«Ювентус» исключен из Лиги конференций, дисквалификация украинской саблистки отменена, Тарасенко в «Оттаве», Марез перешел в «Аль-Ахли» и другие новости

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. «Ювентус» исключен из Лиги конференций-2023/24 и оштрафован на 20 млн евро, 10 млн – условно. Клуб не будет оспаривать наказание (потому что на самом деле совсем не против).

Еще УЕФА наказал «Челси» штрафом в 10 млн евро из-за нарушений в отчетности при Абрамовиче, которую выявили при Боули. Клуб сам сообщил союзу о проблеме.

2. FIE отменила дисквалификацию украинской саблистки Харлан, не пожавшей руку россиянке на ЧМ. МОК готов предоставить ей квоту на Олимпиаду-2024 в Париже в виде исключения. В Международной федерации фехтования считают, что решение об отмене дисквалификации «принято в соответствии с олимпийским духом».

3. Владимир Тарасенко и «Оттава» подписали контракт на 1 год и 5 млн долларов.

4. Трансферные новости. Рияд Марез перешел из «Ман Сити» в «Аль-Ахли». «ПСЖ» хочет от «Реала» почти 250 млн евро за Мбаппе, об этом сообщила мать форварда. «Мадрид» намерен сбить цену и не хочет вести переговоры о Мбаппе напрямую с президентом парижан. Дембеле очень близок к переходу в «ПСЖ», парижане активируют отступные в 50 млн евро до 31 июля. Правда, есть версия, что новости про Усмана – игры его агента. «Бавария» и «Аль-Наср» согласовали трансфер Мане, мюнхенцы получат до 40 млн евро, саудовцы будут платить 40 млн в год игроку. «МЮ» улучшил предложение по Хейлунду – больше 60 млн евро. «Вест Хэм» предложил за Магуайра 20 млн фунтов, «МЮ» отказался и требует 40 млн.

5. Гран-при «Формулы-1» в Бельгии. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке из-за замены коробки передач, Леклер – 2-й, Перес – 3-й.

6. На чемпионате мира по водным видам спорта было разыграно 5 комплектов наград. О’Каллахан, Шонмакер, Кош, мужская сборная Великобритании одержали победы, Цинь выиграл золото с мировым рекордом.

7. «Арсенал» установил статую Венгера у «Эмирейтс». Тренер держит кубок АПЛ над головой.

8. Россия опустилась на 25-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Это худший показатель в истории.

9. МВД Литвы обратилось к президенту страны с просьбой лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Причина – участие 13-кратной чемпионки Литвы в ледовых шоу Татьяны Навки.

10. Италия и Турция подали совместную заявку на проведение Евро-2032.

11. Сына Леброна Джеймса выписали из больницы после остановки сердца.

12. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов допустил, что игроки из стран БРИКС не будут считаться легионерами в России. Вскоре появилась информация, что никаких изменений в статусе таких игроков не будет, а затем и вовсе выяснилось, что вся тема – пранк журналиста.

13. «Ростов» опубликовал ролик в стиле «Бандитского Петербурга» перед игрой с «Зенитом». Карпин сыграл авторитета Антибиотика.

14. Чемпион Европы по шахматам Антон Демченко будет выступать за Словению.

15. Россия с тренером Мостовым победила в гала-матче на саммите «Россия – Африка». Виктор Бут был в составе.

Цитаты дня.

Ольга Харлан: «Украинские спортсмены готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмем им руки»

Агент Санчеса о срыве трансфера в «Спартак»: «Главная причина – социальная жизнь и будущее жены и сына Давинсона»

Врач Шветский о деле Валиевой: «Откуда версия со стаканом дедушки? Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм»

Мостовой про Абаскаля: «Не важная для «Спартака» фигура. В футболе все придумали уже, он ничего не решает. Дать ему в «Крыльях» задачу занять 1-2-е место – месяца через 3 убрали бы»

Ирина Винер: «Я глубоко верующий человек и считаю: все гении – посланники небес. Наш президент тоже дарован нам Господом»

Вильзон Изидор: «Дзюба – гребаная легенда. Артем такой же крутой, как Фалькао и Бен-Йеддер»

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трент Резнор
Харлан ещё и квоту на Олимпиаду выдадут. Чудесный спорт вне политики.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
**Iscander**
Представляю какая там вонища в МОК.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
уличный иуда
Нигде не жмите руки соперникам, может тоже квоту выхватим какую-нибудь
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Obdob
Слава МОК! Олимпийскому духу слава!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Арефьев
А нам точно нужно состоять в таком моке, участвовать в таких играх?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ксюша Каблукова
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Lexxxus
Бурлением Z-сообщества в темах про Харлан полностью удовлетворён. Так вам и надо!
По соплям в лесу надаем, где МОК вам не поможет))
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий