«Ювентус» исключен из Лиги конференций, дисквалификация украинской саблистки отменена, Тарасенко в «Оттаве», Марез перешел в «Аль-Ахли» и другие новости

1. «Ювентус» исключен из Лиги конференций-2023/24 и оштрафован на 20 млн евро, 10 млн – условно. Клуб не будет оспаривать наказание (потому что на самом деле совсем не против).

Еще УЕФА наказал «Челси» штрафом в 10 млн евро из-за нарушений в отчетности при Абрамовиче, которую выявили при Боули. Клуб сам сообщил союзу о проблеме.

2. FIE отменила дисквалификацию украинской саблистки Харлан, не пожавшей руку россиянке на ЧМ. МОК готов предоставить ей квоту на Олимпиаду-2024 в Париже в виде исключения. В Международной федерации фехтования считают, что решение об отмене дисквалификации «принято в соответствии с олимпийским духом».

3. Владимир Тарасенко и «Оттава» подписали контракт на 1 год и 5 млн долларов.

4. Трансферные новости. Рияд Марез перешел из «Ман Сити» в «Аль-Ахли». «ПСЖ» хочет от «Реала» почти 250 млн евро за Мбаппе, об этом сообщила мать форварда. «Мадрид» намерен сбить цену и не хочет вести переговоры о Мбаппе напрямую с президентом парижан. Дембеле очень близок к переходу в «ПСЖ», парижане активируют отступные в 50 млн евро до 31 июля. Правда, есть версия, что новости про Усмана – игры его агента. «Бавария» и «Аль-Наср» согласовали трансфер Мане, мюнхенцы получат до 40 млн евро, саудовцы будут платить 40 млн в год игроку. «МЮ» улучшил предложение по Хейлунду – больше 60 млн евро. «Вест Хэм» предложил за Магуайра 20 млн фунтов, «МЮ» отказался и требует 40 млн.

5. Гран-при «Формулы-1» в Бельгии. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке из-за замены коробки передач, Леклер – 2-й, Перес – 3-й.

6. На чемпионате мира по водным видам спорта было разыграно 5 комплектов наград. О’Каллахан, Шонмакер, Кош, мужская сборная Великобритании одержали победы, Цинь выиграл золото с мировым рекордом.

7. «Арсенал» установил статую Венгера у «Эмирейтс». Тренер держит кубок АПЛ над головой.

8. Россия опустилась на 25-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Это худший показатель в истории.

9. МВД Литвы обратилось к президенту страны с просьбой лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Причина – участие 13-кратной чемпионки Литвы в ледовых шоу Татьяны Навки.

10. Италия и Турция подали совместную заявку на проведение Евро-2032.

11. Сына Леброна Джеймса выписали из больницы после остановки сердца.

12. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов допустил, что игроки из стран БРИКС не будут считаться легионерами в России. Вскоре появилась информация, что никаких изменений в статусе таких игроков не будет, а затем и вовсе выяснилось, что вся тема – пранк журналиста.

13. «Ростов» опубликовал ролик в стиле «Бандитского Петербурга» перед игрой с «Зенитом». Карпин сыграл авторитета Антибиотика.

14. Чемпион Европы по шахматам Антон Демченко будет выступать за Словению.

15. Россия с тренером Мостовым победила в гала-матче на саммите «Россия – Африка». Виктор Бут был в составе.

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