жизни, чем где-либо еще.
А что, в России они кому-нибудь нужны? Ну кроме государства в виде пушечного мяса.
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ ivanfedorov8888
Интересно по какой причине они туда переехали 🕵️‍♂️
пробки в Москве?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Для русских цены выше? Вот вам и братушки...
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люди валят как могут. Не хотят сидеть в тюрьме или окопе. Лучше потратиться чем помереть.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Алексей Полиенков
А что, в России они кому-нибудь нужны? Ну кроме государства в виде пушечного мяса.
Никто никому нигде не нужен. Никто никому ничего не должен. Такова жизнь. Кто считает иначе - живёт в своей собственной реальности.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Гоп-стоп
Практически все из уехавших уже давно вернулись. Они никому в других странах не нужны, да и в России объективно сейчас больше всего возможностей для комфортной жизни, чем где-либо еще.
ты живешь в какой-то иной реальности
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Информация из 2021г? Сейчас в Сербии съемная квартира за 500 долларов – дар божий. Либо окраина провинциального городка
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Marina_Greta
Сербы наши братья! ❤
А цены как-то не по-братски завысили.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Гоп-стоп
Практически все из уехавших уже давно вернулись. Они никому в других странах не нужны, да и в России объективно сейчас больше всего возможностей для комфортной жизни, чем где-либо еще.
На фоне столь фантастического поста вспомнился старый анекдот😂
Умер один добрый человек и попал, как полагается в рай. Живет — не горюет.
Вдруг через рай несутся Черти в колеснице, и говорят:
— Поехали с нами, у нас выпивка, девушки, прелести всякие, все искушения на выбор, все что захочешь! Поехали!!! Мужик пошел к Господу:
— Господи, пусти меня в Ад на экскурсию!
— Но зачем тебе это? Тебе чего-то не хватает?
— Да нет, но просто интересно посмотреть.
Господь дал ему разрешение на три дня. Мужик вернулся, полон впечатлений.
Через некоторое время снова Черти несутся через Рай. Снова пригласили.
Отпросился, вернулся — довольный. Через некоторое время опять все повторилось.
После нескольких путешествий Мужик долго думал, пришел к Господу:
— Господи, отпусти меня на совсем в Ад!
— Ты в этом уверен???
— Да.
Отпустил его Господь.
Мужик собрался, приехал в Ад, а его тут же в смолу!
— Ребята, да вы чего, это же я, вы же со мной пили, мы ж…
— А ты, дорогой не путай туризм с ПМЖ ☝️
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Интересно по какой причине они туда переехали 🕵️‍♂️
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
5 лет за неявку в военкомат в случае мобилизации. Можно ожидать дальнейший рост цен.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Marina_Greta
Сербы наши братья! ❤
Популистка )
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
500 евро это даже недорого. В Ереване или Турции будь готов 1000 выложить, а это немного не мало 100к уже
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Кирилл Сидеров
ты живешь в какой-то иной реальности
Он как раз живёт в нормальной реальности. У меня бывший одногрупник в первый же день бежал из страны в Норвегию или Швецию к подруге жены, бросив хорошую должность в Газпроме.
И знаете что?
Он вернулся, недавно его случайно встретил.
4 месяца просидел - ни работы, ни вида на жительство (даже записаться в очередь на подачу не смог) - ничего. Он там не нужен.
Как и остальные 90% наших соотечественников.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А что случилось?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Алексей Полиенков
Для русских цены выше? Вот вам и братушки...
Братушки они, только когда им это выгодно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Гоп-стоп
Практически все из уехавших уже давно вернулись. Они никому в других странах не нужны, да и в России объективно сейчас больше всего возможностей для комфортной жизни, чем где-либо еще.
ахахаха))я работаю в IT, большая часть офиса уехали)) и никто даже не думает возвращаться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ ivanfedorov8888
Интересно по какой причине они туда переехали 🕵️‍♂️
Москвичи-пенсионеры сдают свои квартиры и уезжают в тёплые края. Есть такие страны, где этих средств хватает для съема жилья там и еще немного остается. Плюс пенсия.
Ну и молодые так делают, у некотрых из них даже не одна квартира через наследство.
Ну и не только москвичи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Nastia Sergey
возможностей море: хочешь - иди на фронт по контракту, хочешь - мобилизуйся, хочешь - садись в тюрьму за отказ от мобилизации. Ни одна страна в мире не дает своим гражданам таких возможностей.
странно, не выбрал ни одну из них. Не подскажете, что делаю не так?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ schwein
Он как раз живёт в нормальной реальности. У меня бывший одногрупник в первый же день бежал из страны в Норвегию или Швецию к подруге жены, бросив хорошую должность в Газпроме. И знаете что? Он вернулся, недавно его случайно встретил. 4 месяца просидел - ни работы, ни вида на жительство (даже записаться в очередь на подачу не смог) - ничего. Он там не нужен. Как и остальные 90% наших соотечественников.
вы просто глупые оба, раз думаете, что можно просто приехать, еще и без вида на жительство и начать рубить бабки))) насколько же инфантильными бывают люди, привыкли что за них мамаша всё делает в России
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Zenit2013
Да пусть будет, у меня куча примеров людей, которые вернулись, плюс многие уехали, не подумав о последствиях, бросив пожилых родных и тд. Так что не стоит по себе судить, большая часть вернулась, а с принятием законов об ответственности возвращающихся стало гораздо больше, поскольку не многие готовы уезжать навсегда.
) ну бро ,как скажешь!!))как скажешь))!ты прав на все 100%)))закон о наказании ...лучшая мотивация возвращается в страну где все еще продолжается мобилизация))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Katalan
500 евро это даже недорого. В Ереване или Турции будь готов 1000 выложить, а это немного не мало 100к уже
в Тбилиси хорошие квартиры начинаются от 600 в приличном районе, от 500 в часе езды от центра. Но москвичи в основном стараются забуриться в Ваке, где новостройки, самокаты, смузи и кофейни и квартиры от 1000)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Schwedd
ну разве что на Дорчоле))
И во Врачаре, и в Старом городе и даже в Новом Белграде небабушкина будет стоить ближе к 1к
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Гоп-стоп
Практически все из уехавших уже давно вернулись. Они никому в других странах не нужны, да и в России объективно сейчас больше всего возможностей для комфортной жизни, чем где-либо еще.
Извините… это каких возможностей? Если денег много, да, возможностей куча. Так с деньгами в Европе комфортнее. А без денег и тут и там дно. Только там не боишься армии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Realist2022
И как, интересно к тому, кто находится заграницей применят наказание в виде этих 5 лет? Очень сомневаюсь, что сербские спецслужбы на основании повесток в военкоматы будут экстрадировать получателей повесток тех самых.
Речь про то, что во время следующей волны туда рванет очередная куча народа, поэтому там цены и поднимутся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Gleb
Живу в Белграде. Двухкомнатная квартира в нормальном районе - 1000+ евро в месяц.
ну разве что на Дорчоле))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Ковид 07.10.52
Братья . когда мы им газ со скидкой продаем, а когда они что-то нам.... то и враги не нужны...
когда мы им газ со скидкой продаем, а когда они....снаряды для всу)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Алексей Полиенков
Для русских цены выше? Вот вам и братушки...
я знаю случай когда в Тбилиси (где как мы знаем из телевизора живут сплошь русофобы) квартира висела за 800 долларов, а пожилой грузин-хозяин сдал русскому парню за 500 в сентябре 2022, скидку сделал за то что тот мол молодец, что уехал от мобилизации. Еще и как приезжает за деньгами, привозит чачу и они с арендатором наклюкиваются. Арендатор его называет просто "дед": "не ребят завтра не смогу, дед приезжает".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Savarona25
5 лет за неявку в военкомат в случае мобилизации. Можно ожидать дальнейший рост цен.
И как, интересно к тому, кто находится заграницей применят наказание в виде этих 5 лет? Очень сомневаюсь, что сербские спецслужбы на основании повесток в военкоматы будут экстрадировать получателей повесток тех самых.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Savarona25
5 лет за неявку в военкомат в случае мобилизации. Можно ожидать дальнейший рост цен.
А она ожидается?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Neuron N
Информация из 2021г? Сейчас в Сербии съемная квартира за 500 долларов – дар божий. Либо окраина провинциального городка
снимаю за 350 евро в районе Белграда, до центра где-то 30 минут на автобусе. друг живёт в пяти минутах ходьбы от храма Святого Саввы, платит те же 350 (но маленькая площадь). ещё друзья в 15 минутах пешком от Скупщины - 450 (со свежим ремонтом)

так что можно найти, главное - искать))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Алексей Полиенков
Для русских цены выше? Вот вам и братушки...
Мне кажется, только наши соотечественники продолжают искать по всему миру "братушек". Все остальные уже давно руководствуются практическим интересом и здравым смыслом. Как говорится, только бизнес, ничего личного.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ schwein
Он как раз живёт в нормальной реальности. У меня бывший одногрупник в первый же день бежал из страны в Норвегию или Швецию к подруге жены, бросив хорошую должность в Газпроме. И знаете что? Он вернулся, недавно его случайно встретил. 4 месяца просидел - ни работы, ни вида на жительство (даже записаться в очередь на подачу не смог) - ничего. Он там не нужен. Как и остальные 90% наших соотечественников.
А он на кого рассчитывал то, на подругу что ли. И страны выбрал нехилые для переезда. Здрасьте, я приехал. И все должны забегать, засуетиться. Смешной какой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очень спортивная новость от Sports!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Живу в Белграде. Двухкомнатная квартира в нормальном районе - 1000+ евро в месяц.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Русский. Наш новый тренер» – «Русский? Для него 750
__

вот этот момент я не понял .. помогите кто знает ) Это уже русофобия ? или сербы все еще наши браться ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
«Русский. Наш новый тренер» – «Русский? Для него 750»

знаменитые братушки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Молоко... это тоже мы? Это вообще отличительна черта русских, по себе знаю, сразу выпиваю всё молоко в округе куда ни приеду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Собиратель хаоса
Я сам не поддерживаю всю эту тему с "братушками", но хозяин квартиры вполне мог быть каким-нибудь этническим хорватом или албанцем. Да даже если и сербом. Нельзя частное мнение одного человека транслировать на всю нацию. Все люди разные. Среди любых народов есть трусы и герои. Точно так же есть те, кто отдаст последнюю рубаху, и те, кто продаст тебя за копейку. Это не зависит от национальности.
ок братишка ))спасибо что объяснил ..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
интервью чернышева сегодня в сексе- оказывается ни в каком бромантане не виноват! во дела! а кто же ?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ schwein
Он как раз живёт в нормальной реальности. У меня бывший одногрупник в первый же день бежал из страны в Норвегию или Швецию к подруге жены, бросив хорошую должность в Газпроме. И знаете что? Он вернулся, недавно его случайно встретил. 4 месяца просидел - ни работы, ни вида на жительство (даже записаться в очередь на подачу не смог) - ничего. Он там не нужен. Как и остальные 90% наших соотечественников.
Многие из уехавших продолжают работать через удаленку в России. Думаю, что именно это позволяет им жить по 1,5 года за границей. Кто мог найти сопоставимую работу за границей, тот уже давно ее нашел еще до всех этих событий, потому что тем же ИТшникам там платят больше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Ann Tretiakova
ахахаха))я работаю в IT, большая часть офиса уехали)) и никто даже не думает возвращаться
Пока не обязали) потом резко все задумаются
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ schwein
Очередная святая наивность, что в крупные компании и на хорошие должности берут исключительно по блату? xD
У нас в России именно блат/кумовство решают при устройстве на хорошие должности. Поскольку человек на хорошей должности становится частью схемы какой-нить коррупционной. А посему человек должен быть надёжным, а то мало ли синдром Родченкова его охватит, после которого вся схема рассыплется в пух и прах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Zenit2013
Пока не обязали) потом резко все задумаются
дружище ) скоро год уже будет ...за это время уже можно успеть получить ВНЖ) кто будет возвращаться??
Люди которые обустроились уже в других странах??
ну да,ну да)! верь в это
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Гоп-стоп
Практически все из уехавших уже давно вернулись. Они никому в других странах не нужны, да и в России объективно сейчас больше всего возможностей для комфортной жизни, чем где-либо еще.
возможностей море: хочешь - иди на фронт по контракту, хочешь - мобилизуйся, хочешь - садись в тюрьму за отказ от мобилизации. Ни одна страна в мире не дает своим гражданам таких возможностей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ schwein
Он как раз живёт в нормальной реальности. У меня бывший одногрупник в первый же день бежал из страны в Норвегию или Швецию к подруге жены, бросив хорошую должность в Газпроме. И знаете что? Он вернулся, недавно его случайно встретил. 4 месяца просидел - ни работы, ни вида на жительство (даже записаться в очередь на подачу не смог) - ничего. Он там не нужен. Как и остальные 90% наших соотечественников.
Потому и просидел, что хотел всё и сразу чуть ли не с неба свалилось, ну и наверняка ЧСВ завышено, что "Я же в Газпроме работал на хорошей должности - такого как я с руками оторвать должны...." А там (в Швеции/Норвегии), как оказалось, надо учить английский язык как минимум, честно и без блата пробиваться (через тот же ЛинкедИн свои резюме рассылать, собеседования проходить и т.п.), чтобы найти себе работу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Собиратель хаоса
Многие из уехавших продолжают работать через удаленку в России. Думаю, что именно это позволяет им жить по 1,5 года за границей. Кто мог найти сопоставимую работу за границей, тот уже давно ее нашел еще до всех этих событий, потому что тем же ИТшникам там платят больше.
ИТшники и так уезжали работать за границей без сво.
Тут ничего особо не поменялось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Realist2022
Потому и просидел, что хотел всё и сразу чуть ли не с неба свалилось, ну и наверняка ЧСВ завышено, что "Я же в Газпроме работал на хорошей должности - такого как я с руками оторвать должны...." А там (в Швеции/Норвегии), как оказалось, надо учить английский язык как минимум, честно и без блата пробиваться (через тот же ЛинкедИн свои резюме рассылать, собеседования проходить и т.п.), чтобы найти себе работу.
Очередная святая наивность, что в крупные компании и на хорошие должности берут исключительно по блату?
xD
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Гоп-стоп
Практически все из уехавших уже давно вернулись. Они никому в других странах не нужны, да и в России объективно сейчас больше всего возможностей для комфортной жизни, чем где-либо еще.
Аххаахахахахах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий